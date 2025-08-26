செவ்வாய், 26 ஆகஸ்ட் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: செவ்வாய், 26 ஆகஸ்ட் 2025 (16:02 IST)

மல்லிகைப்பூ விலை ஒரு கிலோ ரூ.2000.. விநாயகர் சதூர்த்தியை முன்னிட்டு கிடுகிடு உயர்வு..!

நாடு முழுவதும் நாளை விநாயகர் சதுர்த்தி விழா கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட உள்ள நிலையில், அதற்கான பூக்கள், பழங்கள் மற்றும் பூஜை பொருட்களை வாங்க மக்கள் சந்தைகளுக்கு படையெடுத்து வருகின்றனர். இந்த சமயத்தில், பூக்களின் விலை வரலாறு காணாத அளவுக்கு உயர்ந்திருப்பது பொதுமக்களுக்கு பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
தூத்துக்குடி மலர் சந்தையில் பூக்களின் விலை பல மடங்கு அதிகரித்துள்ளது. குறிப்பாக, மல்லிகை பூ கிலோ ரூ.2000 வரையிலும், கனகாம்பரம் பூ கிலோ ரூ.2000 வரையிலும் விற்கப்படுவதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. அதேபோல், பிச்சிப்பூவின் விலையும் கிலோ ரூ.1500 வரை உயர்ந்திருப்பது, பூஜை பொருட்கள் வாங்க வந்தவர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
 
பூக்களின் விலை உயர்வு காரணமாக, பண்டிகை கொண்டாட்டங்களுக்கு தேவையான அலங்கார பொருட்களை வாங்குவதில் மக்கள் தயக்கம் காட்டி வருகின்றனர். இருப்பினும், பாரம்பரிய விழாவை கொண்டாட வேண்டும் என்பதால், மக்கள் அதிக விலை கொடுத்தும் பூக்களை வாங்கி செல்கின்றனர். 
இந்த விலை உயர்வு, பூக்களின் தேவை அதிகரித்ததும், வரத்து குறைந்ததும் காரணமாக இருக்கலாம் என வியாபாரிகள் கூறுகின்றனர்.
 
Edited by Mahendran
 

திடீரென மன்னிப்பு கேட்டார் துணை முதல்வர் டிகே சிவகுமார்.. என்ன காரணம்?

திடீரென மன்னிப்பு கேட்டார் துணை முதல்வர் டிகே சிவகுமார்.. என்ன காரணம்?கர்நாடக சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடரில் ஆர்.எஸ்.எஸ். பாடலை பாடியதற்காக, துணை முதல்வர் டி.கே.சிவகுமார் மன்னிப்பு கோரியுள்ளார்.

நான் அன்னைக்கே AI பற்றி எச்சரித்தேன்.. நீங்கதான் கண்டுக்கல! - ஹாலிவுட் இயக்குனர் ஜேம்ஸ் கேமரூன்!

நான் அன்னைக்கே AI பற்றி எச்சரித்தேன்.. நீங்கதான் கண்டுக்கல! - ஹாலிவுட் இயக்குனர் ஜேம்ஸ் கேமரூன்!தற்போது உலகம் முழுவதும் ஏஐ பயன்பாடு அதிகரித்து மனித உழைப்புக்கான தேவை குறைந்து வரும் நிலையில் இதுகுறித்து தான் 1980களிலேயே எச்சரித்ததாக ஹாலிவுட் இயக்குனர் ஜேம்ஸ் கேமரூன் கூறியுள்ளார்.

நீ பாட்ஷான்னா நான் ஆண்டனி! எண்ணி 7 செகண்ட்ல தூக்கிடுவேன்! - சீனாவை சீண்டிய ட்ரம்ப்!

நீ பாட்ஷான்னா நான் ஆண்டனி! எண்ணி 7 செகண்ட்ல தூக்கிடுவேன்! - சீனாவை சீண்டிய ட்ரம்ப்!அமெரிக்காவிற்கு அரியவகை தனிமங்களை கொடுப்பதற்கு சீனா மறுத்தால் அதற்கு அதிக வரி விதிக்கப்படும் என ட்ரம்ப் எச்சரித்துள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

டிரம்ப் 50% வரி போட்டாலும் இந்த ஒரு பொருள் மட்டும் விலை ஏறாது.. எந்த பொருள் தெரியுமா?

டிரம்ப் 50% வரி போட்டாலும் இந்த ஒரு பொருள் மட்டும் விலை ஏறாது.. எந்த பொருள் தெரியுமா?அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப், இந்திய பொருட்களுக்கு 50% கூடுதல் வரி விதித்துள்ள நிலையில் நாளை முதல் இந்த வரி அமலுக்கு வரவுள்ளது. இந்த நிலையில் ஆப்பிள் ஐபோன்களுக்கு மட்டும் விலை உயர்வு இல்லை. இதற்கான காரணம் குறித்து சில தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது.

அரசு மற்றும் தனியார் நிறுவனங்கள் OTP பெற தடையில்லை: வழக்கு தள்ளுபடி..!

அரசு மற்றும் தனியார் நிறுவனங்கள் OTP பெற தடையில்லை: வழக்கு தள்ளுபடி..!அரசு மற்றும் தனியார் நிறுவனங்கள் OTP பெறுவதற்கு தடை விதிக்கக் கோரி தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுவை சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் மதுரை கிளை இன்று தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டுள்ளது.

