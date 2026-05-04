திங்கள், 4 மே 2026
Last Modified: திங்கள், 4 மே 2026 (13:08 IST)

108 தொகுதிகளில் தவெக முன்னிலை!.. முக்கிய நிர்வாகிகளுடன் விஜய் ஆலோசனை!..

நடிகர் விஜய் 2 வருடங்களுக்கு முன்பு தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை துவங்கி அரசியலுக்கு வந்தார். தமிழக அரசியல் இதுவரை திமுகவுக்கும், அதிமுகவுக்கும் இடையேயான போட்டியாக மட்டுமே பார்க்கப்பட்ட நிலையில் விஜய் தமிழக அரசியலில் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தினார். ஆரம்பம் முதலே தவெகவுக்கும், திமுகவுக்கும் இடையேதான் போட்டி என பேச துவங்கினார் விஜய். இது இளைஞர்களிடமும், புதிய வாக்களர்களிடமும், மக்களிடம் நல்ல தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது.

இந்நிலையில்தான், தமிழகத்தில் சமீபத்தில் நடந்துமுடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் பதிவாக வாக்குகளை எண்ணும் பணி இன்று காலை 8 மணிக்கு துவங்கியது. தற்போதைய நிலவரப்படி தவெக 107 தொகுதிகளிலும், அதிமுக 64 தொகுதிகளிலும், திமுக 60 தொகுதிகளிலும் முன்னிலை வகித்து வருகிறது.

ஆட்சி அமைக்க 118 தொகுதிகளில் வெற்றி தேவை என்கிற நிலையில் விஜயின் தவெக 107 தொகுதிகளில் முன்னிலையில் இருக்கிறது. ஆட்சி அமைக்க இன்னும் 11 தொகுதிகளில் தவெக வெற்றிபெற வேண்டும். ஒருவேளை ஆட்சி அமைக்க தேவையான தொகுதிகள் கிடைக்காமல் போனால் அதிமுக உதவியோடு தவெக ஆட்சி அமைக்க வாய்ப்பிருக்கிறது.

இந்நிலையில், ஆட்சி அமைப்பது தொடர்பாக முக்கிய நிர்வாகிகளுடன் விஜய் தனது வீட்டில் ஆலோசனை நடத்தி வருகிறார். இதில், ஆதவ் அர்ஜுனா, புஸ்ஸி ஆனந்த், ஜான் ஆரோக்யசாமி உள்ளிட்ட சிலர் கலந்துகொண்டுள்ளனர்.

தமிழக அரசியல் திமுக - அதிமுக என்று மட்டுமே செயல்பட்டுவந்த நிலையில் நடிகர் விஜய் தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை துவங்கி அரசியலுக்கு வந்து அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தினார்.

தமிழக அரசியலில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் ஒரு மாபெரும் திருப்பத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன. தற்போதைய நிலவரப்படி, நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றி கழகம் 109 தொகுதிகளில் முன்னிலை பெற்று முதலிடத்தில் உள்ளது. இருப்பினும், ஆட்சி அமைக்கத் தேவையான 118 இடங்கள் எனும் மேஜிக் எண்ணை தொட இன்னும் சில இடங்கள் தேவைப்படலாம் என்ற சூழல் நிலவுகிறது.

தமிழகத்தில் நடந்த முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் பதிவாக வாக்குகளை எண்ணும் பணி இன்று காலை 8 மணிக்கு துவங்கியது.

மிழகத்தில் நடந்த முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் பதிவாக வாக்குகளை எண்ணும் பணி இன்று காலை 8 மணிக்கு துவங்கியது.

கடந்த பல வருடங்களாகவே தமிழக சட்டசபை தேர்தலில் திமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்துதான் காங்கிரஸ் தேர்தலை சந்தித்து வருகிறது.

