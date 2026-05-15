  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
  4. kennisha releasing video about her life
Written By
Last Modified: Friday, 15 May 2026 (13:22 IST)

ஜெயம் ரவி என்ன குழந்தையா?.. நான் யாருன்னு தெரியுமா?!.. கெனிஷா பொங்கிட்டாரே!..

kennisha
Publish: Fri, 15 May 2026 (13:22 IST) Updated: Fri, 15 May 2026 (13:26 IST)
google-news
நடிகர் ரவி மோகன் தனது மனைவி ஆர்த்தியை பிரிவதாக சில மாதங்களுக்கு முன்பு அறிவித்தார்.. தற்போது ஆர்த்தி, ரவி தொடர்பான விவாகரத்து வழக்கு நீதிமன்றத்தில் இருக்கிறது.. ஒருபக்கம் ரவி கெனிஷா என்பவரோடு நெருக்கமாக இருக்கிறார். எந்த விழாவிற்கு சென்றாலும் ரவியுடன் கெனிஷாவும் செல்கிறார்.

இருவரும் காதலர்களா? நண்பர்களா? என்பது யாருக்கும் தெரியவில்லை. ஒருபக்கம் ஆர்த்தி பற்றி சமூக வலைதளங்களில் கெனிசா சில கருத்துக்களை கூறியதாக சொல்லப்படுகிறது.. இதையடுத்து இதற்கு எதிராக ஆர்த்தி நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார். இதையடுத்து ஆர்த்திக்கு எதிராக கெனிஷா எந்த கருத்தையும் கூறக்கூடாது என நீதிமன்றம் தடை விதித்தது.

இந்நிலையில், ஒரு வீடியோவை வெளியிட்டுள்ள கெனிஷா ‘என்னைப் பற்றி பேசுவதற்கு முன் நான் யார் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.. சிறுவயதிலேயே பெற்றோர்களை இழந்து உறவினர்களால் பாலியல் துன்புறுத்தலுக்கு ஆளானேன்.. திருமண வாழ்க்கையில் குடும்ப வன்முறையால் என் வயிற்றில் இருந்த கருவையும் இழந்தேன்.. அந்த துயரத்திலிருந்து மீளவே பல போராட்டங்களை சந்தித்தேன்.. தாய், தந்தை, குழந்தை என எல்லாவற்றையும் இழந்த நான் ரவி மோகனின் குடும்பத்தை கெடுக்க நினைப்பேனா?’ என அவர் கேள்வி எழுப்பினார்..

மேலும் ‘ரவி மோகன் ஒன்றும் குழந்தை அல்ல.. அவரது வாழ்வில் என்ன செய்ய வேண்டும்? என்ன முடிவெடுக்க வேண்டும்? என்பது அவருக்கு தெரியும். அந்த உரிமை அவருக்குத்தான் இருக்கிறது.. அப்படி இருக்கும்போது என்னை ஏன் இதில் இழுக்கிறீர்க?.. சமூகத்தில் மக்களுக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கிறது.. அதுபற்றி பேசுங்கள்’ என உருக்கமாக கோரிக்கை வைத்திருக்கிறார்.

திரிஷாவுக்கு 12 கோடி கொடுக்க முன்வந்த உதயநிதி?!.. பரபர அப்டேட்!...

திரிஷாவுக்கு 12 கோடி கொடுக்க முன்வந்த உதயநிதி?!.. பரபர அப்டேட்!...திரிஷா நடித்து வெளியான கில்லி, சாமி போன்ற படங்கள் சூப்பர் ஹிட் என்பதால் தமிழ் சினிமாவின் நம்பர் ஒன் நடிகையாக திரிஷா மாறினார்.

ஜெயம் ரவி என்ன குழந்தையா?.. நான் யாருன்னு தெரியுமா?!.. கெனிஷா பொங்கிட்டாரே!..

ஜெயம் ரவி என்ன குழந்தையா?.. நான் யாருன்னு தெரியுமா?!.. கெனிஷா பொங்கிட்டாரே!..நடிகர் ரவி மோகன் தனது மனைவி ஆர்த்தியை பிரிவதாக சில மாதங்களுக்கு முன்பு அறிவித்தார்.. தற்போது ஆர்த்தி, ரவி தொடர்பான விவாகரத்து வழக்கு நீதிமன்றத்தில் இருக்கிறது..

Karuppu: கம்பேக் சூர்யா!.. மாஸ் காட்டும் கருப்பு!. கன்பார்ம் ஹிட்!.. டிவிட்டர் விமர்சனம்!...

Karuppu: கம்பேக் சூர்யா!.. மாஸ் காட்டும் கருப்பு!. கன்பார்ம் ஹிட்!.. டிவிட்டர் விமர்சனம்!...ஆர்.ஜே பாலாஜி இயக்கத்தில் சூர்யா, திரிஷா உள்ளிட்ட பலரும் நடித்து உருவாகியிருக்கும் திரைப்படம் கருப்பு.

விஜய் மட்டுமில்ல.. அஜித்துக்கும் சி.எம். யோகம் இருக்கு!.. கொளுத்திபோட்ட ராதன் பண்டிட்..

விஜய் மட்டுமில்ல.. அஜித்துக்கும் சி.எம். யோகம் இருக்கு!.. கொளுத்திபோட்ட ராதன் பண்டிட்..கடந்த சில நாட்களாகவே செய்திகளில் அதிகமாக அடிபட்ட பெயர் ஜோதிடர் ரிக்கி ராதன் பண்டிட்தான். இவர் விஜய்க்கு நெருக்கமானவரக மாறியிருப்பதால் எல்லோரிடமும் பிரபலம் ஆகியிருக்கிறார்.

கடனுக்கு கையெழுத்து போட்டிக்கிட்டே இருந்தா கரையேறது எப்போ?... சூர்யா நிலைமை பாவம்!...

கடனுக்கு கையெழுத்து போட்டிக்கிட்டே இருந்தா கரையேறது எப்போ?... சூர்யா நிலைமை பாவம்!...நடிகர் சூர்யாவின் திரைப்படம் தியேட்டரில் வெளியாகி ஹிட் அடித்து பல வருடங்கள் ஆகிவிட்டது. சிங்கம் 2-வுக்கு பின் ஒரு சூப்பர் ஹிட் வெற்றியை சூர்யா இதுவரை கொடுக்கவில்லை .