கன்னியாகுமரியில் ரோட் ஷோ!.. என்ன பேசப்போகிறார் விஜய்?..
தமிழகத்தில் வருகிற 23ம் தேதி சட்டமன்றத் தேர்தல் நடக்கும் நிலையில் 21ம் தேதி மட்டுமே பிரச்சாரத்திற்கு அனுமதி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.. எனவே ஒருபக்கம் திமுக தலைவர் ஸ்டாலின், ஒருபக்கம் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஆகியோர் தினமும் பல தொகுதிகளுக்கும் சென்று பிரச்சாரம் செய்து வருகிறார்கள். அதேபோல், துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின், சீமான் போன்றவர்களும் தொடர்ந்து பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள்..
அதேநேரம் நடிகராக இருந்து அரசியல்வாதியாக மாறியிருக்கும் விஜய் அந்த அளவுக்கு பிரச்சாரம் செய்யவில்லை. அனுமதி கொடுக்கப்பட்டும் தொடர்ந்து பிரச்சாரங்களை ரத்து செய்ய செய்து வருகிறார்.. கடலூரில் கடந்த 9 மற்றும் 11 ஆகிய தேதியில் நடக்கவிருந்த பொதுக்கூட்டத்தை விஜய் ரத்து செய்தார்.. அதேபோல் இன்று கன்னியாகுமரியில் நடக்கவிருந்த பொதுக்கூட்டத்தையும் அவர் ரத்து செய்தார்..
அதேநேரம் கன்னியாகுமரியில் அவர் ரோட் ஷோ நடத்த திட்டமிட்டிருக்கிறார்.. அதாவது கன்னியாகுமரி மகாதானபுரம் ரவுண்டானா பகுதியிலிருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் வரை பைபாஸ் சாலையில் அவர் ரோட் ஷோ செல்கிறார். அங்கு அவர் பிரச்சாரமும் செய்கிறார். மதியம் 2 மணி முதல் 8 மணி வரை அவருக்கு அனுமதி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இன்று காலை சென்னையிலிருந்து தனி விமானம் மூலம் தூத்துக்குடி வரும் விஜய் அங்கிருந்து பிரச்சார வாகனத்தின் மூலம் கன்னியாகுமரிக்கு வருகிறார்..
கன்னியாகுமாரி, நாகர்கோவில், பத்மநாதபுர,ம் விளவங்கோடு, குளச்சல், கிளியூர் ஆகிய பகுதிகளில் போட்டியிடும் தவெக வேட்பாளர்களை ஆதரித்து அவர் பிரச்சாரம் செய்கிறார். விஜய் வருவதால் தவெக நிர்வாகிகள் அதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்து வருகிறார்கள். அங்கு பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டிருக்கிறது.
வழக்கம்போல் கன்னியாகுமரியிலும் விஜய் திமுகவை கடுமையாக விமர்சித்து பேசுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.. அதேபோல் அவரின் ஜனநாயகன் முழு படமும் சமீபத்தில் லீக் ஆனது.. இந்த விவகாரம் தொடர்பாகவும் விஜய் பேசுவதற்கு வாய்ப்பிருக்கிறது என்கிறார்கள்..