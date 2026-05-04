திங்கள், 4 மே 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By
Last Modified: திங்கள், 4 மே 2026 (12:07 IST)

7வது சுற்றிலும் முக ஸ்டாலின் பின்னடைவு!.. திமுகவினர் ஷாக்!..

stalin
தமிழகத்தில் நடந்த முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் பதிவாக வாக்குகளை எண்ணும் பணி இன்று காலை 8 மணிக்கு துவங்கியது. துவக்கத்தில் தபால் ஓட்டுகளில் திமுக முன்னிலையில் இருந்தது. ஆனால் ஒரு கட்டத்தில் முதலிடத்திலும், இரண்டாம் இடத்திற்கு அதிமுகவும், 3ம் இடத்திற்கு திமுகவும் சென்றது.

தற்போது 234 தொகுதிகளிலும் வாக்கு எந்திரத்தில் பதிவான வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு வருகிறது. இதுவரை 7 சுற்றுகள் முடிவடைந்துவிட்ட நிலையில் 104 தொகுதிகளில் தவெகவும், 68 தொகுதிகளில் அதிமுகவும், 62 தொகுதிகளில் திமுகவும் முன்னிலையில் இருக்கிறது.

ஒருபக்கம், திமுக வேட்பாளர்கள் பலரும் பின்னடவை சந்தித்துள்ளனர். திமுகவினருக்கு அதிர்ச்சி கொடுக்கும் விதமாக திமுக தலைவர் மற்றும் முதல்வர் ஸ்டாலின் கொளத்தூர் தொகுதியில் பின்னடைவை சந்தித்திருக்கிறார். 7வது சுற்றில் 5500 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் அவர் பின் தங்கியிருக்கிறார். மொத்தமாக 27,105 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் அவர் பின் தங்கியிருக்கிறார். அந்த தொகுதியில் தவெக வேட்பாளர் முன்னிலையில் இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

சென்னை, கோவை தொகுதிகளை தட்டி தூக்கிய தவெக!... இது செம டிவிஸ்ட்!..

சென்னை, கோவை தொகுதிகளை தட்டி தூக்கிய தவெக!... இது செம டிவிஸ்ட்!..தமிழகத்தில் சமீபத்தில் நடந்து முடிந்த சட்டசபை தேர்தலுக்கான முடிவுகள் இன்று காலை முதல் அறிவிக்கப்பட்டு வருகிறது.

2026 தமிழக தேர்தல் ரிசல்ட்! - பாஜக போட்டியிட்ட 27 தொகுதிகளிலும் பின்னடைவு!..

2026 தமிழக தேர்தல் ரிசல்ட்! - பாஜக போட்டியிட்ட 27 தொகுதிகளிலும் பின்னடைவு!..கடந்த ஏப்ரல் 23ம் தேதி தமிழகத்தில் சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெற்றது. அதில், 85.15 சதவீத வாக்குகள் பதிவானது.

முக ஸ்டாலின், உதயநிதி, சேகர் பாபு பின்னடைவு!. திமுகவினர் அதிர்ச்சி..

முக ஸ்டாலின், உதயநிதி, சேகர் பாபு பின்னடைவு!. திமுகவினர் அதிர்ச்சி..தமிழகத்தில் கடந்த ஏப்ரல் 23ம் தேதி பதிவான வாக்குகளை எண்ணும் பணி இன்று காலை 8 மணிக்கு துவங்கியது. முதலில் தபால் வாக்குகள் எண்ணப்பட்டது.

பெரம்பூர், திருச்சி கிழக்கு 2 தொகுதிகளிலும் விஜய் முன்னிலை!.. தவெகவினர் மகிழ்ச்சி!...

பெரம்பூர், திருச்சி கிழக்கு 2 தொகுதிகளிலும் விஜய் முன்னிலை!.. தவெகவினர் மகிழ்ச்சி!...தமிழகத்தில் நடந்து முடிந்த சட்டசபை தேர்தலுக்கான வாக்கு எண்ணிக்கை இன்று காலை 8 மணிக்கு தொடங்கப்பட்டது.

2026 தேர்தல் ரிசல்ட்!. 2ம் இடத்திற்கு வந்த அதிமுக!.. எடப்பாடி பழனிச்சாமி முன்னிலை!...

2026 தேர்தல் ரிசல்ட்!. 2ம் இடத்திற்கு வந்த அதிமுக!.. எடப்பாடி பழனிச்சாமி முன்னிலை!...தமிழகத்தில் நடந்து முடிந்த சட்டசபை தேர்தலுக்கான வாக்கு எண்ணிக்கை இன்று காலை 8 மணிக்கு தொடங்கப்பட்டது. முதலில் தபால் வாக்குகள் எண்ணும் பணி துவங்கிது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com