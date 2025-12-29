திங்கள், 29 டிசம்பர் 2025
Written By BALA
Last Modified: திங்கள், 29 டிசம்பர் 2025 (12:51 IST)

பொண்ணுக்கு ஆசைப்பட்டு புண்ணுதான் கிடைச்சது!.. பணம் கொடுத்து ஏமாந்த வாலிபர்....

எப்போது இணையதளமும், ஸ்மார்ட்போனும் எல்லோரின் கையிலும் வந்ததோ அப்போது ஆன்லைன் மோசடிகளும் அதிகரித்துவிட்டது. இந்த லிங்கை கிளிக் செய்யுங்கள்.. உங்களின் டெபிட் கார்டு 16 டிஜிட் நம்பரை சொல்லுங்கள்.. ஓடிபி சொல்லுங்கள்.. இந்த ரிசார்டுக்கு ஸ்டார் கொடுங்கள் என்றெல்லாம் சொல்லி ஆசை வார்த்தைகளை தூண்டி ஆன்லைனில் பலரும் மோசடி செய்கிறார்கள். கஷ்டத்தில் இருப்பவர்கள் உடனடியாக பணம் சம்பாதிக்கும் ஆசையில் தங்கள் பணங்களை இழந்து வருகிறார்கள். ஆன்லைனில் புதுப்புது விஷயங்களை கண்டுபிடித்து பலரும் மோசடி செய்து வருகிறார்கள்.

அப்படித்தான் சென்னையை சேர்ந்த ஒரு வாலிபர் ஆன்லைன் மோசடியில் சிக்கி பணத்தை இழந்து இருக்கிறார். இவர் வட மாநிலத்தை சேர்ந்த்வர். பணம் அனுப்பினால் அழகிய பெண்களை உல்லாசத்திற்காக வீட்டுக்கு அனுப்பி வைக்கிறேன் என்று ஒரு முகநூல் ஐடியில் ஒருவர் சொன்னதை நம்பி அந்த வாலிபர் 28 ஆயிரம் ரூபாய் GPay மூலம் செலுத்தியிருக்கிறார்.

நீண்ட நேரமாகியும் அப்படி யாரும் வராததால் அதுபற்றி கேட்டதற்கு பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் வாங்கி அதோடு சர்க்கரையை கலந்து கையில் தேய்த்தால் உடனே பெண் வருவார்’ என சொல்ல அதையும் நம்பி அப்படியே செய்திருக்கிறார் அந்த வாலிபர். அப்படி செய்ததில் கை முழுவதும் கொப்பளங்கள் வரவே தன் ஏமாற்றப்பட்டது அவருக்கு புரிந்திருக்கிறது.இதையடுத்து சைபர் கிராம் காவல் துறையிடம் புகார் அளித்திருக்கிறார்.

பொண்ணுக்கு ஆசைப்பட்டு புண்ணு வந்த கதையாகிவிட்டது அந்த வாலிபருக்கு!...

ஸ்டாலின் மாடலை விட யோகி ஆதித்யநாத் மாடல் சிறந்தது என காங்கிரஸே பேசுகிறது: பாஜக கிண்டல்

ஸ்டாலின் மாடலை விட யோகி ஆதித்யநாத் மாடல் சிறந்தது என காங்கிரஸே பேசுகிறது: பாஜக கிண்டல்இந்தியா கூட்டணிக்குள் மோதல்கள் அதிகரித்து வருவதாக பாஜக தேசிய செய்தி தொடர்பாளர் ஷெஸாத் பூனாவாலா கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

கரூர் சம்பவம்!.. சிபிஐ விசாரணையில் புஸ்ஸி ஆனந்த்.. ஆதவ் அர்ஜுனா!....

கரூர் சம்பவம்!.. சிபிஐ விசாரணையில் புஸ்ஸி ஆனந்த்.. ஆதவ் அர்ஜுனா!....தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் கடந்த செப்டம்பர் 27ம் தேதி கரூருக்கு சுற்றுப்பயணம் சென்றிருந்தபோது அவரை பார்ப்பதற்காக பல ஆயிரம் மக்கள் கூடியதில் தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டு கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்தனர்

சென்னை விமான நிலையத்தில் திடீரென கீழே விழுந்த விஜய்.. என்ன நடந்தது?

சென்னை விமான நிலையத்தில் திடீரென கீழே விழுந்த விஜய்.. என்ன நடந்தது?மலேசியாவில் நடைபெற்ற 'ஜனநாயகன்' திரைப்படத்தின் பிரம்மாண்ட இசை வெளியீட்டு விழாவை முடித்துவிட்டு, நடிகர் விஜய் இன்று சென்னை திரும்பினார். சென்னை விமான நிலையத்தில் அவருக்கு உற்சாக வரவேற்பு அளிக்க காத்திருந்த தமிழக வெற்றிக் கழக தொண்டர்கள் மற்றும் ரசிகர்களின் கட்டுக்கடங்காத கூட்டத்தால் அங்கு பெரும் தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது.

நாளை முதல் தமிழகத்தில் மீண்டும் மழை.. எந்தெந்த மாவட்டங்களில் மழை பெய்யும்?

நாளை முதல் தமிழகத்தில் மீண்டும் மழை.. எந்தெந்த மாவட்டங்களில் மழை பெய்யும்?தமிழகத்தில் நாளை முதல் ஜனவரி 1-ஆம் தேதி வரை பல்வேறு இடங்களில் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

உச்சத்திற்கு சென்ற தங்கம், வெள்ளி விலையில் சிறிய இறக்கம்.. ஆனாலும் பொதுமக்கள் அதிர்ச்சி..!

உச்சத்திற்கு சென்ற தங்கம், வெள்ளி விலையில் சிறிய இறக்கம்.. ஆனாலும் பொதுமக்கள் அதிர்ச்சி..!சென்னையில் கடந்த சில நாட்களாக கடுமையாக உயர்ந்து வந்த தங்கத்தின் விலை, இன்று சற்றே குறைந்து பொதுமக்களுக்கு நிம்மதி அளித்துள்ளது. ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ. 640 சரிந்து, தற்போது ரூ. 1,04,160-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதேபோல், ஒரு கிராம் தங்கத்தின் விலை ரூ. 80 குறைந்து ரூ. 13,020-ஆக உள்ளது.

