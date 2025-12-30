செவ்வாய், 30 டிசம்பர் 2025
Written By bala
Last Modified: செவ்வாய், 30 டிசம்பர் 2025 (15:56 IST)

ரெட் ஜெயண்டுடன் இணையும் ரஜினிகாந்த்.. இயக்குனர் யார் தெரியுமா?

தற்போது ரஜினிகாந்த் நெல்சன் இயக்கத்தில் ஜெயிலர் 2 திரைப்படத்தில் நடித்து வருகிறார். அந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு முக்கால்வாசி முடிந்த நிலையில் அடுத்த வருடம் ஆகஸ்ட் மாதம் படம் வெளியாக வாய்ப்பிருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. ஜெய்லர் படத்தின் முதல் பாகம் பெரிய அளவில் ஹிட் அடித்த நிலையில் அதன் இரண்டாம் பாகத்தை எதிர்பார்த்து ரசிகர்கள் அனைவரும் காத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.
 
அடுத்தடுத்து ஹிட் படங்களையே கொடுத்து வரும் ரஜினிகாந்த் ஜெயிலர் 2 திரைப்படத்திற்கு பிறகு எந்த இயக்குனருடன் இணையப் போகிறார்? யார் அந்த படத்தை தயாரிக்கப் போகிறார்கள் என்ற ஒரு ஆர்வம் ரசிகர்களிடையே எழுந்து வருகிறது. இந்த நிலையில் ரஜினியும் கமலும் இணைந்து ஒரு படத்தில் நடிக்கப் போகிறார்கள் என்ற ஒரு தகவல் வெளியானதில் இருந்து அந்த படத்தை எதிர்பார்த்து அனைவரும் காத்துக் கொண்டிருக்க முதலில் ரஜினியை வைத்து தான் ஒரு படத்தை தயாரிக்கப் போவதாக கமல் அறிவித்திருந்தார்.
 
அந்தப் படத்தை சுந்தர் சி இயக்குவதாக இருந்தது. ஆனால் அந்த படத்தில் இருந்து சுந்தர் சி விலகிவிட்டார். அவருக்கு பதிலாக யார் அந்த படத்தை இயக்குவார் என்ற ஒரு கேள்வியும் இருந்து வந்த நிலையில் இன்று திடீரென ஒரு புகைப்படம் வெளியாகியிருக்கிறது. ரஜினியும் அஸ்வத் மாரிமுத்துவும் இணைந்து வந்த புகைப்படம் வெளியாகியிருக்கிறது. அதனால் ராஜ்கமல் நிறுவனம் தயாரிப்பில் ரஜினி நடிக்கும் திரைப்படத்தை அஸ்வத் மாரிமுத்து இயக்குகிறார் என்ற ஒரு தகவல் தற்போது பரபரப்பாக பேசப்பட்டு வருகிறது.
 
இதற்கிடையில் ரெட் ஜெயண்டுடன் ரஜினி இன்னொரு படத்தில் இணைய போவதாக தற்போது ஒரு தகவல் கிடைத்திருக்கிறது. அந்தப் படத்தை ஒரு வேளை எச் வினோத் இயக்குவார் அல்லது வீரதீர சூரன் திரைப்படத்தின் இயக்குனர் அருண்குமார் இயக்க வாய்ப்பிருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. எச்.வினோத் தனுஷுடன் ஏற்கனவே அவர் ஒரு படத்தில் கமிட்டாகி இருக்கிறார். அதற்கடுத்தபடியாக கார்த்தியை வைத்து ஒரு படத்தை எச். வினோத் இயக்கப் போகிறார். இந்த இரு படங்களை முடித்த பிறகுதான் அவர் ரஜினியை வைத்து இயக்குவார். அதனால் ரஜினி ரெட் ஜெயண்ட் இணையும் அந்த படத்தின் இயக்குனர் யாராக இருக்கும் என்று எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.

உங்களுக்கு வந்தா ரத்தம். எங்களுக்குனா தக்காளி சட்னியா?!.. அன்புமணியை கிழித்த அக்கா பையன்!..

