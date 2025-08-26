வியாழன், 28 ஆகஸ்ட் 2025
Written By Prasanth K
Last Modified: செவ்வாய், 26 ஆகஸ்ட் 2025 (11:52 IST)

தென்மாநில உணவுகளுக்கு அவ்வளவு டிமாண்ட்! - பஞ்சாப் முதல்வர் பகவந்த் மான்!

bhagwant mann

தமிழக அரசின் பள்ளி மாணவர்களுக்கான காலை உணவுத் திட்டத்தில் கலந்து கொண்ட பஞ்சாப் முதல்வர் தென்னிந்திய உணவுகள் குறித்து வியந்து பேசியுள்ளார்.

 

அரசுப் பள்ளிகளில் படிக்கும் மாணவர்களுக்கு காலை உணவு வழங்கும் திட்டம்  தமிழக அரசால் தொடங்கப்பட்ட நிலையில் மாணவர்களுக்கு பள்ளி நாட்களில் தினமும் காலை சூடான சுவையான சிற்றுண்டிகள் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

 

இந்த திட்டத்தை அரசு பள்ளிகளை தொடர்ந்து அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளுக்கும் விரிவுப்படுத்தியுள்ளது தமிழக அரசு. இன்று 2,430 அரசு உதவிப்பெறும் பள்ளிகளில் காலை உணவுத் திட்டம் தொடங்கப்பட்டது. இந்த நிகழ்ச்சியில் தமிழக முதல்வர் மு.க,ஸ்டாலினுடன் பஞ்சாப் முதல்வர் பகவந்த் மானும் கலந்து கொண்டு மாணவர்களுடன் அமர்ந்து உணவருந்தினார்.

 

பின்னர் அந்த நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர் “பஞ்சாப் மாநிலத்தின் பல இடங்களிலும் தென் மாநில உணவுகள் கிடைக்கின்றன. குறிப்பாக மசாலா தோசை, உப்புமா உள்ளிட்ட உணவுகள் அங்கே மிகவும் பிரபலமாக உள்ளது. அதுபோல பஞ்சாப் மாநில உணவுகள் தமிழ்நாட்டிலும் விற்கப்படுவது சிறப்பான விஷயம். தென்மாநில உணவுகள் தேசிய உணவு போல நாடு முழுவதும் எங்கு பார்த்தாலும் நிறைந்திருக்கின்றன” என கூறியுள்ளார்.

 

மேலும் நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினுடன் பேசிய அவர், கண்டிப்பாக நீங்கள் பஞ்சாப்க்கு ஒருமுறை வர வேண்டும். அது தியாகிகளின் மண். நீங்கள் அங்கு விருந்தினராக வந்து சுற்றி பார்க்க வேண்டும் என அன்பாக அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.

 

Edit by Prasanth.K

மீண்டும் தவறாக வழிகாட்டிய கூகுள் மேப்.. ஆற்றில் கவிழ்ந்த வாகனம்.. 3 பேர் பரிதாப பலி..!

மீண்டும் தவறாக வழிகாட்டிய கூகுள் மேப்.. ஆற்றில் கவிழ்ந்த வாகனம்.. 3 பேர் பரிதாப பலி..!ராஜஸ்தானில் கூகுள் மேப் காட்டிய தவறான பாதையில் பயணித்ததால், ஆற்றில் அடித்து செல்லப்பட்ட வாகனத்தில் இருந்து ஒரு குடும்பத்தை சேர்ந்த மூன்று பேர் உயிரிழந்தனர். இந்தச் சம்பவம் அந்த பகுதியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அலுவலகத்தில் திருமணம்.. பெற்றோர் கடத்த முயன்றதாக புகார்..!

கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அலுவலகத்தில் திருமணம்.. பெற்றோர் கடத்த முயன்றதாக புகார்..!திருத்துறைப்பூண்டி மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அலுவலகத்தில் காதல் ஜோடி ஒன்றுக்கு திருமணம் நடைபெற்றது. திருமணத்திற்கு முன்பே மணமக்களை பெற்றோர் கடத்த முயன்றதாக வந்த புகாரின் அடிப்படையில் இந்த திருமணத்தை மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினர் நடத்தியுள்ளதாக வெளியாகியுள்ள செய்தி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

வரியை குறைக்கிறோம்.. ஆனால் இந்தியா இதை செய்ய வேண்டும்: அமெரிக்கா நிபந்தனை..!

வரியை குறைக்கிறோம்.. ஆனால் இந்தியா இதை செய்ய வேண்டும்: அமெரிக்கா நிபந்தனை..!இந்தியாவிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்படும் பொருட்களுக்கு அமெரிக்கா விதித்துள்ள 50% வரியை குறைப்பதற்கு, இந்தியா ரஷ்யாவிடம் இருந்து எண்ணெய் வாங்குவதை நிறுத்த வேண்டும் என்று அமெரிக்க வர்த்தக ஆலோசகர் பீட்டர் நவரோ நிபந்தனை விதித்துள்ளார்.

6 வயது சிறுவனை துரத்தி துரத்தி கடித்த தெருநாய்.. திருவள்ளூரில் அதிர்ச்சி சம்பவம்..!

6 வயது சிறுவனை துரத்தி துரத்தி கடித்த தெருநாய்.. திருவள்ளூரில் அதிர்ச்சி சம்பவம்..!திருவள்ளூரில் ஆறு வயது சிறுவன் ஒருவனை தெருநாய் விரட்டி விரட்டி கடித்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. படுகாயமடைந்த அந்த சிறுவன் தற்போது அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருவதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

தேமுதிகவோடு கூட்டணி வைப்பவர்களுக்கு வெற்றி! யாருடன் கூட்டணி? - தேமுதிக பிரேமலதா விஜயகாந்த் அறிவிப்பு!

தேமுதிகவோடு கூட்டணி வைப்பவர்களுக்கு வெற்றி! யாருடன் கூட்டணி? - தேமுதிக பிரேமலதா விஜயகாந்த் அறிவிப்பு!தேமுதிக எந்த கூட்டணியில் அமைகிறதோ அந்த கூட்டணிக்கே வெற்றி என பேசியுள்ள பிரேமலதா விஜயகாந்த் எந்த கட்சியுடன் கூட்டணி என்பதையும் அறிவிக்க உள்ளதாக கூறியுள்ளார்.

