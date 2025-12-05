வெள்ளி, 5 டிசம்பர் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By Siva
Last Modified: வெள்ளி, 5 டிசம்பர் 2025 (17:11 IST)

சூர்யாவின் ‘கருப்பு’ படத்தின் ஒரே தடையும் நீங்கியது.. இந்த தேதியில் ரிலீசா?

சூர்யாவின் ‘கருப்பு’ படத்தின் ஒரே தடையும் நீங்கியது.. இந்த தேதியில் ரிலீசா?
நீண்ட காலமாக டிஜிட்டல் விற்பனையில் சிக்கித் தவித்த 'கருப்பு' திரைப்படம் குறித்து ஒரு புதிய தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இறுதியாக, இந்த படத்தின் ஓடிடி உரிமம் ஒரு பெரிய நிறுவனத்திற்கு விற்கப்பட்டு, ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகியுள்ளது. இருப்பினும், அதை வாங்கிய நிறுவனத்தின் பெயர் இன்னும் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்படவில்லை.
 
இந்த ஒப்பந்தத்தை தொடர்ந்து, படக்குழுவினர் தற்போது திரையரங்க வெளியீட்டுக்குத் தயாராகி வருவதாக தெரிகிறது. அதன்படி, 'கருப்பு' திரைப்படத்தை ஜனவரி 23ஆம் தேதி வெளியிடுவதற்கு திட்டமிட்டுள்ளதாக பேச்சு அடிபடுகிறது.
 
ஆனால், பட தயாரிப்பாளர்கள் திரையரங்கு உரிமையாளர்களிடம், "நாங்கள் அறிவுறுத்தும் வரை வேறு திரையரங்குகளை ஒப்பந்தம் செய்ய வேண்டாம்" என்று நிபந்தனை விதிப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. 
 
ஜனவரி மாதத்தில் 'பராசக்தி' மற்றும் 'ஜனநாயகன்' போன்ற மற்ற பெரிய படங்களும் வெளியாகும் வாய்ப்பு இருப்பதால், 'கருப்பு' படத்திற்கு திரையரங்குகள் கிடைப்பதில் சிக்கல் நிலவலாம் என்றும் கூறப்படுகிறது.
 
Edited by Siva
 

சமந்தா அணிந்திருந்த அந்த மோதிரம் இத்தனை கோடியா? அடேங்கப்பா!

சமந்தா அணிந்திருந்த அந்த மோதிரம் இத்தனை கோடியா? அடேங்கப்பா!தென்னிந்திய சினிமாவில் ஒரு முன்னணி நடிகையாக திகழ்ந்து வருபவர் சமந்தா. கடந்த ஒன்றாம் தேதி இந்தி பட இயக்குனர் ராஜு நெடிமொருவை சமந்தா திருமணம் செய்து கொண்டார்.

வேறெந்த தயாரிப்பாளருக்கும் கிடைக்காத பெருமை.. ஏவிஎம் சரவணனுக்கு எம்ஜிஆர் கொடுத்த பதவி

வேறெந்த தயாரிப்பாளருக்கும் கிடைக்காத பெருமை.. ஏவிஎம் சரவணனுக்கு எம்ஜிஆர் கொடுத்த பதவிதமிழ் சினிமாவில் பழம்பெரும் தயாரிப்பு நிறுவனமாக இருந்தது ஏவிஎம் நிறுவனம். முதலில் காரைக்குடியில் இதன் ஸ்டூடியோவை ஆரம்பித்த மெய்யப்ப செட்டியார் அதன் பிறகு சென்னையில் ஆரம்பித்தார்.

கிளீன் ஷேவ் லுக்கில் சிவகார்த்திகேயன்! அடுத்த படத்துக்கு ரெடியாயிட்டாரே

கிளீன் ஷேவ் லுக்கில் சிவகார்த்திகேயன்! அடுத்த படத்துக்கு ரெடியாயிட்டாரேசிவகார்த்திகேயனின் லேட்டஸ்ட் லுக் தற்போது வெளியாகியிருக்கிறது.

கல்கி 2898 AD படத்தில் இருந்து தீபிகா படுகோன் நீக்கம்.. தீபிகா கேரக்டரில் யார்?

கல்கி 2898 AD படத்தில் இருந்து தீபிகா படுகோன் நீக்கம்.. தீபிகா கேரக்டரில் யார்?நாக் அஸ்வின் இயக்கத்தில் வெளியான பிரபாஸின் 'கல்கி 2898 AD' திரைப்படம், மகாபாரதம் மற்றும் எதிர்கால தொழில்நுட்பம் ஆகியவற்றை இணைத்த கற்பனை கதைக்காக பாராட்டுகளைப் பெற்றது. சுமார் 1000 கோடி ரூபாய் வரை வசூலித்த இப்படம், வணிக ரீதியாகவும் பெரும் வெற்றி பெற்றது.

ஃபிளாப்பான படத்தை 31 வருஷம் கழிச்சு எடுத்து ஹிட்டாக்கிய ஏவிஎம் சரவணன்.. என்ன படம் தெரியுமா?

ஃபிளாப்பான படத்தை 31 வருஷம் கழிச்சு எடுத்து ஹிட்டாக்கிய ஏவிஎம் சரவணன்.. என்ன படம் தெரியுமா?தமிழ் சினிமாவில் ஒரு பெரிய ஜாம்பவானாக தயாரிப்பு நிறுவனத்தில் இருந்தவர் ஏவிஎம் சரவணன்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com