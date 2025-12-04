வியாழன், 4 டிசம்பர் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By Mahendran
Last Modified: வியாழன், 4 டிசம்பர் 2025 (13:30 IST)

என்னை வைத்து சண்டை போடுவதற்கு நீ யார்? பார்வ்தி - கம்ரூதீன் சண்டை..!

என்னை வைத்து சண்டை போடுவதற்கு நீ யார்? பார்வ்தி - கம்ரூதீன் சண்டை..!
பிக் பாஸ் சீசன் 9 நிகழ்ச்சி 59 நாட்களை கடந்து விறுவிறுப்பாக சென்று கொண்டிருக்கிறது. மொத்தம் 20 போட்டியாளர்களில் 9 பேர் வெளியேறியுள்ள நிலையில், அதிர்ச்சி அளிக்கும் விதமாக, வெளியேற்றப்பட்ட போட்டியாளரான ஆதிரை மீண்டும் பிக் பாஸ் வீட்டிற்குள் நுழைந்துள்ளார். வெளியிலிருந்து பார்த்து வந்த அனுபவத்துடன் ஆதிரை திரும்பியிருப்பது, நிகழ்ச்சியில் பெரிய திருப்புமுனையை ஏற்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
இந்நிலையில், இன்று வெளியான முதல் புரொமோவில், போட்டியாளர்களான பார்வதி, கம்ருதீன் மற்றும் FJ ஆகிய மூவருக்கும் இடையே கடுமையான வாக்குவாதம் வெடிக்கிறது.
 
FJ, கம்ருதீனிடம், "மூணு நாள் தான் தூங்குனேன் என்று சொல்லிவிட்டு, கேம்-ல் என்ன பண்ணினீர்கள்? உன்னை மாதிரி நான் பார்வதிக்கு சப்போர்ட் செய்யவில்லை" என்று சண்டைக்கு இழுக்கிறார். 
 
இதற்கு ஆவேசமாக பதிலளித்த பார்வதி, "என்னை வைத்து சண்டை போடுவதற்கு உனக்கு எந்த உரிமையும் கிடையாது. நீ யார் என்னை பற்றிப் பேசுவதற்கு?" என்று FJ-யிடம் கோபத்துடன் கத்துகிறார். இந்த சண்டை அடுத்த வார ஆட்டத்தின் பதற்றத்தை அதிகரிக்கச் செய்துள்ளது.
 
Edited by Mahendran

நாசமா போயிடுவீங்கடா.. அஜித் படத்தை பார்த்து மண்ணை தூற்றி சாபம் விட்ட பிரபலம்

நாசமா போயிடுவீங்கடா.. அஜித் படத்தை பார்த்து மண்ணை தூற்றி சாபம் விட்ட பிரபலம்தமிழ் சினிமாவில் தற்போது டாப் நடிகராக இருப்பவர் நடிகர் அஜித். ஆரம்பகாலங்களில் இவர் பட்ட கஷ்டம் அனைவருக்கும் தெரியும்.

நான் தூக்கமில்லாத ஒரு இரவை கழித்தேன்.. சமந்தா கணவர் ராஜ் முதல் மனைவியின் பதிவு..!

நான் தூக்கமில்லாத ஒரு இரவை கழித்தேன்.. சமந்தா கணவர் ராஜ் முதல் மனைவியின் பதிவு..!பிரபல நடிகை சமந்தா மற்றும் இயக்குநர் ராஜ் நிடிமோரு ஆகியோரின் திருமணம் டிசம்பர் 1 அன்று கோயம்புத்தூரில் உள்ள இஷா யோகா மையத்தில் நடைபெற்றது.

தமிழ் சினிமாவின் ஜாம்பவான் ஏவிஎம் சரவணன் காலமானார்! திரையுலகினர் அஞ்சலி..!

தமிழ் சினிமாவின் ஜாம்பவான் ஏவிஎம் சரவணன் காலமானார்! திரையுலகினர் அஞ்சலி..!ஏவிஎம் புரொடக்ஷன்ஸின் உரிமையாளரும், தமிழ்த் திரையுலகின் முதுபெரும் தயாரிப்பாளருமான ஏவிஎம் சரவணன் வியாழக்கிழமை அதிகாலை காலமானார். அவருக்கு வயது 86.

சாதிச்சுப்புட்டாரே.. இளையராஜாவுக்கு இழப்பீடு வழங்கிய ‘ட்யூட்’ பட நிறுவனம்

சாதிச்சுப்புட்டாரே.. இளையராஜாவுக்கு இழப்பீடு வழங்கிய ‘ட்யூட்’ பட நிறுவனம்தன் அனுமதியின்றி தன்னுடைய பாடல்களை பட நிறுவனம் பயன்படுத்தக் கூடாது. அதற்கு மீறி பயன்படுத்தினால் இழப்பீடு தர வேண்டும்

முதல் பாகத்தில் செத்து போன கேரக்டர் எப்படி இரண்டாம் பாகத்தில்? ‘ஜெயிலர் 2’ படத்தில் விநாயகன்?

முதல் பாகத்தில் செத்து போன கேரக்டர் எப்படி இரண்டாம் பாகத்தில்? ‘ஜெயிலர் 2’ படத்தில் விநாயகன்?இயக்குநர் நெல்சன் இயக்கத்தில் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடித்த 'ஜெயிலர்' மாபெரும் வெற்றியடைந்த நிலையில், தற்போது 'ஜெயிலர் 2' திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு நடைபெற்று வருகிறது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com