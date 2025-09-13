சனி, 13 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: சனி, 13 செப்டம்பர் 2025 (15:52 IST)

திருச்சியில் விஜய் நடத்தும் முதல் கூட்டம்.. கட்டுக்கடங்காத கூட்டத்தால் ஸ்தம்பிப்பு..!

திருச்சியில் விஜய் நடத்தும் முதல் கூட்டம்.. கட்டுக்கடங்காத கூட்டத்தால் ஸ்தம்பிப்பு..!
நடிகர் விஜய் தனது அரசியல் கட்சியின் முதல் மாநிலந்தழுவிய பிரசார பயணத்தை திருச்சியில் இருந்து தொடங்கினார். இதன் மூலம், அடுத்த ஆண்டு வரவிருக்கும் தேர்தலுக்கான களப்பணியை அதிகாரபூர்வமாகத் துவங்கியுள்ளார். 
 
இந்த பிரசார கூட்டத்தில், ஆளும் தி.மு.க. அரசை கடுமையாக விமர்சித்த விஜய், "மக்கள் அளித்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றுவதில் தி.மு.க. தோல்வியடைந்துவிட்டது," என்று குற்றம் சாட்டினார். மக்களுக்கு நேர்மையான, பாரபட்சமற்ற ஒரு அரசு தேவை என்று அவர் தனது உரையில் குறிப்பிட்டார். 
 
விஜய்யின் இந்த பிரசாரப் பயணம், தமிழக அரசியலில் ஒரு புதிய அத்தியாயத்தை தொடங்கியுள்ளது. ஒருபுறம், அவரது செல்வாக்கு மக்கள் மத்தியில் எந்த அளவுக்கு இருக்கிறது என்பதை இந்த மாபெரும் கூட்டம் காட்டுகிறது. மற்றொருபுறம், அவர் எதிர்கொள்ளும் அரசியல் விமர்சனங்களும், ஆளும் கட்சி மற்றும் எதிர்க்கட்சிகளின் எதிர்வினைகளும், வரவிருக்கும் தேர்தலின் களத்தை மேலும் சூடுபிடிக்கச் செய்துள்ளன. 
அரசியல் களத்தில் ஒரு புதிய வீரராக விஜய் நுழையும்போது, அவர் மக்களின் எதிர்பார்ப்புகளை எவ்வாறு பூர்த்தி செய்வார் என்பது பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.
 
Edited by Mahendran

கொள்கை இல்லாமல் கூக்குரலிட்டு, கும்மாளம் போடும் கூட்டமல்ல திமுக: முதல்வர் ஸ்டாலின் அறிக்கை..!

கொள்கை இல்லாமல் கூக்குரலிட்டு, கும்மாளம் போடும் கூட்டமல்ல திமுக: முதல்வர் ஸ்டாலின் அறிக்கை..!முப்பெரும் விழாவாக, உடன்பிறப்புகளின் திருவிழாவாக கொண்டாடும் வழக்கத்தை தொடங்கியவர் நம் உயிர்நிகர் தலைவர் கலைஞர் என முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் திமுக தொண்டர்களுக்கு தமிழக முதல்வர் முக ஸ்டாலின் கடிதம் எழுதியுள்ளார்.அந்த கடிதத்தில் அவர் கூறியிருப்பதாவது:

இந்தியா - பாகிஸ்தான் உள்பட 7 போரை நான் தான் நிறுத்தினேன்: மீண்டும் டிரம்ப் பேச்சு..!

இந்தியா - பாகிஸ்தான் உள்பட 7 போரை நான் தான் நிறுத்தினேன்: மீண்டும் டிரம்ப் பேச்சு..!அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப், இந்தியா-பாகிஸ்தான் உட்பட தான் ஏழு போர்களை முடிவுக்கு கொண்டுவந்ததாகவும், ஆனால் ரஷ்யா-உக்ரைன் போர் மட்டும்தான் தன்னால் தீர்க்க முடியாத ஒரே போர் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

மெட்ரோ ரயில் மூலம் எடுத்து செல்லப்பட்ட இதயம்.. 20 நிமிடத்தில் 7 ரயில் நிலையங்களை கடந்தது..!

மெட்ரோ ரயில் மூலம் எடுத்து செல்லப்பட்ட இதயம்.. 20 நிமிடத்தில் 7 ரயில் நிலையங்களை கடந்தது..!பெங்களூருவில், நேற்று இரவு, ஒரு மனித இதயம் முக்கியமான உறுப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்சைக்காக மெட்ரோ ரயில் மூலம் 20 நிமிடங்களில் கொண்டு செல்லப்பட்டது.

இந்தியா உங்களுக்கு தொடர்ந்து ஆதரவளிக்கும்.. புதிய நேபாள பிரதமர் சுசீலாவுக்கு மோடி தகவல்..!

இந்தியா உங்களுக்கு தொடர்ந்து ஆதரவளிக்கும்.. புதிய நேபாள பிரதமர் சுசீலாவுக்கு மோடி தகவல்..!நேபாளத்தில் அண்மையில் ஏற்பட்ட வன்முறைக்கு பிறகு, நாட்டின் முதல் பெண் இடைக்கால பிரதமராகப் பொறுப்பேற்ற திருமதி சுசிலா கார்க்கிக்கு, இந்தியப் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தனது மனமார்ந்த வாழ்த்துகளை தெரிவித்துள்ளார்.

குலுங்கியது திருச்சி.. தவெக தொண்டர்கள் உற்சாகம்.. விஜய் வரவால் போக்குவரத்து பாதிப்பு..

குலுங்கியது திருச்சி.. தவெக தொண்டர்கள் உற்சாகம்.. விஜய் வரவால் போக்குவரத்து பாதிப்பு..தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய் இன்று தனது தேர்தல் பிரசாரத்தை திருச்சியில் தொடங்கினார். அவரது வருகைக்காக, திருச்சி விமான நிலையத்தில் ஆயிரக்கணக்கான தொண்டர்கள் திரண்டதால், அங்கு கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com