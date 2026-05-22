  dmk raja against vck for placing in tvk ministry
Written By பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Friday, 22 May 2026 (10:46 IST)

தவெக அமைச்சரவையில் விசிக!. ஆர்.ராசா போட்ட சர்ச்சை பதிவு!.. வலுக்கும் கண்டனங்கள்!...

Publish: Fri, 22 May 2026 (10:46 IST) Updated: Fri, 22 May 2026 (10:49 IST)
திமுக கூட்டணியில் இருக்கும் அரசியல் கட்சிகள் ஒவ்வொன்றாக தவெக பக்கம் வந்து கொண்டிருக்கிறது. ஆட்சியமைக்க 10 எம்.எல்.ஏக்களின் ஆதரவு தேவைப்பட்டபோது திமுக கூட்டணியில் இருந்த காங்கிரஸ், விசிக, கம்யூனிஸ்ட், முஸ்லிம் லீக் போன்ற கட்சிகளிடம் தவெக ஆதரவு கேட்டது. அதையேற்று அந்த கட்சிகளும் தவெகவுக்கு ஆதரவு கொடுத்தன. இதையடுத்து தவெக தமிழகத்தில் ஆட்சி அமைத்திருக்கிறது. அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் முதலமைச்சராக மாறியிருக்கிறார்..

இது திமுகவுக்கு கடும் கோபத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. ஏனெனில் பல வருடங்களாகவே வெறும் ஓட்டுக்காக மட்டுமே கூட்டணி கட்சிகளை வைத்திருந்தது திமுக. கூட்டணி மட்டுமே.. அதாவது ஆட்சி மற்றும் அதிகாரத்தில் பங்கு கொடுக்கவில்லை. கேட்டால் கூட்டணி ஆட்சி தமிழகத்திற்கு செட் ஆகாது என திமுக தலைவர் முக ஸ்டாலின் கூறினார்.

ஆனால், அதையெல்லாம் தவெக உடைத்து நொறுக்கிவிட்டது. பல கட்சிக்கும் அமைச்சரவையில் இடம் கொடுத்து கூட்டணி ஆட்சியை விஜய் உருவாக்கிவிட்டார்.  எனவே, காங்கிரஸ், விசிக, முஸ்லீம் லீக் போன்ற கட்சிகள் இனிமேல் திமுக கூட்டணி பக்கம் செல்ல வாய்ப்பில்லை திமுக கருதுகிறது.

இந்நிலையில், இதுபற்றி கருத்து தெரிவித்த திமுக எம்.பி. ஆ.ராசா ’முன் ஏற தரப்பட்ட ஏணியும், மூட சாதியை நொறுக்க வேண்டிய சிறுத்தையும் வெறும் சத்தத்திற்கு முட்டு கொடுக்கும் என்றால் பூ முடித்தவனை புறந்தள்ளி புணர்ச்சிக்கு வேறு இடம் தேடுவதில் தவறில்லை. பெரியாரின் காலதேச வர்த்தமானத்திற்கு காத்திருப்போம்.. என்றாலும் களமாடுவோம்.. வெற்றி நமக்கே’ என பதிவிட்டு இருக்கிறார்.

இது விசிகவுக்குவும், அக்கட்சியின் ஆதரவாளர்களுக்கும் கடும் கோபத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. ஏன் ஏளியோர் அதிகாரத்திற்கு வரக்கூடாதா?.. உங்களுக்கு ஏன் எரிகிறது?’ என சமூகவலைத்தளங்களில் பதிவிட்டு வருகிறார்கள்.
