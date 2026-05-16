Written By பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Saturday, 16 May 2026 (09:38 IST)

போங்கடா நான் சென்னையை விட்டே போறேன்.. டயர்ட் ஆகிட்டேன்!.. கென்னிஷா போட்ட பதிவு!...

நடிகர் ரவி மோகன் தனது மனைவி ஆர்த்தியை பிரிவதாக சில மாதங்களுக்கு முன்பு அறிவித்து அதிர்ச்சி கொடுத்தார். அதோடு பாடகி கெனிஷா என்பவரோடு நெருக்கமாக காணப்பட்டார். எனவே கெனிஷாவோடு பழகியதுதான் ஆர்த்தியை பிரிவதற்குகாரணம் என பலரும் நினைத்தார்கள். ஆனால் அதில் உண்மை இல்லை.. என் மனைவி,மாமியார் நடந்து கொண்ட விதம் பிடிக்காமல் தான் திருமண வாழ்க்கையை முடித்துக் கொள்கிறேன் என ஜெயம் ரவி விளக்கம் அளித்தார்..

அதன்பின் தொடர்ந்து பல இடங்களுக்கும் செல்லும் போது கெனிஷாவை தன்னுடன் அழைத்துச் சென்றார் ரவி. இது தொடர்பான விமர்சனங்களை அவர் கண்டு கொள்ளவில்லை. ஆனால் ஆர்த்தி தொடர்ந்து சமூக வலைதளங்களில் மறைமுகமாக இது பற்றி பேசி வந்தார்.. மேலும் கெனிஷா தன்னை பற்றி எங்கும் எதுவும் பேசக்கூடாது என நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்து தடை பெற்றார்.

இதில் கோபமடைந்த கெனிஷா சமீபத்தில் வெளியிட்ட வீடியோவில் ‘ரவி மோகன் என்ன குழந்தையா?.. அவருக்கு எந்த முடிவும் எடுக்க தெரியாதா? இதில் தேவையில்லாமல் என்னை ஏன் இழுக்கிறீர்கள்?’ என்று கோபமாக பேசியிருந்தார்.

இந்நிலையில், கெனிஷா தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் ‘இனிமேல் நான் எந்த விளக்கமும் கொடுக்கப் போவதில்லை. யாரையும் தற்காத்து பேசப்போவதுமில்லை.. தவறாக புரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஒரு இடத்தில் நான் என் நல்ல குணத்தை நிரூபிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை.. நான் சென்னையை விட்டு வெளியேறி விட்டேன்.. ஆன்லைன் விமர்சனங்கள் மற்றும் சூழ்ச்சிகளால் நான் சோர்ந்து விட்டேன். கடவுள் வெற்றி பெறும் வரை நான் இன்ஸ்டாகிராமில் மற்றும் அனைத்து சமூக வலைத்தளங்களில் இருந்தும் விலகுகிறேன்.. பெண்ணியம் வெற்றி பெற்றது.. மகிழ்ச்சி தோற்றுப்போனது’ என பதிவிட்டிருக்கிறார்..
போங்கடா நான் சென்னையை விட்டே போறேன்.. டயர்ட் ஆகிட்டேன்!.. கென்னிஷா போட்ட பதிவு!...

சிங்கம் 2-வுக்கு பின் கருப்பு!. பல வருடங்களுக்கு பின் சூர்யாவுக்கு ஒரு ஹிட்!..சிங்கம் 2 திரைப்படத்திற்கு பின் சூர்யாவுக்கு ஒரு சூப்பர் ஹிட் படம் அமையவில்லை.. இடையில் ஜெய்பீம், சூரரைப் போற்று ஆகிய படங்கள் வெற்றி என்றாலும் அந்த படங்கள் ஓடிடியில் வெளியானது.

திரிஷாவுக்கு 12 கோடி கொடுக்க முன்வந்த உதயநிதி?!.. பரபர அப்டேட்!...திரிஷா நடித்து வெளியான கில்லி, சாமி போன்ற படங்கள் சூப்பர் ஹிட் என்பதால் தமிழ் சினிமாவின் நம்பர் ஒன் நடிகையாக திரிஷா மாறினார்.

ஜெயம் ரவி என்ன குழந்தையா?.. நான் யாருன்னு தெரியுமா?!.. கெனிஷா பொங்கிட்டாரே!..நடிகர் ரவி மோகன் தனது மனைவி ஆர்த்தியை பிரிவதாக சில மாதங்களுக்கு முன்பு அறிவித்தார்.. தற்போது ஆர்த்தி, ரவி தொடர்பான விவாகரத்து வழக்கு நீதிமன்றத்தில் இருக்கிறது..

Karuppu: கம்பேக் சூர்யா!.. மாஸ் காட்டும் கருப்பு!. கன்பார்ம் ஹிட்!.. டிவிட்டர் விமர்சனம்!...ஆர்.ஜே பாலாஜி இயக்கத்தில் சூர்யா, திரிஷா உள்ளிட்ட பலரும் நடித்து உருவாகியிருக்கும் திரைப்படம் கருப்பு.