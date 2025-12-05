வெள்ளி, 5 டிசம்பர் 2025
Written By Bala
Last Modified: வெள்ளி, 5 டிசம்பர் 2025 (12:52 IST)

சமந்தா அணிந்திருந்த அந்த மோதிரம் இத்தனை கோடியா? அடேங்கப்பா!

தென்னிந்திய சினிமாவில் ஒரு முன்னணி நடிகையாக திகழ்ந்து வருபவர் சமந்தா. கடந்த ஒன்றாம் தேதி இந்தி பட இயக்குனர் ராஜு நெடிமொருவை சமந்தா திருமணம் செய்து கொண்டார். ராஜூவும் சமந்தாவும் கடந்த சில மாதங்களாக டேட்டிங் செய்து வந்திருந்த நிலையில் இவர்களுடைய திருமணம் ஒன்றாம் தேதி நடைபெற்றது. இவர்களுடைய திருமணத்திற்கு நெருங்கிய உறவினர்கள் நண்பர்கள் மட்டுமே கலந்து கொண்டனர்.
 
 மிகவும் எளிமையாக சமந்தாவின் திருமணம் நடைபெற்றது. திருமண புகைப்படங்கள் வெளியாகி சமூக வலைதளங்களில் வைரலானது. தமிழில் பாணா காத்தாடி திரைப்படத்தின் மூலம் ஹீரோயினாக அறிமுகமான சமந்தா தொடர்ந்து பல படங்களில் நடித்து தமிழில் ஒரு முன்னணி நடிகையாக திகழ்ந்து வந்தார். விண்ணைத்தாண்டி வருவாயா படத்தில் சப்போர்ட்டிங் ரோலில் நடித்தார் சமந்தா.
 
 அதுதான் அவர் நடித்த முதல் திரைப்படம். இருந்தாலும் ஹீரோயினாக பாணா காத்தாடி திரைப்படத்தில் அறிமுகமானார். தெலுங்கிலும் பல படங்களில் நடித்தார் சமந்தா. தமிழ் தெலுங்கு என இரு மொழிகளிலும் டாப் நடிகையாக திகழ்ந்து வந்தார். கடந்த 2017 ஆம் ஆண்டு நடிகர் நாக சைதன்யாவை திருமணம் செய்து கொண்ட சமந்தா திருமணமான நான்காண்டுகளில் நாக சைதன்யாவை விட்டு பிரிந்தார்.
 
2021 ஆம் ஆண்டு இவர்களுக்கு விவாகரத்து கிடைத்தது. விவாகரத்து ஆனதும் நாக சைதன்யா நடிகை சோபிதாவை திருமணம் செய்து கொண்டார். இந்த நிலையில் சமந்தா படங்களில் கவனம் செலுத்தி வந்திருந்த நிலையில் ஹிந்தி பட இயக்குனர் ராஜு நெடிமொருவுடன் பழக்கம் ஏற்பட்டது. அது காதலாக மாற தற்போது திருமணத்தில் இருவரும் ஒன்று சேர்ந்து இருக்கின்றனர்.
 
இந்த நிலையில் சமந்தாவின் திருமணத்தில் அனைவர் கண்ணையும் பறித்தது சமந்தா அணிந்திருந்த அந்த மோதிரம். டைமண்ட் மெட்டலால் ஆன அந்த  மோதிரத்தின் மதிப்பு கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை கோடி என்று சொல்லப்படுகிறது. அதை காட்டும் விதமாகத்தான் சமந்தா ஒரு புகைப்படத்தை பகிர்ந்திருப்பார்.

வேறெந்த தயாரிப்பாளருக்கும் கிடைக்காத பெருமை.. ஏவிஎம் சரவணனுக்கு எம்ஜிஆர் கொடுத்த பதவி

வேறெந்த தயாரிப்பாளருக்கும் கிடைக்காத பெருமை.. ஏவிஎம் சரவணனுக்கு எம்ஜிஆர் கொடுத்த பதவிதமிழ் சினிமாவில் பழம்பெரும் தயாரிப்பு நிறுவனமாக இருந்தது ஏவிஎம் நிறுவனம். முதலில் காரைக்குடியில் இதன் ஸ்டூடியோவை ஆரம்பித்த மெய்யப்ப செட்டியார் அதன் பிறகு சென்னையில் ஆரம்பித்தார்.

கிளீன் ஷேவ் லுக்கில் சிவகார்த்திகேயன்! அடுத்த படத்துக்கு ரெடியாயிட்டாரே

கிளீன் ஷேவ் லுக்கில் சிவகார்த்திகேயன்! அடுத்த படத்துக்கு ரெடியாயிட்டாரேசிவகார்த்திகேயனின் லேட்டஸ்ட் லுக் தற்போது வெளியாகியிருக்கிறது.

கல்கி 2898 AD படத்தில் இருந்து தீபிகா படுகோன் நீக்கம்.. தீபிகா கேரக்டரில் யார்?

கல்கி 2898 AD படத்தில் இருந்து தீபிகா படுகோன் நீக்கம்.. தீபிகா கேரக்டரில் யார்?நாக் அஸ்வின் இயக்கத்தில் வெளியான பிரபாஸின் 'கல்கி 2898 AD' திரைப்படம், மகாபாரதம் மற்றும் எதிர்கால தொழில்நுட்பம் ஆகியவற்றை இணைத்த கற்பனை கதைக்காக பாராட்டுகளைப் பெற்றது. சுமார் 1000 கோடி ரூபாய் வரை வசூலித்த இப்படம், வணிக ரீதியாகவும் பெரும் வெற்றி பெற்றது.

ஃபிளாப்பான படத்தை 31 வருஷம் கழிச்சு எடுத்து ஹிட்டாக்கிய ஏவிஎம் சரவணன்.. என்ன படம் தெரியுமா?

ஃபிளாப்பான படத்தை 31 வருஷம் கழிச்சு எடுத்து ஹிட்டாக்கிய ஏவிஎம் சரவணன்.. என்ன படம் தெரியுமா?தமிழ் சினிமாவில் ஒரு பெரிய ஜாம்பவானாக தயாரிப்பு நிறுவனத்தில் இருந்தவர் ஏவிஎம் சரவணன்.

கார்த்தியின் 'வா வாத்தியாரே' பட வெளியீட்டுக்கு நீதிமன்றம் தடை! நாளை வெளியாக இருந்த நிலையில் சிக்கல்..!

கார்த்தியின் 'வா வாத்தியாரே' பட வெளியீட்டுக்கு நீதிமன்றம் தடை! நாளை வெளியாக இருந்த நிலையில் சிக்கல்..!நடிகர் கார்த்தி நடிப்பில், நலன் குமாரசாமி இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள "வா வாத்தியார்" திரைப்படத்தை வெளியிட சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தற்காலிக தடை விதித்துள்ளது. டிசம்பர் 5-ஆம் தேதி வெளியாக திட்டமிடப்பட்டிருந்த நிலையில், தயாரிப்பு நிறுவனமான ஸ்டுடியோ கிரீனுக்கு எதிராக தொடரப்பட்ட வழக்கு காரணமாக இந்த தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

