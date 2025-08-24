ஞாயிறு, 24 ஆகஸ்ட் 2025
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
அடுத்த வாரம் 4 நாட்கள் வங்கிகள் விடுமுறையா? இதோ முழு விவரங்கள்..!

வரும் வாரத்தில் பல்வேறு பண்டிகைகள் மற்றும் சிறப்பு நாட்களை முன்னிட்டு இந்தியாவின் பல நகரங்களில் வங்கிகள் மூடப்பட்டிருக்கும் என இந்திய ரிசர்வ் வங்கி அறிவித்துள்ளது. இந்த விடுமுறைகள் ஒவ்வொரு மாநிலத்திற்கும், உள்ளூர் கொண்டாட்டங்களுக்கும் ஏற்ப மாறுபடும்.
 
உங்கள் வங்கி சார்ந்த அவசர தேவைகளுக்காகவும், கடைசி நேர சிரமங்களை தவிர்க்கவும், வாடிக்கையாளர்கள் தங்கள் நகரங்களில் உள்ள வங்கிகளின் விடுமுறைப் பட்டியலை முன்கூட்டியே சரிபார்த்துக்கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
 
வங்கிகள் விடுமுறைப் பட்டியல்
 
ஆகஸ்ட் 25 (திங்கட்கிழமை): ஸ்ரீமந்த சங்கரதேவரின் திருபவ திதி காரணமாக குவஹாத்தியில் (அசாம்) வங்கிகள் மூடப்பட்டிருக்கும்.
 
ஆகஸ்ட் 27 (புதன்கிழமை): விநாயகர் சதுர்த்தி காரணமாக குஜராத், மகாராஷ்டிரா, கர்நாடகா, ஒடிசா, தமிழ்நாடு, தெலங்கானா, கோவா மற்றும் ஆந்திர பிரதேசம் ஆகிய மாநிலங்களில் வங்கிகள் செயல்படாது.
 
ஆகஸ்ட் 28 (வியாழக்கிழமை): விநாயகர் சதுர்த்தி (இரண்டாம் நாள்) / நுவாகாய் பண்டிகையை முன்னிட்டுப் புவனேஸ்வர் மற்றும் பனாஜியில் வங்கிகள் மூடப்பட்டிருக்கும்.
 
ஆகஸ்ட் 31 (ஞாயிற்றுக்கிழமை): நாடு முழுவதும் உள்ள அனைத்து வங்கிகளும் வாராந்திர விடுமுறை காரணமாக மூடப்பட்டிருக்கும்.
 
வங்கி வாடிக்கையாளர்கள் இந்த விடுமுறை நாட்களை கவனத்தில் கொண்டு தங்கள் நிதி செயல்பாடுகளை முன்கூட்டியேத் திட்டமிடுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.
 
