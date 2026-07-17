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ரஷ்ய எண்ணெய் வாங்கும் இந்தியாவுக்கு 100 சதவீத வரி!.. அடங்காத டிரம்ப்!...
அமெரிக்காவின் ஜனாதிபதியாக டொனால்ட் ட்ரம்ப் இரண்டாவது முறை பதவியேற்றது முதலே பல அதிரடியான அறிவிப்புகளை தொடர்ந்து வெளியிட்டு வருகிறார். ரஷ்யாவிடம் கச்சா எண்ணெய் வாங்கும் இந்தியா உள்ளிட்ட பல நாடுகளுக்கும் வரியை கடுமையாக உயர்த்தினார்
.
இந்தியாவிலிருந்து அமெரிக்காவில் இறக்குமதி செய்யப்படும் பொருள்களுக்கு வரிகள் அதிக அளவில் உயர்த்தப்பட்டன. ஆனால் இதற்கு அமெரிக்க உச்ச நீதிமன்றம் கடும் கண்டனம் தெரிவித்தது. மேலும், அமெரிக்கா - இந்தியா இடையே பேச்சுவார்த்தையிலும் உடன்பாடு ஏற்பட்டது. இதனையடுத்து வரியை குறைத்தார். அதேநேரம், ரஷ்யாவிடமிருந்து இந்தியா கச்சா எண்ணெய் வாங்குவதை நிறுத்தவேண்டும் என டிரம்ப் தொடர்ந்து கூறிவந்தார்.
ஒருபக்கம், ஈரான் நாட்டின் மீது போரை துவங்கினார். தற்போது வரை போர் நின்றபாடில்லை
. தற்போது மீண்டும் வரியை கையில் எடுக்கத் தொடங்கியிருக்கிறார். ரஷ்யாவிடம் கச்சா எண்ணெய் வாங்கும் இந்தியா, சீனா உள்ளிட்ட நாடுகளின் மீது 100 சதவீத வரி விதிக்கும் புதிய மசோதாவை கொண்டு வருவதற்கு அவர் முடிவு செய்திருக்கிறார்.
அதற்கு 60க்கும் மேற்பட்ட அமெரிக்க நாடாளுமன்ற எம்பிக்கள் ஆதரவு தெரிவித்திருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. சில ஆளுங்கட்சி மற்றும் எதிர்க்கட்சி எம்.பிக்கள் சார்பில் அறிமுகமாகவுள்ள இந்த மசோதாவுக்கு ட்ரம்ப் ஆதரவு தெரிவிக்கவுள்ளார். அதேநேரம் ரஷ்யாவிடமிருந்து எரிவாயு வாங்கும் ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு இதில் விதிவிலக்கு என அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.
.
இந்தியாவிலிருந்து அமெரிக்காவில் இறக்குமதி செய்யப்படும் பொருள்களுக்கு வரிகள் அதிக அளவில் உயர்த்தப்பட்டன. ஆனால் இதற்கு அமெரிக்க உச்ச நீதிமன்றம் கடும் கண்டனம் தெரிவித்தது. மேலும், அமெரிக்கா - இந்தியா இடையே பேச்சுவார்த்தையிலும் உடன்பாடு ஏற்பட்டது. இதனையடுத்து வரியை குறைத்தார். அதேநேரம், ரஷ்யாவிடமிருந்து இந்தியா கச்சா எண்ணெய் வாங்குவதை நிறுத்தவேண்டும் என டிரம்ப் தொடர்ந்து கூறிவந்தார்.
ஒருபக்கம், ஈரான் நாட்டின் மீது போரை துவங்கினார். தற்போது வரை போர் நின்றபாடில்லை
. தற்போது மீண்டும் வரியை கையில் எடுக்கத் தொடங்கியிருக்கிறார். ரஷ்யாவிடம் கச்சா எண்ணெய் வாங்கும் இந்தியா, சீனா உள்ளிட்ட நாடுகளின் மீது 100 சதவீத வரி விதிக்கும் புதிய மசோதாவை கொண்டு வருவதற்கு அவர் முடிவு செய்திருக்கிறார்.
அதற்கு 60க்கும் மேற்பட்ட அமெரிக்க நாடாளுமன்ற எம்பிக்கள் ஆதரவு தெரிவித்திருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. சில ஆளுங்கட்சி மற்றும் எதிர்க்கட்சி எம்.பிக்கள் சார்பில் அறிமுகமாகவுள்ள இந்த மசோதாவுக்கு ட்ரம்ப் ஆதரவு தெரிவிக்கவுள்ளார். அதேநேரம் ரஷ்யாவிடமிருந்து எரிவாயு வாங்கும் ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு இதில் விதிவிலக்கு என அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.
யாராவது கட்சியை விட்டு போறதா இருந்தா ஜூலை 21க்குள் போயிடுங்க: மம்தா பானர்ஜி
மேற்கு வங்க முன்னாள் முதலமைச்சரும் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவருமான மம்தா பானர்ஜி, ஜூலை 21ஆம் தேதி வரவிருக்கும் தியாகிகள் தின பேரணிக்கு முன்பாக கட்சியை விட்டு வெளியேற விரும்புபவர்கள் தாராளமாக வெளியேறலாம் என்று ஆவேசமாக தெரிவித்துள்ளார். இது தொடர்பாக அவர் தனது ஃபேஸ்புக் பக்கத்தில் நேரலையில் பேசிய வீடியோ தற்போது சமூக வலைத்தளங்களில் வெளியாகி அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
1,600 செயற்கைக்கோள்களை ஏவுவதற்கு மத்திய அரசு அனுமதி.. மாஸ் காட்ட போகும் ரிலையன்ஸ் ஜியோ...
மத்திய அரசின் விண்வெளி ஒழுங்குமுறை ஆணையமான இன்-ஸ்பேஸ், ரிலையன்ஸ் ஜியோ நிறுவனத்தின் மெகா திட்டத்திற்கு அதிரடியாக ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. ரிலையன்ஸ் நிறுவனத்தின் தலைவரான முகேஷ் அம்பானியின் செயற்கைக்கோள் மூலமான இணைய சேவை வழங்கும் முயற்சிக்கு, விண்வெளியில் சுமார் 1,600 செயற்கைக்கோள்களை ஏவுவதற்கு மத்திய அரசு தற்போது அதிகாரப்பூர்வமாக அனுமதி வழங்கியுள்ளது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ரெஸ்டோ பார் திட்டம் : அமைச்சர் விக்னேஷ் மறுப்பு!
பழனி கோயில் நிலம் முறைகேடு விவகாரம்: நிலத்தை விற்ற, வாங்கியவர்கள் தலைமறைவு..
பழனி முருகன் கோவிலுக்கு சொந்தமான பல நூறு கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள நில விவகாரம் தொடர்பான செய்திகள் அண்மைக்காலமாக தமிழகத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி வருகின்றன. இந்த நிலையில், இந்த நிலத்தை முறைகேடாக விற்றவர்கள் மற்றும் வாங்கியவர்கள் தற்போது தலைமறைவாக இருப்பதாக வழக்கை விசாரித்து வரும் சிபிசிஐடி பிரிவு காவல்துறை அதிரடி தகவலை வெளியிட்டுள்ளது.