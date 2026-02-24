ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்கும் 10 ஆயிரம்!.. தேர்தல் வாக்குறுதிகளை வெளியிட்ட பழனிச்சாமி..

செவ்வாய், 24 பிப்ரவரி 2026
Written By BALA
Last Modified: செவ்வாய், 24 பிப்ரவரி 2026 (13:02 IST)

2026 சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கும் நிலையில் இந்த முறை எப்படியாவது ஆட்சியை பிடிக்க வேண்டும் என அதிமுக காயை நகர்த்தி வருகிறது.. ஒருபக்கம் ஆட்சியை தக்க வைத்துக் கொள்ளும் முடிவில் திமுக தேர்தல் பணிகளில் இறங்கியிருக்கிறது.

அதிமுகவை பொறுத்தவரை ஏற்கனவே இரண்டு கட்ட தேர்தல் வாக்குறுதிகளை அக்கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் மற்றும் எதிர்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி அறிவித்திருந்தார்.. அதில் மகளிர் உதவித் தொகை மாதம் 2 ஆயிரமாக உயர்த்தப்படும் என்பது உள்ளிட்ட பல திட்டங்களையும் அவர் அறிவித்தார்..

இந்நிலையில், மறைந்த தமிழக முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள அதிமுக அலுவலகத்திற்கு வந்த எடப்பாடி பழனிச்சாமி செய்தியாளர்கள் முன்பு அதிமுகவின் மூன்றாம் கட்ட தேர்தல் வாக்குறுதிகளை வெளியிட்டார்..

அதிமுக ஆட்சிக்கு வந்ததும் அனைத்து குடும்பத்திற்கும் ரூ.10 ஆயிரம் கருணைத் தொகை வழங்கப்படும்..

வேலை வாய்ப்பு அலுவலகத்தில் பதிவு செய்துள்ள பட்டதாரிகளுக்கு மாதம் ரூ.2000 உதவித்தொகை கொடுக்கப்படும்.

ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு ஒவ்வொரு வருடமும் பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு ரூ.1000 வழங்கப்படும்..

மீனவர்களுக்கு மீன்பிடி தடைக்கால நிவாரணம் ரூ.12 ஆயிரமாக ஆக உயர்த்தப்படும்..

கைத்தறி நெசவாளர்களுக்கான இலவச மின்சாரம் 450 யூனிட்டாக அதிகரிக்கப்படும்..

