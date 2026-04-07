செவ்வாய், 7 ஏப்ரல் 2026
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By Mahendran
Last Modified: செவ்வாய், 7 ஏப்ரல் 2026 (17:49 IST)

தனுஷை போல ஒருவர் பிறந்து வரவேண்டும்!.. விக்னேஷ் சிவன் பேட்டி!..

vignesh shivan
தனுஷின் தயாரிப்பில் நானும் ரவுடிதான் படத்தை இயக்கியவர் விக்னேஷ் சிவன். இன்னும் சொல்லப்போனால் அவர் இயக்கிய சில படங்களில் நானும் ரவுடிதான் படம் மட்டுமே சூப்பர் ஹிட். இந்த படத்தை தனுஷ் தயாரித்த போது சொன்னதை விட அதிக செலவு ஆனது. அதோடு,  ஷூட்டிங்கில் நயன்தாராவோடு விக்னேஷ் சிவன் ரொமான்ஸ் செய்து கொண்டிருக்கிறார் என்கிற செய்தி தனுஷுக்கு போக கோபமடைந்த தனுஷ் இந்த படத்திற்கு இதுக்கு மேல நான் செலவு செய்ய மாட்டேன் என்று சொல்லிவிட்டார். அதன்பின் நயன்தாராவே செலவு செய்து படத்தை முடிக்க உதவி செய்தார்..

அந்தப் படம் ஹிட் அடித்தும் விக்னேஷ் சிவன் - நயன்தாரா இருவரையும் சந்திப்பதையே தனுஷ் தவிர்த்து விட்டார். அதோடு அவர்களுடனான உறவையும் முறித்துக் கொண்டார்.

இந்நிலையில்தான் ஊடகம் ஒன்றுக்கு பேட்டி கொடுத்த விக்னேஷ் சிவன் என் தந்தை இறந்த அதே தேதியில்தான் தனுஷின் பிறந்தநாள். எனவே அவரை என் அப்பாவாகவே பார்க்கிறேன்.. வேலை இல்லா பட்டதாரி படம் உருவானபோது அவரிடம் இரண்டு வருடங்கள் இருந்தேன். அவர் இல்லை என்றால் நான் இல்லை’ என பேசினார்.

மேலும் ‘தனுஷை போல ஒருவரை பார்ப்பது கடினம்.. அவரை போல ஒருவர் பிறந்துதான் வர வேண்டும்.. அவர் கடினமாக உழைப்பதை பார்த்து அவருக்கு ஏதாவது ஆகிவிடுவோமா என பயந்திருக்கிறேன். அதிகாலை 4,5 மணி வரை வேலை செய்வார். 5 மணிக்கு படுக்கப் போகும் போது 6:30 மணிக்கு எழுப்ப சொல்லிவிட்டு படுப்பார்.. ஆனால் அவரே 6:30 மணிக்கு எழுந்து என்னை எழுப்புவார்.. என் செல்போனில் அவரின் எண்ணெ மிடாஸ் என்றுதான் பதிவு செய்திருந்தேன்.. அவர் தொட்டதெல்லாம் வெற்றிதான்’ என விக்னேஷ் சிவன் கூறியிருக்கிறார்.

அரசன் படப்பிடிப்பு நிறுத்தம்!.. என் பையன அழிக்க பாக்குறீங்க!.. டி.ஆர்.ஆவேசம்!..

அரசன் படப்பிடிப்பு நிறுத்தம்!.. என் பையன அழிக்க பாக்குறீங்க!.. டி.ஆர்.ஆவேசம்!..கலைப்புலி தயாரிப்பில் வெற்றிமாறன் இயக்கத்தில் சிம்பு நடித்து வரும் அரசன். படப்பிடிப்பு தொடர்ந்து நடைபெற்றுள்ள நிலையில் தற்போது படப்பிடிப்பு நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது.

அட்லி - அல்லு அர்ஜூன் படம்!.. நாளைக்கு முக்கிய அப்டேட் வருது...

அட்லி - அல்லு அர்ஜூன் படம்!.. நாளைக்கு முக்கிய அப்டேட் வருது...சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில் அட்லி இயக்கத்தில் அல்லு அர்ஜுன் ஒரு புதிய திரைப்படத்தில் நடித்து வருகிறார்.

4 குழந்தைகளுக்கு அம்மா!.. இன்னும் எவ்ளோ பொய் சொல்லுவீங்க!.. திரிஷாவின் இன்ஸ்டா பதிவு!...

4 குழந்தைகளுக்கு அம்மா!.. இன்னும் எவ்ளோ பொய் சொல்லுவீங்க!.. திரிஷாவின் இன்ஸ்டா பதிவு!...லேசா லேசா திரைப்படம் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் நடிக்க துவங்கியவர் திரிஷா..

திரையுலகில் இருந்து விலகுகிறாரா திரிஷா? பிரபல தயாரிப்பாளர் பேட்டியால் பரபரப்பு!

திரையுலகில் இருந்து விலகுகிறாரா திரிஷா? பிரபல தயாரிப்பாளர் பேட்டியால் பரபரப்பு!தென்னிந்திய திரையுலகில் கடந்த 20 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக முன்னணி நடிகையாக, ரசிகர்களின் கனவுக்கன்னியாக வலம் வருபவர் நடிகை திரிஷா.

சூப்பர் கியூட்.. செம ஹாட்!.. லைக்ஸ்களை குவிக்கும் நயன்தாராவின் ரீசண்ட் கிளிக்ஸ்!..

சூப்பர் கியூட்.. செம ஹாட்!.. லைக்ஸ்களை குவிக்கும் நயன்தாராவின் ரீசண்ட் கிளிக்ஸ்!..ஐயா திரைப்படம் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் நடிக்க துவங்கியவர் நயன்தாரா. அதன்பின் தொடர்ந்து பல படங்களை நடித்து ஒரு கட்டத்தில் முன்னணி நடிகையாக மாறினார்

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com