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  4. Onions Sold at Rs 35 in Cooperative Ration Shops: WhatsApp Number Introduced for Complaints
Written By SIVA SIVA

ரேசன் கடைகளில் வெங்காயம் விற்பனை.. ஒரு கிலோ ரூ.35 மட்டுமே..

கூட்டுறவு ரேஷன் கடை
Written By: SIVA
Updated: Mon, 12 Oct 2026 (09:02 IST)
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தமிழகத்தில் அத்தியாவசிய பொருளான வெங்காயத்தின் விலை உயர்வை வாடிக்கையாளர்கள் மற்றும் ஏழை எளிய மக்கள் எதிர்கொள்ளும் வகையில், கூட்டுறவு துறையின் கீழ் இயங்கும் நியாய விலை கடைகளில் ஒரு கிலோ வெங்காயம் ரூ.35-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது. சென்னையில் கடந்த சனிக்கிழமையும், அதனை தொடர்ந்து இதர மாவட்டங்களிலும் உள்ள நகர்ப்புற கூட்டுறவு அங்காடிகள் மற்றும் ரேஷன் கடைகளில் இந்தத் திட்டம் விரிவுபடுத்தப்பட்டு பொதுமக்களுக்கு விநியோகம் நடந்து வருகிறது.
 
இந்நிலையில், நியாய விலைக் கடைகளில் வெங்காயம் விற்பனை மற்றும் விநியோகம் தொடர்பாக பொதுமக்கள் எழும் குறைகள் அல்லது புகார்களை தெரிவிக்க ஏதுவாக கூட்டுறவு துறை சார்பில் பிரத்யேக வாட்ஸ்அப் எண் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 
 
அதன்படி, பொதுமக்கள் தங்களின் புகார்களை 9600561969 என்ற வாட்ஸ்அப் எண்ணை தொடர்புகொண்டு தெரிவிக்கலாம் என அரசு அறிவித்துள்ளது. அரசின் இந்த நடவடிக்கையானது நடுத்தர மற்றும் ஏழை எளிய குடும்பங்களுக்குப் பொருளாதார சுமையைக் குறைக்கும் வகையில் அமைந்துள்ளதோடு, முறைகேடுகளை தடுத்து உரிய முறையில் வெங்காயம் சென்று சேர்வதை உறுதி செய்யவும் உதவும்.
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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