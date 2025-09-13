திருச்சியில் விஜய் நடத்தும் முதல் கூட்டம்.. கட்டுக்கடங்காத கூட்டத்தால் ஸ்தம்பிப்பு..!
நடிகர் விஜய் தனது அரசியல் கட்சியின் முதல் மாநிலந்தழுவிய பிரசார பயணத்தை திருச்சியில் இருந்து தொடங்கினார். இதன் மூலம், அடுத்த ஆண்டு வரவிருக்கும் தேர்தலுக்கான களப்பணியை அதிகாரபூர்வமாகத் துவங்கியுள்ளார்.
இந்த பிரசார கூட்டத்தில், ஆளும் தி.மு.க. அரசை கடுமையாக விமர்சித்த விஜய், "மக்கள் அளித்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றுவதில் தி.மு.க. தோல்வியடைந்துவிட்டது," என்று குற்றம் சாட்டினார். மக்களுக்கு நேர்மையான, பாரபட்சமற்ற ஒரு அரசு தேவை என்று அவர் தனது உரையில் குறிப்பிட்டார்.
விஜய்யின் இந்த பிரசாரப் பயணம், தமிழக அரசியலில் ஒரு புதிய அத்தியாயத்தை தொடங்கியுள்ளது. ஒருபுறம், அவரது செல்வாக்கு மக்கள் மத்தியில் எந்த அளவுக்கு இருக்கிறது என்பதை இந்த மாபெரும் கூட்டம் காட்டுகிறது. மற்றொருபுறம், அவர் எதிர்கொள்ளும் அரசியல் விமர்சனங்களும், ஆளும் கட்சி மற்றும் எதிர்க்கட்சிகளின் எதிர்வினைகளும், வரவிருக்கும் தேர்தலின் களத்தை மேலும் சூடுபிடிக்கச் செய்துள்ளன.
அரசியல் களத்தில் ஒரு புதிய வீரராக விஜய் நுழையும்போது, அவர் மக்களின் எதிர்பார்ப்புகளை எவ்வாறு பூர்த்தி செய்வார் என்பது பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.
Edited by Mahendran