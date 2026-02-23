திங்கள், 23 பிப்ரவரி 2026
Written By Mahendran
Last Modified: திங்கள், 23 பிப்ரவரி 2026 (16:23 IST)

நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால்!.. வேலூர் கூட்டத்தில் விஜய் கொடுத்த தேர்தல் வாக்குறுதிகள்!.

நடிகர் விஜய் அரசியல் கட்சியை துவங்கி 2 வருடங்கள் ஆகிவிட்டது. அரசியலுக்கு வந்தது முதலே திமுகவை மட்டுமே அவர் விமர்சனம் செய்து வருகிறார். மேலும் தேர்தல் நெருங்கிவிட்ட நிலையில் தமிழகத்தின் பல பகுதிகளிலும் தொடர்ந்து தாவேக் பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்று வருகிறது.

சமீபத்தில் சேலத்தில் நடந்த பொதுக்கூட்டத்தில் விஜய் கலந்துகொண்டு திமுகவுக்கு எதிராக ஆவேசமாக பேசியிருந்தார். இந்நிலையில், இன்று காலை வேலூரில் நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் விஜய் கலந்து கொண்டு பேசினார்.. அப்போது வழக்கம் போல் முதல்வர் ஸ்டாலினை பற்றி மிகவும் கடுமையாக விமர்சித்து பேசினார்.

மேலும், நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் இதையெல்லாம் செய்வோம் என விஜய் சில தேர்தல் வாக்குறுதிகளை கொடுத்தார். அவை பின்வருமாறு:

தவெக ஆட்சியில் பெண்கள், குழந்தைகள் பாதுகாப்பு முதலிடத்தில் இருக்கும்..

அரசு பள்ளிகள், கல்லூரிகள் தரத்தில் முதலிடத்தில் இருக்கும்..

கல்வி நிலையங்களில் கதவுகள் பொருத்தப்பட்ட தரமான கழிவறைகள் அமைக்கப்படும்..

உயர்நிலைக் கல்வியில் அரசியல் சாசனம் தொடர்பான விளக்கங்கள் இடம் பெறும்..

போட்டித் தேர்வுகளுக்கு ஏற்ற வகையில் பாடத்திட்டம் மாற்றி அமைக்கப்படும்..

போட்டித் தேர்வுக்கு லட்சக்கணக்கில் பணம் செலவழிக்க வேண்டிய தேவை இருக்காது..

மாவட்ட எஸ்பிக்கள் மற்றும் கலெக்டர் பணிகளில் பெண்களுக்கு சம பாதி வாய்ப்பு கொடுக்கப்படும்..

பேருந்து வசதி இல்லாத கிராமங்கள் தவெக ஆட்சியில் இருக்காது..

ஆட்டோ டாக்ஸி ஓட்டுனர்களுக்கு தனியாக தொழிலாளர் வாரியம் அமைக்கப்படும்..

