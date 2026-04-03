வெள்ளி, 3 ஏப்ரல் 2026
Written By Mahendran
Last Modified: வெள்ளி, 3 ஏப்ரல் 2026 (09:16 IST)

அமெரிக்காவும் இஸ்ரேலும் பேரழிவை சந்திக்கும்!.. டிரம்ப் மண்டியிடுவார்!.. ஈரான் பதிலடி!...

அணு ஆயுதம் வைத்திருப்பதாக சொல்லி ஈரான் மீது அமெரிக்காவும், இஸ்ரேலும் தொடங்கிய போர் ஒரு மாதத்தை தாண்டி விட்டது. ஈரான் மற்றும் இஸ்ரேலில் பல கட்டிங்கள் கடுமையான சேதமடைந்துள்ளது. ஆனாலும் போர் நின்ற பாடில்லை., ஒருபக்கம் அமெரிக்காவுக்கு உதவும் வளைகுடா நாடுகளான துபாய், சவுதி அரேபியா, பஹ்ரைன், அபுதபி உள்ளிட்ட வளைகுடா நாடுகளை குறிவைத்து ஈரான் தொடர்ந்து ட்ரோன் தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது. இதனால் அங்கும் சேதங்கள் ஏற்பட்டிருக்கிறது.. குறிப்பாக பல எண்ணெய் கிணறுகள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது..

இதன் காரணமாக வளைகுடா நாடுகளிலிருந்து இந்தியா உள்ளிட்ட பல நாடுகளுக்கும் கச்சா எண்ணெய் செல்லவில்லை. ஒருபக்கம் கச்சா எண்ணெய் கொண்டு வரும் கப்பல்களை ஈரான் தனது ஹோர்மூஸ் நீரிணை அருகே தடுத்து நிறுத்தி விடுகிறது அல்லது தாக்குகிறது.
இதன் காரணமாக இந்தியா உள்ளிட்ட பல மாநிலங்களில் கடந்த சில நாட்களாகவே கடுமையான எரிபொருள் தட்டுப்பாடு நிலவுகிறது.. இதனால் ஹோட்டல்களுக்கு பயன்படுத்தப்படும் வணிக சிலிண்டர் கிடைப்பதில் பெரும் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டிருக்கிறது. இதன் காரணமாக பல ஹோட்டல்களும் மூடப்படும் நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது.

ஒருபக்கம் ஈரானை அழுத்தி விட்டோம்.. இறந்துபோனவர்கள் எல்லாமே பயங்கரவ்வாதிகள்.. இன்னும் இரண்டு மூன்று வாரங்களில் போர் முடிவுக்கு வரும் என ஈரானை ஜெயித்து விட்டது போல அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் தொடர்ந்து சொல்லி வருகிறார். இந்நிலையில் இதற்கு பதிலடி கொடுத்துள்ள ஈரான் ராணுவம் ‘ஈரானின் ராணுவத்திறனை முழுமையாக மதிப்பிட தவறிய அமெரிக்காவும் இஸ்ரேலும் பேரழிவுகரமான தாக்குதல்களை எதிர்பார்த்து காத்திருக்க வேண்டும்.. அமெரிக்கா அவமானப்பட்டு இழிவடைந்து நிரந்தரமான வருத்தத்திற்கு ஆளாகி சரணடையும் வரை இந்த போர் தொடரும்’ என தெரிவித்திருக்கிறது.

5500 அணு ஆயுதங்கள்!.. ஜப்பான் அணு ஆயுத நாடாக மாறப்போகுது!.. அலறும் சீனா!...கடந்த சில வருடங்களாகவே உலகமெங்கும் போர் மேகங்கள் சூழ்ந்திருக்கிறது

மோடி ரோட் ஷோ நடத்தினால் திமுகவுக்கு குஷிதான்!. முக ஸ்டாலின் நக்கல்!..இந்தியாவில் பல மாநிலங்களில் பாஜக ஆட்சி நடந்தாலும் தமிழகத்தில் மட்டும் பாஜகாவால் நுழைய முடியாத நிலை இருக்கிறது.

ஒழுங்கா ஓட்டுப்போடு!.. என் பாவம் சும்மாவிடாது!.. சாபம் விட்ட சீமான்..திமுக அதிமுக போன்ற திராவிட கட்சிகளுக்கு மாற்றாக தமிழக அரசியல் களத்தில் புதிய அரசியல் கட்சியை துவங்கியவர் சீமான்.

இயேசுவின் அடக்க துணியில் இந்திய டி.என்.ஏ!.. ஆய்வில் ஆச்சர்ய தகவல்...உலகெங்கும் எப்படி புத்த மதம் அதிகமாக பரவியிருக்கிறதோ அதுபோலவே கிறிஸ்தவமும் பரவியிருக்கிறது.

600 கோடி மோசடி!.. தவெக வேட்பாளருக்கு சம்மன்!.. விஜய்க்கு சிக்கல்!...நடிகர் விஜய் துவங்கிய தமிழக வெற்றிக் கழகம் எந்த அரசியல் கட்சியுடன் கூட்டணி அமைக்காமல் வருகின்ற சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கு தனித்து போட்டியிடுகிறது..

