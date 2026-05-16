Written By பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Saturday, 16 May 2026 (11:31 IST)

உயிருக்கு போராடும் என் மனைவியை காப்பாத்துங்க!. முதல்வருக்கு முத்துக்காளை கோரிக்கை!..

திரைத்துறையிலிருந்து அரசியலுக்கு வந்த முதலமைச்சரான வெகு சிலரில் விஜயும் ஒருவர். இவருக்கு ஏராளமான ரசிகர்கள் இருப்பதாலும் பொதுமக்களின் ஆதரவு இருந்ததாலும் நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் 108 தொகுதிகளில் தவெக வெற்றி பெற்று விஜய் தமிழகத்தின் முதலமைச்சராக மாறியிருக்கிறார்.

அதோடு முதலமைச்சராக பதவியேற்றது முதலே விஜய் பல அதிரடி அறிவிப்புகளையும் வெளியிட்டு வருகிறார். பெண்களின் பாதுகாப்பு தொடர்பான நடவடிக்கைகள், போதைப்பொருள் தடுப்பு நடவடிக்கை, டாஸ்மார்க் கடைகளை மூடுவது என தொடர்ந்து அதிரடி காட்டி வருகிறார்..

எனவே, முதலமைச்சர் விஜயின் செயல்பாடுகளை பலரும் பாராட்டி வருகிறார்கள். ஒருபக்கம் பொதுமக்கள் உட்பட திரைத்துறையை சேர்ந்த பலரும் பல கோரிக்கைகளையும் வலியுறுத்தி வருகிறார்கள். இநிந்லையில், தமிழ் சினிமாவில் பல படங்களிலும் காமெடி நடிகராக நடித்த முத்துக்காளை தனது மனைவியை தமிழக அரசு காப்பாற்ற வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்திருக்கிறார்.

அவர் வெளியிட்ட இல்ல வீடியோவில் ‘என் மனைவி மாலதி மூளை ரத்தக்கசிவு மற்றும் தொற்று பாதிப்பால் 15 நாள் நாட்களாக சென்னை கீழ்பாக்கம் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். அதற்போது அவருக்கு சுயநினைவு இல்லை. எனவே, எனது மனைவி மாலதி மேல் சிகிச்சை பெற தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் உதவ வேண்டும்’ என கோரிக்கை வைத்திருக்கிறார்.
