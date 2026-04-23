வெள்ளி, 24 ஏப்ரல் 2026
Written By Webdunia
Last Updated : வியாழன், 23 ஏப்ரல் 2026 (18:01 IST)

ஜனநாயக கடமையை மறந்தாரா? கெனிஷாவுடன் திருப்பதியில் சாமி தரிசனம் செய்த ரவி மோகன்

தமிழகத்தில் சட்டமன்றத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு மிகத் தீவிரமாக நடைபெற்று வரும் நிலையில், நடிகர் ரவி மோகன் தனது வாக்கைச் செலுத்தாமல் தோழி கெனிஷாவுடன் திருப்பதியில் சாமி தரிசனம் செய்துள்ள சம்பவம் சமூக வலைத்தளங்களில் கடும் விமர்சனங்களுக்கு உள்ளாகி வருகிறது.
 
தமிழ் திரையுலகில் முன்னணி ஹீரோவாக வலம் வருபவர் நடிகர் ரவி. தனது முதல் படமான 'ஜெயம்' பெற்ற மாபெரும் வெற்றியால், ரசிகர்கள் மற்றும் திரையுலகினரால் 'ஜெயம் ரவி' என்றே அன்பாக அழைக்கப்பட்டு வந்தார். ஆனால், சமீபத்தில் அவரது தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட புயல் சினிமா வட்டாரத்தில் பெரும் அதிர்வலையை ஏற்படுத்தியது.
 
தனது மனைவியான ஆர்த்தியை விவாகரத்து செய்வதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்த அவர், அதன்பின்னர் சமூக வலைத்தளங்கள் மற்றும் திரைத்துறையில் தனது பெயரை 'ரவி மோகன்' என்று மாற்றிக் கொண்டார். இந்த விவாகரத்து சர்ச்சைக்கு மத்தியில், பிரபல பாடகி கெனிஷா ஃப்ரான்ஸிஸ் என்பவருடன் அவர் நெருக்கத்தில் இருப்பதாகவும், இருவரும் இணைந்து பல்வேறு பொது நிகழ்ச்சிகளில் கலந்துகொள்வதும் கோலிவுட்டின் ஹாட் டாபிக்காக மாறியது.
 
 
இந்த நிலையில், இன்று தமிழகம் முழுவதும் சட்டமன்றத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதனையொட்டி, திரைத்துறையைச் சேர்ந்த முன்னணி பிரபலங்களான சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த், உலக நாயகன் கமல்ஹாசன், அஜித் குமார், சீயான் விக்ரம், நடிகை த்ரிஷா உள்ளிட்ட பலரும் காலையிலேயே வாக்குச்சாவடிகளுக்குச் சென்று நீண்ட வரிசையில் நின்று தங்கள் ஜனநாயக கடமையை ஆற்றினர்.
 
அதுமட்டுமின்றி, ஒவ்வொரு குடிமகனும் தங்களது வாக்கை தவறாமல் செலுத்த வேண்டும் என ஊடகங்கள் வாயிலாக அவர்கள் பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வும் ஏற்படுத்தினர். ஒட்டுமொத்த திரையுலகமே தேர்தல் களத்தில் கவனம் செலுத்தி வரும் நிலையில், நடிகர் ரவி மோகன் ஆந்திர மாநிலம் திருப்பதிக்குச் சென்றுள்ளார். அங்கு அவர் பாடகி கெனிஷாவுடன் இணைந்து ஏழுமலையான் கோயிலில் சாமி தரிசனம் செய்துள்ளார். இது தொடர்பான புகைப்படங்களும், வீடியோக்களும் இணையத்தில் கசிந்து தற்போது காட்டுத்தீயாகப் பரவி வருகின்றன.

இந்த நிலையில் ரவி மோகன் இன்று மாலை மயிலாபூரில் உள்ள வாக்கு சாவடியில் தனது வாக்கினை செலுத்தினார்.
 

