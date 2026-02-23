திங்கள், 23 பிப்ரவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: திங்கள், 23 பிப்ரவரி 2026 (17:02 IST)

500 ரூவா நிதி கொடுத்தவர் விஜய்.. இவர்தான் தமிழ்நாடா?!. திமுக பிரபலம் கோபம்!..

vijay
நடிகர் விஜய் தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை துவங்கி வருகிற சட்டமன்ற தேர்தலை குறி வைத்திருக்கிறார். இந்த தேர்தலில் திமுகவை தோற்கடிக்க வேண்டும் என்பதே விஜயின் எண்ணமாக இருக்கிறது. ஒருபக்கம், தவெக தனித்துப் போட்டியிட்டாலே 18 சதவீத வாக்குகளை பெறும் என சில கருத்துக்கணிப்புகள் சொல்கிறது.

ஒருபக்கம், இதுவரை தமிழகத்தில் உள்ள எந்த ஒரு அரசியல் கட்சியும் தவெகவுடன் கூட்டணி அமைக்க முன்வரவில்லை. இது பலவீனமாக பார்க்கப்பட்டாலும் வருகிற சட்டமன்ற தேர்தலில் தவெக ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் என பலரும் எதிர்பார்க்கிறார்கள். ஏனெனில், தமிழக அரசியலில் ஒரு புதிய மாற்று சக்தியாக தவெக உருவாகியிருக்கிறது.

இன்று வேலூரில் நடந்த தவெக பொதுக்கூட்டத்தில் பேசிய விஜய் ‘என்னை பலரும் நக்கலடிக்கிறார்கள். மோசமாக விமர்சிக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு நான்தான் தமிழ்நாடு என்று தெரியவில்லை.. மக்களின் முகமாகத்தான் நான் இருக்கிறேன்.. மக்களுக்காகத்தான் நான் பேசுகிறேன்.. என்னை திட்டினால் மக்களை திட்டுவதாக அர்த்தம்.. என்னை கிண்டல் அடித்தால் மக்களை கிண்டலடிப்பதாகவே அர்த்தம்.. எனக்கு அரசியல் தெரியாது என்றால் மக்களுக்கு அரசியல் தெரியாது என அர்த்தம்.. என்னையும் மக்களையும் பிரிக்கவே முடியாது.. நானும் மக்களும் பிரிக்க முடியாத ரத்த சொந்தம்’ என பேசியிருந்தார்.

இந்நிலையில், விஜய் அப்படி பேசியது பற்றி கருத்து தெரிவித்த திமுக மூத்த தலைவர் கான்ஸ்டண்டைன் ரவீந்திரன் ‘நான்தான் தமிழ்நாடு.. தமிழ்நாடுதான் நான் எனது விஜய் சொல்கிறார்.. தன்னைச் சுற்றி தமிழ்நாடு இயங்குகிறது என்கிற மனநிலையில் விஜய் இருக்கிறார்.. 2009ம் வருடம் இலங்கையில் இன அழிப்பு நடந்த போது திரை உலகில் நடிகர்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து நிதி திரட்டினார்கள். சாதாரண சின்ன சின்ன கலைஞர்கள் கூட 5 ஆயிரம் ரூபாய் வரை கொடுத்தார்கள்.. ஆனால் விஜய் கொடுத்தது வெறும் 500 ரூபாய். இதுதான் இனப்பற்றா?.. இதற்குதான் தமிழ்நாடு உங்கள் பின்னாடி நிற்குமா?’ என்று கேள்வி எழுப்பியிருக்கிறார்..

நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால்!.. வேலூர் கூட்டத்தில் விஜய் கொடுத்த தேர்தல் வாக்குறுதிகள்!.

நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால்!.. வேலூர் கூட்டத்தில் விஜய் கொடுத்த தேர்தல் வாக்குறுதிகள்!.நடிகர் விஜய் அரசியல் கட்சியை துவங்கி 2 வருடங்கள் ஆகிவிட்டது.

சி.எம் ஆனாதான் கிராமத்துக்கு வருவார்!. அதுவரை சிட்டிலதான் இருப்பார்!. விஜயை விளாசும் பிரபலம்!..

சி.எம் ஆனாதான் கிராமத்துக்கு வருவார்!. அதுவரை சிட்டிலதான் இருப்பார்!. விஜயை விளாசும் பிரபலம்!..நடிகர் விஜய் தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்பு துவங்கி அரசியலுக்கு வந்தார்.

இறுதி வாக்காளர் பட்டியலில் உங்கள் பெயர் இருக்கிறதா? எப்படி பார்க்க வேண்டும்?

இறுதி வாக்காளர் பட்டியலில் உங்கள் பெயர் இருக்கிறதா? எப்படி பார்க்க வேண்டும்?தமிழகத்தில் 2026ஆம் ஆண்டுக்கான இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் பிப்ரவரி 23 அன்று வெளியிடப்பட்டுள்ளது. மொத்த வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை 5,67,07,380 என அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், சுமார் 74 லட்சம் பெயர்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளன. எனவே, உங்கள் பெயர் பட்டியலில் நீடிக்கிறதா என்பதை சரிபார்ப்பது அவசியம். இதற்கு இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான https://electoralsearch.eci.gov.in/ என்ற பக்கத்திற்கு செல்ல வேண்டும்.

தவெக ஆட்சிக்கு வந்தால்.. 15 வாக்குறுதிகளை கொடுத்த விஜய்..

தவெக ஆட்சிக்கு வந்தால்.. 15 வாக்குறுதிகளை கொடுத்த விஜய்..வேலூரில் நடைபெற்ற தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் நிர்வாகிகள் சந்திப்பு மற்றும் தேர்தல் பரப்புரையில் பங்கேற்ற அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய், 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் வெற்றி பெற்று தவெக ஆட்சி அமைந்தால் செயல்படுத்தப்படவுள்ள 15 திட்டங்கள் மற்றும் வாக்குறுதிகளை பட்டியலிட்டார். அவை பின்வருவன:

வெளியான இறுதி வாக்காளர் பட்டியல்!.. தமிழ்நாட்டில் எவ்வளவு பேர்?...

வெளியான இறுதி வாக்காளர் பட்டியல்!.. தமிழ்நாட்டில் எவ்வளவு பேர்?...தமிழகத்தில் 22 வருடங்களுக்கு முன்பு அதாவது 2003ம் வருடம் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்த பணிகள் நடைபெற்றது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com