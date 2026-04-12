ஞாயிறு, 12 ஏப்ரல் 2026
Written By Mahendran
Last Modified: ஞாயிறு, 12 ஏப்ரல் 2026 (09:49 IST)

கன்னியாகுமரியில் ரோட் ஷோ!.. என்ன பேசப்போகிறார் விஜய்?..

தமிழகத்தில் வருகிற 23ம் தேதி சட்டமன்றத் தேர்தல் நடக்கும் நிலையில் 21ம் தேதி மட்டுமே பிரச்சாரத்திற்கு அனுமதி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.. எனவே ஒருபக்கம் திமுக தலைவர் ஸ்டாலின், ஒருபக்கம் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஆகியோர் தினமும் பல தொகுதிகளுக்கும் சென்று பிரச்சாரம் செய்து வருகிறார்கள். அதேபோல், துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின், சீமான் போன்றவர்களும் தொடர்ந்து பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள்..

அதேநேரம் நடிகராக இருந்து அரசியல்வாதியாக மாறியிருக்கும் விஜய் அந்த அளவுக்கு பிரச்சாரம் செய்யவில்லை. அனுமதி கொடுக்கப்பட்டும் தொடர்ந்து பிரச்சாரங்களை ரத்து செய்ய செய்து வருகிறார்.. கடலூரில் கடந்த 9 மற்றும் 11 ஆகிய தேதியில் நடக்கவிருந்த பொதுக்கூட்டத்தை விஜய் ரத்து செய்தார்.. அதேபோல் இன்று கன்னியாகுமரியில் நடக்கவிருந்த பொதுக்கூட்டத்தையும் அவர் ரத்து செய்தார்..

அதேநேரம் கன்னியாகுமரியில் அவர் ரோட் ஷோ நடத்த திட்டமிட்டிருக்கிறார்.. அதாவது கன்னியாகுமரி மகாதானபுரம் ரவுண்டானா பகுதியிலிருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் வரை பைபாஸ் சாலையில் அவர் ரோட் ஷோ செல்கிறார். அங்கு அவர் பிரச்சாரமும் செய்கிறார்.  மதியம் 2 மணி முதல் 8 மணி வரை அவருக்கு அனுமதி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இன்று காலை சென்னையிலிருந்து தனி விமானம் மூலம் தூத்துக்குடி வரும் விஜய் அங்கிருந்து பிரச்சார வாகனத்தின் மூலம் கன்னியாகுமரிக்கு வருகிறார்..

கன்னியாகுமாரி, நாகர்கோவில், பத்மநாதபுர,ம் விளவங்கோடு, குளச்சல், கிளியூர் ஆகிய பகுதிகளில் போட்டியிடும் தவெக வேட்பாளர்களை ஆதரித்து அவர் பிரச்சாரம் செய்கிறார். விஜய் வருவதால் தவெக நிர்வாகிகள் அதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்து வருகிறார்கள். அங்கு பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டிருக்கிறது.

வழக்கம்போல் கன்னியாகுமரியிலும் விஜய் திமுகவை கடுமையாக விமர்சித்து பேசுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.. அதேபோல் அவரின் ஜனநாயகன் முழு படமும் சமீபத்தில் லீக் ஆனது.. இந்த விவகாரம் தொடர்பாகவும் விஜய் பேசுவதற்கு வாய்ப்பிருக்கிறது என்கிறார்கள்..

அப்போ விஜய் உதவல.. இப்ப தளபதி சிஎம் ஆகணும்!. பொன்னம்பலத்துக்கு என்ன கஷ்டம்?...தமிழ் சினிமாவில் பல திரைப்படங்களில் சண்டை காட்சி நடிகராகவும், வில்லனாகவும் நடித்தவர் பொன்னம்பலம். குறிப்பாக விஜயகாந்த் நடித்த பல படங்களில் அவருடன் ஒன் டு ஒன் சண்டை போடும் நடிகராக நடித்திருக்கிறார் .

இரட்டை இலைக்கு ஓட்டு போடுங்க!.. பிரச்சாரத்தில் செங்கோடையனுக்கு டங் ஸ்லிப் ஆயிடுச்சே!...அதிமுகவில் பல வருடங்கள் பயணித்தவர் செங்கோட்டையன். கோபிசெட்டிபாளையம் தொகுதியில் அதிமுக சார்பாக போட்டியிட்டு பலமுறை வெற்றி பெற்றவர்.

சவூதி அரேபிய வர்த்தக அமைச்சருடன் தொழில்துறை அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் காணொளியில் பேச்சு.. முக்கிய ஆலோசனைமத்திய வர்த்தகம் மற்றும் தொழில்துறை அமைச்சர் பியூஷ் கோயல், சவூதி அரேபிய வர்த்தக அமைச்சர் டாக்டர் மஜித் பின் அப்துல்லா அல் கசாபியுடன் காணொளி வாயிலாக ஒரு முக்கிய ஆலோசனையை நடத்தினார்.

பெண்களுக்கு ஏன் இட ஒதுக்கீடு அவசியம்.. டெல்லி முதல்வர் ரேகா குப்தா கூறிய காரணங்கள்..!டெல்லி பல்கலைக்கழகத்தில் நடைபெற்ற 'நாரி சக்தி வந்தன் அபியான்' விழிப்புணர்வு கையெழுத்து இயக்கத்தில் கலந்துகொண்ட டெல்லி முதல்வர் ரேகா குப்தா, மகளிர் இடஒதுக்கீட்டின் அவசியம் குறித்து உரையாற்றினார். நாட்டின் மக்கள்தொகையில் பாதியாக இருக்கும் பெண்களுக்கு, ஆட்சி நிர்வாகத்திலும் கொள்கை முடிவெடுப்பதிலும் சமமான பங்கு இருக்க வேண்டும் என்று அவர் வலியுறுத்தினார்.

