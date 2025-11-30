பிக் பாஸ் 9: ஆதிரை மீண்டும் வருகை; இந்த வாரம் எவிக்சன் இல்லையா?
பிக் பாஸ் சீசன் 9 நிகழ்ச்சி தற்போது 8வது வாரத்தை எட்டியுள்ளது. கடந்த வாரம் மக்கள் மத்தியில் குறைவான வாக்குகளை பெற்று நடிகை ஆதிரை வெளியேற்றப்பட்டார். எனினும், ரசிகர்கள் மத்தியில் அவர் ஒரு சிறந்த போட்டியாளர், அவர் வெளியேற்றப்பட்டிருக்க கூடாது என்ற கருத்து வலுவாக இருந்தது.
இந்த நிலையில், யாரும் எதிர்பாராத வகையில், இந்த வார இறுதியில் வெளியேற்றம் ஏதுமில்லை என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், ரசிகர்களுக்கு இன்ப அதிர்ச்சி அளிக்கும் வகையில், முன்னதாக வெளியேறிய நடிகை ஆதிரை மீண்டும் நிகழ்ச்சிக்குள் நுழைந்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. ஆதிரை வெளியே இருந்து விளையாட்டை பார்த்துவிட்டு மீண்டும் வீட்டுக்குள் செல்வதால், அவர் தனது வியூகங்களை மாற்றி, நிகழ்ச்சியை மேலும் விறுவிறுப்பாக்குவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
தற்போது பிக் பாஸ் வீட்டில் 15 போட்டியாளர்கள் உள்ளனர். வைல்டு கார்டு போட்டியாளர்களின் வருகைக்கு பிறகு போட்டி கடுமையாகியிருந்த நிலையில், ஆதிரையின் ரீ-என்ட்ரி போட்டியை சூடுபிடிக்கச் செய்துள்ளது.
Edited by Siva