சனி, 13 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: சனி, 13 செப்டம்பர் 2025 (10:27 IST)

குலுங்கியது திருச்சி.. தவெக தொண்டர்கள் உற்சாகம்.. விஜய் வரவால் போக்குவரத்து பாதிப்பு..

குலுங்கியது திருச்சி.. தவெக தொண்டர்கள் உற்சாகம்.. விஜய் வரவால் போக்குவரத்து பாதிப்பு..
தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய் இன்று தனது தேர்தல் பிரசாரத்தை திருச்சியில் தொடங்கினார். அவரது வருகைக்காக, திருச்சி விமான நிலையத்தில் ஆயிரக்கணக்கான தொண்டர்கள் திரண்டதால், அங்கு கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது.
 
காலை 10:30 மணியளவில் மரக்கடையில் பிரசாரம் தொடங்க திட்டமிடப்பட்டிருந்த நிலையில், விஜய்யின் வாகனம் தொண்டர்களின் கூட்டத்திற்குள் சிக்கிக்கொண்டது. சென்னையிலிருந்து தனி விமானம் மூலம் வந்த அவர், தனக்காக வடிவமைக்கப்பட்ட பிரசார வாகனத்தில் மரக்கடை நோக்கிப் புறப்பட்டார்.
 
விமான நிலையத்திலிருந்து சாலை முழுவதும் தொண்டர்கள் நிரம்பி வழிந்ததால், வாகனத்தை வெளியே எடுக்க முடியவில்லை. காவல்துறையினர் 10:30 மணிக்குள் பிரசாரத்தை முடித்துக்கொள்ள வேண்டும் என நிபந்தனை விதித்திருந்தனர். ஆனால், நெரிசல் காரணமாக பிரசாரப் பயணம் தாமதமானது.
 
விஜய்யின் வாகனத்தை தொடர்ந்து 5 கார்களுக்கு மட்டுமே அனுமதி வழங்கப்பட்டிருந்தது. இருப்பினும், நூற்றுக்கணக்கான கார்கள் மற்றும் இருசக்கர வாகனங்களில் தொண்டர்கள் பின்தொடர்ந்ததால், டிவிஎஸ் டோல்கேட் உள்ளிட்ட முக்கிய சாலைகளில் போக்குவரத்து முற்றிலும் முடங்கியது.
 
Edited by Mahendran
 

திருச்சிக்கு தனி விமானத்தில் கிளம்பினார் விஜய்.. உற்சாக வரவேற்பு அளிக்க தயார் நிலையில் தொண்டர்கள்..!

திருச்சிக்கு தனி விமானத்தில் கிளம்பினார் விஜய்.. உற்சாக வரவேற்பு அளிக்க தயார் நிலையில் தொண்டர்கள்..!தமிழக அரசியல் களத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி வரும் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய், தனது முதல் கட்ட தேர்தல் பிரசாரத்தை இன்று திருச்சியில் தொடங்குகிறார். அவரது வருகைக்காக, திருச்சி விமான நிலையம் முழுவதும் த.வெ.க. தொண்டர்களின் வருகையால் நிரம்பி வழிந்தது.

உங்கள் விஜய் நான் வரேன்' தேர்தல் சுற்றுப்பயணத்தை தொடங்கும் தவெக தலைவர் விஜய்..!

உங்கள் விஜய் நான் வரேன்' தேர்தல் சுற்றுப்பயணத்தை தொடங்கும் தவெக தலைவர் விஜய்..!2026-ஆம் ஆண்டு தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலை இலக்காக கொண்டு, தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய், நாளை முதல் தனது தேர்தல் சுற்றுப்பயணத்தை தொடங்குகிறார். "மக்களுடன் சந்திப்பு" என்ற பெயரில் அவர் மேற்கொள்ளும் இந்த பயணத்தின் முதல் கட்டம், திருச்சியில் இருந்து ஆரம்பமாகிறது.

வெளிநாட்டு பயணங்களில் பாதுகாப்பு விதிகளை மீறிய ராகுல் காந்தி - சிஆர்பிஎஃப் புகார்!

வெளிநாட்டு பயணங்களில் பாதுகாப்பு விதிகளை மீறிய ராகுல் காந்தி - சிஆர்பிஎஃப் புகார்!காங்கிரஸ் எம்.பி.யும், மக்களவை எதிர்க்கட்சி தலைவருமான ராகுல் காந்தி, தனது வெளிநாட்டு பயணங்களின்போது பாதுகாப்பு விதிகளை மீறி செயல்பட்டதாக CRPF குற்றம் சாட்டியுள்ளது. இது குறித்து காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கேவுக்கு சிஆர்பிஎஃப் கடிதம் ஒன்றை அனுப்பியுள்ளது.

இரண்டாவது மனைவியின் கள்ளக்காதல்.. கணவன் செய்த இரட்டை கொலை..!

இரண்டாவது மனைவியின் கள்ளக்காதல்.. கணவன் செய்த இரட்டை கொலை..!கொலையாளி கொளஞ்சிக்கும், கொலை செய்யப்பட்ட லட்சுமிக்கும் இரண்டாவது திருமணம். கொளஞ்சிக்கு ஏற்கனவே கலியம்மாள் என்ற மனைவி இருந்தார். இவர்களுக்கு ஐந்து குழந்தைகள் இருந்த நிலையில், கொளஞ்சியின் தவறான நடவடிக்கையால் கலியம்மாள் அவரை பிரிந்து சென்றார். அப்போது நடந்த குடும்பப் பிரச்சினையில் இரண்டு குழந்தைகள் உயிரிழந்தன. மீதமுள்ள மூன்று குழந்தைகளுடன் கலியம்மாள் வேறு ஊருக்கு சென்றுவிட்டார்.

‘உங்களுடன் ஸ்டாலின்’ முகாமில் துரைமுருகன்: அமைச்சரை முற்றுகையிட்ட பெண்கள்!

‘உங்களுடன் ஸ்டாலின்’ முகாமில் துரைமுருகன்: அமைச்சரை முற்றுகையிட்ட பெண்கள்!வேலூர் மாவட்டம், செம்பாக்கத்தில் நடைபெற்ற ‘உங்களுடன் ஸ்டாலின்’ மக்கள் குறை தீர்க்கும் முகாமில், அமைச்சர் துரைமுருகன் வருகை தந்தபோது, நாற்பதுக்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் அவரை சூழ்ந்துகொண்டு தங்கள் குறைகளை தெரிவித்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது,.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com