செவ்வாய், 26 ஆகஸ்ட் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Updated : செவ்வாய், 26 ஆகஸ்ட் 2025 (12:56 IST)

கோவையில் பெட்டி பெட்டியாக பறிமுதல் செய்யப்பட்ட ஜெலட்டின் குச்சிகள்.. 2000 கிலோ என தகவல்..!

கோவையில் இருந்து கேரளாவுக்கு கடத்த முயன்ற 2,000 கிலோ ஜெலட்டின் வெடிபொருட்களுடன் ஒரு வேனை, தீவிரவாத தடுப்புப் பிரிவு காவல்துறையினர் இன்று அதிகாலை மடக்கி பிடித்துள்ளனர். இந்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
கோவை வழியாக கேரளாவுக்கு வெடிபொருட்கள் கடத்தப்படுவதாக ரகசிய தகவல் கிடைத்ததை அடுத்து, காவல்துறையினர் உடனடியாக உயர் அதிகாரிகளுக்கு தகவல் தெரிவித்தனர்.
 
இன்று அதிகாலை 4 மணியளவில் கேரளாவை நோக்கி சென்ற வேனை மதுக்கரை அருகே தீவிரவாத தடுப்புப் பிரிவு காவல்துறையினர் தடுத்து நிறுத்தி சோதனை செய்தனர். அப்போது, வேனில் பெட்டி பெட்டியாக ஜெலட்டின் குச்சிகள் இருந்தது கண்டறியப்பட்டது. இவற்றின் மொத்த எடை சுமார் 2,000 கிலோ இருக்கும் என முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
 
உடனடியாக, வெடிபொருட்கள் இருந்த வேன் மற்றும் அதன் ஓட்டுநர் சுபேர் ஆகியோர் மதுக்கரை காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்து செல்லப்பட்டனர். ஓட்டுநர் சுபேரிடம் தீவிரவாத தடுப்புப் பிரிவு மற்றும் மதுக்கரை காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
 
விசாரணையில், இந்த வெடிபொருட்கள் கேரளாவில் உள்ள ஒரு கல்குவாரிக்கு மலைகளை உடைப்பதற்காக கொண்டு செல்லப்பட்டதாக ஓட்டுநர் சுபேர் கூறியுள்ளார். ஆனால், வெடிபொருட்களை கொண்டு செல்ல உரிய அனுமதி மற்றும் ஆவணங்கள் உள்ளதா என்பது குறித்து போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர். மேலும், வேனின் உரிமையாளர் குறித்தும் தீவிர விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. இந்த சம்பவம், மதுக்கரை பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Mahendran
 

கோவையில் பெட்டி பெட்டியாக பறிமுதல் செய்யப்பட்ட ஜெலட்டின் குச்சிகள்.. 2000 கிலோ என தகவல்..!

கோவையில் பெட்டி பெட்டியாக பறிமுதல் செய்யப்பட்ட ஜெலட்டின் குச்சிகள்.. 2000 கிலோ என தகவல்..!கோவையில் இருந்து கேரளாவுக்கு கடத்த முயன்ற 2,000 கிலோ ஜெலட்டின் வெடிபொருட்களுடன் ஒரு வேனை, தீவிரவாத தடுப்புப் பிரிவு காவல்துறையினர் இன்று அதிகாலை மடக்கி பிடித்துள்ளனர். இந்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தென்மாநில உணவுகளுக்கு அவ்வளவு டிமாண்ட்! - பஞ்சாப் முதல்வர் பகவந்த் மான்!

தென்மாநில உணவுகளுக்கு அவ்வளவு டிமாண்ட்! - பஞ்சாப் முதல்வர் பகவந்த் மான்!தமிழக அரசின் பள்ளி மாணவர்களுக்கான காலை உணவுத் திட்டத்தில் கலந்து கொண்ட பஞ்சாப் முதல்வர் தென்னிந்திய உணவுகள் குறித்து வியந்து பேசியுள்ளார்.

இந்தியாவில் ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் 4வது ரீடெயில் ஸ்டோர்.. செப் 4ஆம் தேதி திறப்பு விழா..!

இந்தியாவில் ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் 4வது ரீடெயில் ஸ்டோர்.. செப் 4ஆம் தேதி திறப்பு விழா..!உலக நுகர்வோர் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களில் முன்னணியில் உள்ள ஆப்பிள் நிறுவனம், இந்தியாவில் தனது ரீடெயில் ஸ்டோர்களை அதிகரித்து வருகிறது. இதன் ஒரு பகுதியாக, செப்டம்பர் 4-ஆம் தேதி புனேவில் புதிய கடை திறக்கப்பட உள்ளது. இது மும்பை, டெல்லி, பெங்களூரை அடுத்து நாட்டில் ஆப்பிள் திறக்கும் நான்காவது ரீடெயில் ஸ்டோர் ஆகும்

நள்ளிரவில் நாய்களுக்கு உணவு அளித்த பெண்.. கைது செய்வேன் என மிரட்டினாரா காவலர்?

நள்ளிரவில் நாய்களுக்கு உணவு அளித்த பெண்.. கைது செய்வேன் என மிரட்டினாரா காவலர்?சென்னையில், நள்ளிரவில் நாய்களுக்கு உணவு அளித்துக் கொண்டிருந்த ஒரு பெண்ணிடம், "நள்ளிரவு 12 மணிக்கு மேல் இப்படி சுற்றித் திரிந்தால் தொல்லைகள் ஏற்படும்" என்று ஒரு காவலர் கூறிய கருத்து, கடும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நாளை முதல் 50% வரி.. பதிலடியாக இன்று முதல் 100 நாடுகளுக்கு கார் ஏற்றுமதி தொடக்கம்..! பிரதமர் மோடி அதிரடி..!

நாளை முதல் 50% வரி.. பதிலடியாக இன்று முதல் 100 நாடுகளுக்கு கார் ஏற்றுமதி தொடக்கம்..! பிரதமர் மோடி அதிரடி..!அமெரிக்க ஜனாதிபதி டொனால்ட் டிரம்ப் அறிவித்த கூடுதல் வரிவிதிப்பு நாளை முதல் அமலுக்கு வரும் நிலையில், அதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் வகையில், பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று சுஸுகி மோட்டார் ஆலையின் உள்நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட கலப்பின பேட்டரி மின்முனைகளின் உற்பத்தியை தொடங்கி வைத்தார். மேலும், மாருதி சுஸுகியின் முதல் உலகளாவிய பேட்டரி மின்சார வாகனமான இ-விடாரா (e-VITARA) காரை, ஐரோப்பா மற்றும் ஜப்பான் உட்பட 100-க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்வதையும் அவர் கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com