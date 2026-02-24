செவ்வாய், 24 பிப்ரவரி 2026
Written By BALA
Last Modified: செவ்வாய், 24 பிப்ரவரி 2026 (13:15 IST)

விஜய் வரும்போது அலகு குத்தி கிரேனில் தொங்கிய ரசிகர்!.. போலீசார் அதிரடி நடவடிக்கை...

vijay
தவெக தலைவர் விஜய் நேற்று வேலூரில் நடந்த பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு பேசினார்.. அந்த கூட்டத்தில் 4900 பேருக்கு மட்டுமே போலீசார் அனுமதி அளித்திருந்தனர். ஆனாலும் அதையும் மீறி 10 ஆயிரம் பேர் வரை அதில் கலந்து கொண்டதாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.. போலீசார் வைத்திருந்த தடுப்புகளையும் மீறி தவெக தொண்டர்களும், விஜய் ரசிகர்களும் ஆர்வக்கோளாறில் உள்ளே புகுந்ததாக சொல்லப்படுகிறது.. இது தொடர்பான புகைப்படங்களும், வீடியோக்கலும் சமூக வலைத்தளங்களில் வெளியானது..

ஒருபக்கம், விஜய் வேலூருக்கு வந்தபோது வழியெங்கும் தவெக தொண்டர்களும், பொதுமக்களும், விஜய் ரசிகர்களும் நிறைய பேர் அவரை பார்ப்பதற்காக காத்திருந்தனர்.. ஆர்வக்கோளாறில் பலரும் அவரின் வண்டியை மறித்து சாலையில் நின்று விஜயின் வாகனத்தின் முன் செல்பி எடுத்துக் கொண்டனர்....

இந்நிலையில், வேலூர் வெட்டுவானம் சந்திப்பில் காவல்துறை அனுமதி பெறாமல் முதுகில் அலகு குத்தி கிரேனில் தொங்கியபடி விஜய்க்கு மாலை அணிவிக்க முயற்சி செய்த தவெக தொண்டரை போலீசார் கைது செய்திருக்கிறார்கள். 5 பிரிவுகளின் கீழ் அவர் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது.. அதோடு கிரேன் உரிமையாளரையும் கைது செய்த போலீஸ் கிரேனை பறிமுதல் செய்துள்ளனர்.

ஏஐ அச்சத்தால் ஐடி பங்குகள் சரிவு.. சென்செக்ஸ் 1,000 புள்ளிகள் வீழ்ச்சி!

ஏஐ அச்சத்தால் ஐடி பங்குகள் சரிவு.. சென்செக்ஸ் 1,000 புள்ளிகள் வீழ்ச்சி!இன்றுகாலை வர்த்தகத்தில் இந்தியப் பங்குச்சந்தை பெரும் சரிவை சந்தித்தது. மதியம் 12:30 மணி நிலவரப்படி, பிஎஸ்இ சென்செக்ஸ் 1,010 புள்ளிகள் சரிந்து 82,283 ஆகவும், நிஃப்டி 287 புள்ளிகள் சரிந்து 25,425 ஆகவும் வர்த்தகமானது. குறிப்பாக ஐடி துறை பங்குகள் 3% க்கும் மேல் சரிந்ததே இந்த வீழ்ச்சிக்கு முக்கிய காரணமாகும்.

பிஎஸ்என்எல் அதிகாரியின் புனித நீராடல்.. உதவிக்கு நியமிக்கப்பட்ட 50 அதிகாரிகள்.. பெரும் சர்ச்சை..!

பிஎஸ்என்எல் அதிகாரியின் புனித நீராடல்.. உதவிக்கு நியமிக்கப்பட்ட 50 அதிகாரிகள்.. பெரும் சர்ச்சை..!பிஎஸ்என்எல் இயக்குநர் விவேக் பன்சால் பிப்ரவரி 25 அன்று பிரயாக்ராஜ் செல்லவிருந்த பயணத்திற்காக தயார் செய்யப்பட்ட 'விஐபி புரோட்டோகால்' ஆவணம் இணையத்தில் கசிந்து பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

வரி விஷயத்தில் விளையாடினால் மறுபடியும் வரியை ஏத்திடுவேன்!. உலக நாடுகளை மிரட்டும் டிரம்ப்!...

வரி விஷயத்தில் விளையாடினால் மறுபடியும் வரியை ஏத்திடுவேன்!. உலக நாடுகளை மிரட்டும் டிரம்ப்!...கடந்த சில மாதங்களாகவே இந்தியா, சீனா உள்ளிட்ட பல நாடுகளுக்கும் அமெரிக்க அதிபர் டொனல்ட் டிரம்ப் அதிகளவு வரிகளை விதித்து வந்தார்.

ரூ.8 லட்சம் கடன் வாங்கி ஏற்பாடு செய்த ஏர் ஆம்புலன்ஸ் விபத்து.. ஒரு உயிரை காப்பாற்ற போய் 7 பேர் பலி..!

ரூ.8 லட்சம் கடன் வாங்கி ஏற்பாடு செய்த ஏர் ஆம்புலன்ஸ் விபத்து.. ஒரு உயிரை காப்பாற்ற போய் 7 பேர் பலி..!ஜார்கண்ட் மாநிலம் ராஞ்சியிலிருந்து டெல்லிக்கு நோயாளியை அழைத்து சென்ற ஏர் ஆம்புலன்ஸ் விமானம் சத்ரா மாவட்டத்தில் விபத்துக்குள்ளானதில் 7 பேர் உயிரிழந்தனர்.

கேரளா மாநிலத்தின் பெயர் மாற்றமா? மத்திய அமைச்சரவை கூட்டத்தில் தீர்மானம்.. புதிய பெயர் என்ன?

கேரளா மாநிலத்தின் பெயர் மாற்றமா? மத்திய அமைச்சரவை கூட்டத்தில் தீர்மானம்.. புதிய பெயர் என்ன?கேரளா மாநிலத்தின் பெயரை 'கேரளம்' என மாற்றும் முக்கிய மசோதா, இன்று நடைபெறும் மத்திய அமைச்சரவை கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்பட வாய்ப்புள்ளது.

