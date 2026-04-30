திமுக வேட்பாளர்களுடன் முதல்வர் ஸ்டாலின் அவசர ஆலோசனை.. முக்கிய குறிப்புகள் கொடுத்தாரா?
தமிழக சட்டப்பேரவை தேர்தல் கடந்த ஏப்ரல் 23-ஆம் தேதி முடிவடைந்த நிலையில், வாக்குகள் எண்ணிக்கை மே 4-ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது. பெரும்பாலான தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்துக்கணிப்புகள் திமுக கூட்டணி மீண்டும் ஆட்சியமைக்க வாய்ப்புள்ளதாக தெரிவித்துள்ள சூழலில், முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினை திமுக வேட்பாளர்கள் இன்று நேரில் சந்தித்தனர்.
சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் உள்ள கட்சி அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற இந்த சந்திப்பில், அமைச்சர்கள் துரைமுருகன், எ.வ. வேலு, செந்தில்பாலாஜி உள்ளிட்ட முக்கிய நிர்வாகிகள் மற்றும் வேட்பாளர்கள் பங்கேற்றனர்.
தேர்தலுக்கு பிந்தைய நிலவரங்கள் மற்றும் வாக்கு எண்ணிக்கை நாளன்று பின்பற்ற வேண்டிய வழிமுறைகள் குறித்து இந்த ஆலோசனையில் விவாதிக்கப்பட்டதாக தெரிகிறது.
சமீபத்திய எக்சிட் போல் முடிவுகள் திமுகவுக்கு சாதகமாக வந்துள்ளதால் தொண்டர்கள் உற்சாகத்தில் உள்ளனர். அதேநேரம், வாக்கு எண்ணிக்கை மையங்களில் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும் என முதலமைச்சர் வேட்பாளர்களுக்கு அறிவுறுத்தியுள்ளார்.
புதுச்சேரி திமுக நிர்வாகிகள் சிலரும் இந்த சந்திப்பில் கலந்து கொண்டது குறிப்பிடத்தக்கது.
