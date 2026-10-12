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  4. Riyadh Airport Struck Again by Houthis After Deadly Attack Kills 13
Written By SIVA SIVA

சவுதி அரேபியாவின் விமான நிலையத்தில் மீண்டும் தாக்குதல்.. ஹூதி அமைப்புக்கு எதிராக அமெரிக்கா ராணுவ நடவடிக்கை?

Riyadh Airport Attack
Written By: SIVA
Updated: Mon, 12 Oct 2026 (08:55 IST)
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சவுதி அரேபியாவின் தலைநகர் ரியாத்தில் உள்ள கிங் காலித் சர்வதேச விமான நிலையம் மீது ஹூதி கிளர்ச்சியாளர்கள் நடத்திய அடுத்தடுத்த ஏவுகணை தாக்குதல்கள் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளன. 
 
கடந்த சனிக்கிழமை நடைபெற்ற கொடூர தாக்குதலில் ஒரு இந்தியர் உட்பட 13 பேர் உயிரிழந்தனர் மற்றும் 300-க்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்தனர். இந்நிலையில், ஞாயிற்றுக்கிழமையும் அதே விமான நிலையம் மீண்டும் தாக்கப்பட்டது. இதில் விமான நிலையத்தின் நான்காவது முனையத்தில் தீ விபத்து ஏற்பட்டு மேலும் பலர் காயமடைந்தனர்.
 
இந்த தாக்குதலுக்கு அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். ஹூதி அமைப்பினருக்கு எதிரான ராணுவ நடவடிக்கைகளில் அமெரிக்காவும் இணையலாமா என்பது குறித்து பரிசீலித்து வருவதாக அவர் எச்சரித்துள்ளார். 
 
இதற்கிடையில், தாக்குதலில் உயிரிழந்த இந்தியரின் குடும்பத்தினருக்கு இந்திய தூதரகம் ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துள்ளதோடு, அவரது உடலை இந்தியா கொண்டுவருவதற்கான அனைத்து உதவிகளையும் செய்து வருவதாக உறுதி அளித்துள்ளது.
 
தொடர்ந்து விமான நிலையங்கள் மீதும் பொது மக்கள் மீதும் நடத்தப்பட்டு வரும் இந்த தாக்குதல்கள் முழு அளவிலான போர் குற்றம் என சவுதி கூட்டணி நாடுகள் கண்டித்துள்ளன. ஹூதிகளின் இந்த தொடர் அச்சுறுத்தலால் வளைகுடா நாடுகளில் பதற்றமான சூழ்நிலை நிலவி வருகிறது. விமானப் போக்குவரத்துகள் தற்காலிகமாக ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதால், சர்வதேச நாடுகளும் தங்கள் குடிமக்களை எச்சரித்துள்ளன.
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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