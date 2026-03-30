திங்கள், 30 மார்ச் 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: திங்கள், 30 மார்ச் 2026 (16:31 IST)

கஞ்சா கடத்தி சிறைக்கு போனவருக்கு சீட் கொடுத்த விஜய்!.. இதுதான் உங்க டக்கா?!..

vijay
நடிகராக இருந்து அரசியல் கட்சியை துவங்கியவர் விஜய். கட்சி ஆரம்பித்தது முதலே திமுகவை கடுமையாக விமர்சனம் செய்து வருகிறார். குறிப்பாக திமுக ஆட்சியில் தமிழ்நாட்டில் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை.. கஞ்சா கரைபுரண்டு ஓடுகிறது.. காவல்துறையை தனது கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்கும் முதல்வர் ஸ்டாலின் திராணி இல்லாதவராக இருக்கிறார்.. அவருக்கு மக்களைப் பற்றி எந்த அக்கறையும் இல்லை.. கொள்ளையடிப்பது மட்டும்தான் அவருக்கு நோக்கம். போதைப்பொருட்களை தடுக்க திமுக அரசு தவறிவிட்டது’ என்றெல்லாம் விமர்சனம் செய்து வருகிறார்..

விஜய் சென்னை பெரம்பூர் தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார்.. இன்று பெரம்பூர் தொகுதியில் பிரச்சாரம் செய்த விஜய் அங்கு பேசிய போது கூட இதே கருத்தை தெரிவித்தார்.. அதாவது திமுக எனும் தீயசக்தியை ஒழிக்க வேண்டும்.. திமுக எனும் தீயசக்தியில் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை.. பெண்கள் கழிப்பறை கூட செல்ல முடியவில்லை.. அந்த இடத்திலும் கொலை நடக்கிறது.போதை கலாச்சாரம் அதிகமாக இருக்கிறது’ என்றெல்லாம் பேசினார்..

vijay

ஆனால் இதே விஜய் கஞ்சா கடத்தல் வழக்கில் சிறைக்கு சென்று 10 நாட்களுக்கு முன்பு ஜாமினில் வெளிவந்த சந்திர காண்டியன் என்பவரை பேராவூரணி தொகுதி வேட்பாளராக அறிவித்திருக்கிறார் விஜய். இதற்கு முன்னால் சந்திர காண்டியன் பாஜக மாவட்ட விவசாய அணி செயலாளராக இருந்தவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. பாஜகவில் சீட் கிடைக்கவில்லை என்பதால் தவெகவுக்கு மாறி சீட்டு வாங்கிவிட்டார் என சொல்லப்படுகிறது.

குழந்தைக்கு மாதம்பட்டி ரங்கராஜ்தான் அப்பா!. டி.என்.ஏ சோதனையில் உறுதி!...

குழந்தைக்கு மாதம்பட்டி ரங்கராஜ்தான் அப்பா!. டி.என்.ஏ சோதனையில் உறுதி!...பிரபல சமையல் கலை நிபுணரான மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் திரைத்துறையில் ஆடை வடிவமைப்பாளராக பணிபுரிந்து வந்த ஜாய் கிரிசில்டா நெருங்கி பழகியதாகவும் இருவரும் திருமணம் செய்து கொண்டதாகவும் செய்திகள் வெளியானது.

ஜாய் கிரிசில்டா குழந்தைக்கு மாதம்பட்டி ரங்கராஜ்தான் தந்தை! டி.என்.ஏ சோதனையில் வெளிவந்த உண்மை..

ஜாய் கிரிசில்டா குழந்தைக்கு மாதம்பட்டி ரங்கராஜ்தான் தந்தை! டி.என்.ஏ சோதனையில் வெளிவந்த உண்மை..பிரபல ஆடை வடிவமைப்பாளர் ஜாய் கிரிசில்டா தொடுத்த வழக்கில், அவரது குழந்தைக்கு பிரபல சமையல் கலைஞரும் நடிகருமான மாதம்பட்டி ரங்கராஜ்

அமமுகவுக்கு மீண்டும் குக்கர் சின்னம்!.. தேர்தல் ஆணையம் ஒதுக்கீடு!..

அமமுகவுக்கு மீண்டும் குக்கர் சின்னம்!.. தேர்தல் ஆணையம் ஒதுக்கீடு!..அதிமுக முன்னாள் பொதுச் செயலாளர் மற்றும் முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் மறைவுக்குப் பின் டிடிவி தினகரன் மீண்டும் லைம் லைட்டுக்கு வந்தார்.

அம்மாக்களின் ஆசியோடு தொடங்குகிறேன்!.. பெரம்ப்பூரில் பிரச்சாரத்தை துவங்கிய விஜய்!..

அம்மாக்களின் ஆசியோடு தொடங்குகிறேன்!.. பெரம்ப்பூரில் பிரச்சாரத்தை துவங்கிய விஜய்!..தவெக தலைவர் விஜய் இன்று பெரம்பூரில் பிரச்சாரத்தை துவங்கினார். அப்போது மக்கள் முன்பு பேசிய விஜய் ‘எனக்கு மிகவும் பிடித்த இடம் பெரம்பூர்.. தாய் வீட்டிலிருந்து பரப்புரையை தொடங்குகிறேன் ..

தோல்வி பயமா? தென்னவன் விஜயகாந்த் வீடியோவை வைரலாக்கி விஜயை வறுத்தெடுக்கும் நெட்டிசன்கள்!

தோல்வி பயமா? தென்னவன் விஜயகாந்த் வீடியோவை வைரலாக்கி விஜயை வறுத்தெடுக்கும் நெட்டிசன்கள்!வரவிருக்கும் சட்டமன்றத் தேர்தலில் தவெக தலைவர் விஜய் இரண்டு தொகுதிகளில் போட்டியிடுவதாக அறிவித்துள்ள நிலையில், விஜயகாந்த் நடித்த 'தென்னவன்' பட வசனத்தை இணையவாசிகள் வைரலாக்கி சரமாரியாக விமர்சித்து வருகின்றனர்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com