உங்களுக்கு வந்தா ரத்தம். எங்களுக்குனா தக்காளி சட்னியா?!.. அன்புமணியை கிழித்த அக்கா பையன்!..அன்புமணி ராமதாஸின் அக்கா மகன் முகுந்த் பரசுராமனை 2024ம் வருடம் நடந்த பாமக பொதுக்குழுவில் இளைஞர் அணி தலைவராக ராமதாஸ் நியமித்தார்.

பிரியங்கா காந்தி மகனுக்கு நிச்சயதார்த்தம்.. மணமகள் யார் தெரியுமா?

பிரியங்கா காந்தி மகனுக்கு நிச்சயதார்த்தம்.. மணமகள் யார் தெரியுமா?காங்கிரஸ் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பிரியங்கா காந்தி மற்றும் தொழிலதிபர் ராபர்ட் வத்ராவின் மகன் ரைஹான் வத்ராவுக்கும், அவரது நீண்டகால தோழியான அவீவா பைக்கிற்கும் நிச்சயதார்த்தம் நடைபெற்றுள்ளது. அவீவா பைக் ஒரு தொழில்முறை புகைப்பட கலைஞர் மற்றும் 'அடெலியர் 11' என்ற கலை நிறுவனத்தின் இணை நிறுவனர் ஆவார்.

கட்டப்பஞ்சாயத்து செய்து கோடிக்கணக்கில் மிரட்டி பணம் பறிப்பு.. துபாய்க்கு தப்பியோடிய இசை நிறுவன உரிமையாளர்..!

கட்டப்பஞ்சாயத்து செய்து கோடிக்கணக்கில் மிரட்டி பணம் பறிப்பு.. துபாய்க்கு தப்பியோடிய இசை நிறுவன உரிமையாளர்..!துபாய்க்கு தப்பியோடிய பிரபல குற்றவாளி ராவ் இந்தர்ஜீத் யாதவ் மீதான பணமோசடி வழக்கு தொடர்பாக, டெல்லி மற்றும் ஹரியானாவில் உள்ள 10 இடங்களில் அமலாக்கத்துறை அதிரடி சோதனை நடத்தியது. குருகிராம் மற்றும் ரோஹ்தக் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் நடைபெற்ற இந்த சோதனையில் 5 சொகுசு கார்கள், ரூ. 17 லட்சம் ரொக்கம் மற்றும் முக்கிய டிஜிட்டல் ஆவணங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன.

புதின் வீட்டை தாக்கிய 91 ட்ரோன்கள்.. ரஷ்யா கோபம்.. நாங்கள் தாக்கவில்லை.. உக்ரைன் அதிபர் விளக்கம்..!

புதின் வீட்டை தாக்கிய 91 ட்ரோன்கள்.. ரஷ்யா கோபம்.. நாங்கள் தாக்கவில்லை.. உக்ரைன் அதிபர் விளக்கம்..!ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புதினின் இல்லத்தின் மீது உக்ரைன் ட்ரோன் தாக்குதல் நடத்தியதாக எழுந்துள்ள புகார்கள் குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி தனது ஆழமான கவலையை வெளிப்படுத்தியுள்ளார். இது தொடர்பாக 'X' தளத்தில் பதிவிட்டுள்ள அவர், தற்போதைய சூழலில் பேச்சுவார்த்தை மற்றும் ராஜதந்திர முயற்சிகளே அமைதிக்கான ஒரே வழி என்றும், இந்த முயற்சிகளை குலைக்கும் செயல்களை தவிர்க்க வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

திமுக தேர்தல் அறிக்கை எப்படி இருக்க வேண்டும்? பொதுமக்களிடம் கருத்து கேட்க செயலி..!

திமுக தேர்தல் அறிக்கை எப்படி இருக்க வேண்டும்? பொதுமக்களிடம் கருத்து கேட்க செயலி..!2026-ஆம் ஆண்டு நடைபெறவுள்ள தமிழக சட்டப்பேரவை தேர்தலை முன்னிட்டு, திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் தனது தேர்தல் அறிக்கையைத் தயாரிக்கும் பணிகளில் அதிரடியாக இறங்கியுள்ளது. வெறும் வாக்குறுதிகளாக இல்லாமல், மக்களின் உண்மையான தேவைகளை உள்ளடக்கிய அறிக்கையை உருவாக்க திட்டமிட்டுள்ள திமுக, இதற்காக ஒரு பிரத்யேக மொபைல் செயலியை நாளை அறிமுகம் செய்கிறது.

