பிளாக் மேஜிக் பண்றாங்க!. ரத்த வாந்தி வருது.. ஜெயம் ரவி பகீர் பேட்டி!..
நடிகர் ஜெயம் ரவி பல மாதங்களுக்கு முன்பே தனது மனைவி ஆர்த்தியை பிரிவதாக அறிவித்தார். தனது பெயரில் ஒரு வங்கி கணக்கு கூட இல்லை எனவும் தன்னை சுதந்திரமாக செயல்பட விடவில்லை எனவும் செலவுக்கு கூட பணம் கொடுப்பதில்லை எனவும் மனைவி மற்றும் அவரின் மாமியார் மீது பரபரப்பு குற்றச்சாட்டுகளை கூறினார்.
ஆனால் அந்த புகார்களை ஆர்த்தி மறுத்தார். ஜெயம் ரவி மீது அவர் பல புகார்களையும் கூறினார்.. ஒருபக்கம் பாடகி கெனிஷா என்பவரோடு ஜெயம் ரவி நெருக்கமானார்.. இதனால், கெனிஷாவை பலரும் திட்ட துவங்கினார்கள்.. ரவியும் கெனிஷாவும் பலமுறை விளக்கமளித்தும் யாரும் கேட்கவில்லை..
சமீபத்தில் கெனிஷா தனது இன்ஸ்டாகிராம் கணக்கு ஹேக் செய்யப்பட்டு தவறான செய்திகளை பதிவிடுவதாக புகார் கூறியிருந்தார். அதோடு நான் யாருடைய வாழ்க்கையும் கெடுக்கவில்லை.. நானே வாழ்க்கையில் பல பிரச்சனைகளை சந்தித்துள்ளேன். ஜெயம் ரவி என்ன குழந்தையா? அவருக்கு என்ன முடிவு எடுக்க வேண்டும் என்று தெரியாதா? என்று ஆவேசமாக பேசியிருந்தார்.. அதோடு இனிமேல் நான் இன்ஸ்டாகிராம் பக்கம் வரமாட்டேன்.. சைபர் புல்லிங் செய்து என் மீது தவறான இமேஜை உருவாக்குகிறார்கள். என் மீது பல அவதூறுகளையும் பரப்புகிறார்கள்.. நான் சென்னையை விட்டு செல்கிறேன் என கூறிவிட்டு சென்றுவிட்டார்..
இதையடுத்து இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்த ஜெயம் ரவி மிகவும் ஆவேசமாக பேசினார். ‘நான் உயிரோடு இருக்க கூடாது என சிலர் நினைக்கிறார்கள்.. எனக்கு பில்லி சூனியம் வைத்துள்ளனர். அதனால் நான் ரத்த வாந்தி எடுத்து வருகிறேன்.. என்னால் திரைப்படங்களில் முன்பு போல நடிக்க முடியவில்லை.. நான் கெட்டவன் போல சித்தரிக்கிறார்கள்.. என் குழந்தைகள் மீது பாசம் கொண்டவன்.. ஆனால் குழந்தைகளுக்கு கூட பார்க்க விடுவதில்லை.. குழந்தைகளை பவுன்சர்களுடன் அனுப்புகிறார்கள்.. விவாகரத்து கிடைக்கும் வரை நான் நடிக்கப் போவதில்லை எனது படங்கள் திரைக்கு வராது.. இத்தனை நாள் பேசாமல் இருந்ததே முட்டாள்தனம்.. சாதுவாக இருந்த என்னை சிலர் சீண்ட முயற்சிக்கிறார்கள்..
குழந்தைகளின் எதிர்காலத்தை கருதி தான் இவ்வளவு நாட்கள் அமைதியாக இருந்தேன்.. இப்போது என் குழு என் குடும்பத்தையும் சீண்ட துவங்கி விட்டார்கள்.. அனைத்து ஆதாரங்களுடன் விரைவில் உங்களை சந்திப்பேன்.. சினிமா துறையில் என் மீது எந்த கரும்புள்ளியும் இல்லை.. ஒரே நாளில் என்னால் விவாகரத்து செய்திருக்க முடியும்.. எனது பிள்ளைகளுக்காக அமைதி காத்தேன்.. நான் பார்க்காத ஹீரோயினா? என் வேலையே அழகான பெண்களுடன் நடிப்பதுதான்.. யாருடனும் தவறாக நடந்தraது இல்லை’ என கண்ணீர் மல்க பேட்டி கொடுத்தார்.
குழந்தைகளின் எதிர்காலத்தை கருதி தான் இவ்வளவு நாட்கள் அமைதியாக இருந்தேன்.. இப்போது என் குழு என் குடும்பத்தையும் சீண்ட துவங்கி விட்டார்கள்.. அனைத்து ஆதாரங்களுடன் விரைவில் உங்களை சந்திப்பேன்.. சினிமா துறையில் என் மீது எந்த கரும்புள்ளியும் இல்லை.. ஒரே நாளில் என்னால் விவாகரத்து செய்திருக்க முடியும்.. எனது பிள்ளைகளுக்காக அமைதி காத்தேன்.. நான் பார்க்காத ஹீரோயினா? என் வேலையே அழகான பெண்களுடன் நடிப்பதுதான்.. யாருடனும் தவறாக நடந்தraது இல்லை' என கண்ணீர் மல்க பேட்டி கொடுத்தார்.