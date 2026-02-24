விஜய் வரும்போது அலகு குத்தி கிரேனில் தொங்கிய ரசிகர்!.. போலீசார் அதிரடி நடவடிக்கை...
தவெக தலைவர் விஜய் நேற்று வேலூரில் நடந்த பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு பேசினார்.. அந்த கூட்டத்தில் 4900 பேருக்கு மட்டுமே போலீசார் அனுமதி அளித்திருந்தனர். ஆனாலும் அதையும் மீறி 10 ஆயிரம் பேர் வரை அதில் கலந்து கொண்டதாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.. போலீசார் வைத்திருந்த தடுப்புகளையும் மீறி தவெக தொண்டர்களும், விஜய் ரசிகர்களும் ஆர்வக்கோளாறில் உள்ளே புகுந்ததாக சொல்லப்படுகிறது.. இது தொடர்பான புகைப்படங்களும், வீடியோக்கலும் சமூக வலைத்தளங்களில் வெளியானது..
ஒருபக்கம், விஜய் வேலூருக்கு வந்தபோது வழியெங்கும் தவெக தொண்டர்களும், பொதுமக்களும், விஜய் ரசிகர்களும் நிறைய பேர் அவரை பார்ப்பதற்காக காத்திருந்தனர்.. ஆர்வக்கோளாறில் பலரும் அவரின் வண்டியை மறித்து சாலையில் நின்று விஜயின் வாகனத்தின் முன் செல்பி எடுத்துக் கொண்டனர்....
இந்நிலையில், வேலூர் வெட்டுவானம் சந்திப்பில் காவல்துறை அனுமதி பெறாமல் முதுகில் அலகு குத்தி கிரேனில் தொங்கியபடி விஜய்க்கு மாலை அணிவிக்க முயற்சி செய்த தவெக தொண்டரை போலீசார் கைது செய்திருக்கிறார்கள். 5 பிரிவுகளின் கீழ் அவர் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது.. அதோடு கிரேன் உரிமையாளரையும் கைது செய்த போலீஸ் கிரேனை பறிமுதல் செய்துள்ளனர்.