வியாழன், 30 ஏப்ரல் 2026
Written By Webdunia
Last Modified: வியாழன், 30 ஏப்ரல் 2026 (15:09 IST)

கோவையில் செந்தில் பாலாஜியின் பிரியாணி விருந்து: உற்சாகத்தில் உடன்பிறப்புகள்

கோவையில் முதல்முறையாக போட்டியிட்டுள்ள செந்தில் பாலாஜி, தேர்தல் பணிகள் அனைத்தும் நிறைவடைந்த நிலையில், தனக்காக களத்தில் கடுமையாக உழைத்த உள்ளூர் நிர்வாகிகளுக்கு நெகிழ்ச்சியான முறையில் நன்றி தெரிவித்துள்ளார். பந்தய சாலைப் பகுதியில் உள்ள தனது வீட்டிற்கு வருமாறு நிர்வாகிகளுக்கு அன்பு கட்டளையிட்ட அவர், அங்கு வந்தவர்களுக்கு சுடச்சுட பிரியாணி விருந்து படைத்து அசத்தியுள்ளார்.
 
இந்த சந்திப்பின் போது நிர்வாகிகளிடையே உரையாற்றிய செந்தில் பாலாஜி, "எனக்காக நீங்கள் அனைவரும் கஷ்டப்பட்டு வேலை பார்த்திருக்கிறீர்கள்; உங்கள் அனைவருக்கும் நான் எப்போதும் உறுதுணையாக இருப்பேன்" என உருக்கமாக பேசினார். தேர்தல் வெற்றிக்குப் பிறகு மீண்டும் ஒருமுறை நாம் சந்திப்போம் என அவர் கூறிய வார்த்தைகள், கோவை திமுக தொண்டர்களிடையே பெரும் உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
ஏற்கனவே தமிழகம் முழுவதும் வெளியான எக்சிட் போல் கணிப்புகள் திமுக கூட்டணிக்கு சாதகமாக உள்ள நிலையில், கோவையிலும் வெற்றி நிச்சயம் என்ற நம்பிக்கையில் உடன்பிறப்புகள் உள்ளனர். செந்தில் பாலாஜியின் இந்த அன்பான உபசரிப்பு மற்றும் தேன் சொட்டும் வார்த்தைகளால் கோவை மாவட்ட நிர்வாகிகள் மிகுந்த மகிழ்ச்சியில் ஆழ்ந்துள்ளனர்.
 
Edited by Siva

