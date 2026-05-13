  court order to kenniesha not to talk about aarthi
Last Modified: Wednesday, 13 May 2026 (19:12 IST)

ஆர்த்தியை பற்றி பேசக்கூடாது!.. கெனிஷாவுக்கு தடை போட்ட நீதிமன்றம்!..

நடிகர் ஜெயம் ரவி ஆர்த்தி என்பவரை திருமணம் செய்து கொண்டார். இவர்களுக்கு இரு மகன்கள் இருக்கிறார்கள். சில மாதங்களுக்கு முன்பு தன் மனைவி ஆர்த்தியை பிரிவதாக அறிவித்த ஜெயம் ரவி மனைவி மீதும், மாமியார் மீதும் அடுக்கடுக்கான பல புகார்களை கூறினார்..

ஆனால் அந்த புகார்களை ஆர்த்தி மறுத்தார். ஒருபக்கம் பாடகி கெனிஷாவோடு ஜெயம் ரவி நெருக்கமானார். எந்த சினிமா விழாவுக்கு சென்றாலும் கெனிஷோவோடு செல்கிறார். எனவே ஆர்த்தியை விவாகரத்து செய்த பின் அவர் கெனிஷாவை திருமணம் செய்து கொள்வார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது..

ஒருபக்கம் பாடகி கெனிஷா தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் அவ்வப்போது மறைமுகமாக ஆர்த்தியை தாக்குவது போல தொடர்ந்து கருத்துக்களை பதிவிட்டு வருகிறார். இந்நிலையில் விவாகரத்து வழக்கு நிலுவையில் உள்ள நிலையில் கெனிஷாவின் கருத்துக்களால் தான் மன உளைச்சல் அடைந்துள்ளதாக ஆர்த்தி நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார். இதையடுத்து ஆர்த்திக்கு எதிராக அவதூறு கருத்துக்களை பேச கெனிஷாவுக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தடை விதித்து உத்தரவிட்டிருக்கிறது..

