செவ்வாய், 24 மார்ச் 2026
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By Mahendran
Last Modified: செவ்வாய், 24 மார்ச் 2026 (19:38 IST)

தனுஷ் படத்திற்காக சாதியை கைவிடும் மாரி செல்வராஜ்!.. செம அப்டேட்..

தென் மாவட்டங்களில் வசித்து வரும் தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் சந்தித்து வரும் பிரச்சனைகளை தனது திரைப்படங்களில் பேசி வருபவர் மாரி செல்வராஜ். இவர் முதலில் இயக்கிய பரியேறும் பெருமாள் திரைப்படமே அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது. அதன்பின் அவர் இயக்கிய கர்ணன், மாமன்னன், வாழை, பைசன் ஆகிய எல்லா படங்களுமே விவாதங்களை கிளப்பியது..

சாதிய ஆதரவாளர்கள் இவரை சாதிய படம் எடுக்கிறார் என சொல்கிறார்கள்.. ஆனால் மாரி செல்வராஜோ நான் சாதிக்கு எதிரான படங்களை எடுக்கிறேன் என சொல்கிறார். இந்நிலையில், மாரி செல்வராஜ் தனுஷை வைத்து ஒரு புதிய படத்தை இயக்கப் போகிறார். ஐசரி கணேஷ் தயாரிக்கும் இந்த படத்தின் பட்ஜெட் 150 கோடி என சொல்லப்படுகிறது.

முதன்முதலாக ஒரு அதிகமான பட்ஜெட் படத்தில் தனுஷ் நடிக்கவிருக்கிறார். குறிப்பாக வழக்கமாக மாரி செல்வராஜ் படத்தில் இருக்கும் சாதி தொடர்பான கதையும், காட்சிகளும் இந்த படத்தில் இருக்காது.. இது முழுக்க முழுக்க புதுமையான கதையை கொண்ட ஒரு சரித்திர திரைப்படம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது

போர் நிறுத்தத்திற்கு ஒப்புக்கொண்ட ஈரான் உச்ச தலைவர்.. பாகிஸ்தானில் முக்கிய பேச்சுவார்த்தை..!

போர் நிறுத்தத்திற்கு ஒப்புக்கொண்ட ஈரான் உச்ச தலைவர்.. பாகிஸ்தானில் முக்கிய பேச்சுவார்த்தை..!ஈரான் மற்றும் அமெரிக்கா இடையிலான போர் பதற்றங்களுக்கு மத்தியில், ஒரு முக்கிய ராஜதந்திர திருப்பமாக ஈரானின் புதிய உச்ச தலைவர் மொஜ்தபா கமேனி அமெரிக்காவுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தவும் ஒப்பந்தத்தை எட்டவும் ஒப்புக்கொண்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

புஷ்பா 2 சாதனையை முறியடித்த துரந்தர் 2!.. வசூல் சும்மா கொட்டுது!..

புஷ்பா 2 சாதனையை முறியடித்த துரந்தர் 2!.. வசூல் சும்மா கொட்டுது!..ஆதித்யா தோர் இயக்கத்தில் ரன்வீர் சிங் ஹீரோவாக நடித்து உருவான துரந்தர் திரைப்படம் கடந்த டிசம்பர் மாதம் வெளியாகி ரசிகர்களிடம் வரவேற்பை பெற்று 1350 கோடிக்கு மேல் வசூல் செய்தது.

எனக்கு தெரிஞ்சது திரிஷா வீடு மட்டும்தான்!. ராணாவின் பழைய வீடியோ வைரல்!...

எனக்கு தெரிஞ்சது திரிஷா வீடு மட்டும்தான்!. ராணாவின் பழைய வீடியோ வைரல்!...தமிழ் தெலுங்கு உள்ளிட்ட மொழிகளில் பல திரைப்படங்களில் நடித்தவர் நடிகை திரிஷா. மிஸ் மெட்ராஸ் பட்டம் பெற்றவர்

நீங்களே ஒரு தாலி வரம் கேடு வந்தேன் பாடலைதானே சுட்டுள்ளீர்கள்? கானா தினேசை கேட்கும் நெட்டீசன்கள்

நீங்களே ஒரு தாலி வரம் கேடு வந்தேன் பாடலைதானே சுட்டுள்ளீர்கள்? கானா தினேசை கேட்கும் நெட்டீசன்கள்தமிழ் திரையுலகில் கடந்த வாரம் வெளியாகி ரசிகர்களின் ஏகோபித்த வரவேற்பைப் பெற்று, பாக்ஸ் ஆபிஸில் சக்கை போடு போட்டு வரும் படம் 'யூத்'.. .

லேட்டானாலும் செய்முறையை கரெக்டா செஞ்சிட்டார்!.. ரஜினியை கலாய்க்கும் புளூசட்ட மாறன்..

லேட்டானாலும் செய்முறையை கரெக்டா செஞ்சிட்டார்!.. ரஜினியை கலாய்க்கும் புளூசட்ட மாறன்..ரன்வீர் சிங், மாதவன், அக்சய் கண்ணா, சாரா அர்ஜுன் உள்ளிட்ட பலரும் நடித்து கடந்த டிசம்பரில் வெளியான துரந்தர் சூப்பர் ஹிட் அடித்து உலகம் முழுவதும் 1350 கோடிக்கும் மேல் வசூல் செய்தது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com