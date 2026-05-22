தவெக அமைச்சரவை மேலும் நீட்டிப்பு!.. 2 எம்.எல்.ஏக்கள் இன்று அமைச்சர்களாக பதவியேற்பு!..
தமிழகத்தில் நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் வெற்றி பெற்று தவெக ஆட்சி அமைத்திருக்கிறது. அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் கடந்த 10ம் தேதி முதலமைச்சராக பதவி ஏற்றபோது அவருடன் செங்கோட்டையன், சி.டி.ஆர் நிர்மல் குமார், அருண்ராஜ், ராஜ்மோகன், என்.ஆனந்த், கீர்த்தனா உள்ளிட்ட 9 எம்.எல்.ஏக்கள் அமைச்சர்களாக பதவியேற்றுக்கொண்டனர்.
அதன்பின் தமிழக அமைச்சரவை மீண்டும் விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டு நேற்று மேலும் 23 எம்.எல்.ஏக்கள் ஆளுநர் மாளிகையில் அமைச்சர்களாக பதவியேற்றுக் கொண்டனர். 59 வருடங்களுக்குப் பின் காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏக்கள் இரண்டு பேருக்கு அமைச்சரவையில் இடம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதேபோல் 7 தலித் எம்.எல்.ஏக்களுக்கு அமைச்சரவையில் இடம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது..
அதோடு 4 பெண் எம்.எல்.ஏக்களும் அமைச்சரவில் இடம் பெற்றுள்ளனர். இந்நிலையில் தமிழக அமைச்சரவை மேலும் விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டு இன்று விசிக எம்.எல்.ஏ, வன்னியரசு மற்றும் இந்தியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சி எம்,எல்,ஏ, ஷாஜகான் இன்று காலை 9.30 மணிக்கு ஆளுநர் மாளிகையில் அமைச்சர்களாக பதவியேற்கவுள்ளனர். இதில் வன்னியரசுக்கு ஆதி திராவிடர் நலத்துறையும், ஷாஜகானுக்கு சிறுபான்மையினர் துறையும் ஒதுக்கப்படவிருக்கிறது.
கடந்த 2019-ஆம் ஆண்டு இந்தியாவையே உலுக்கிய புல்வாமா பயங்கரவாத தாக்குதலுடன் தொடர்புடைய முக்கிய பயங்கரவாதியான ஹம்சா பர்ஹான், பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில் சுட்டு கொல்லப்பட்டதாக நம்பத்தகுந்த வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரின் முசாபராபாத் பகுதியில் இந்த அதிரடி சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது.
இந்தியாவின் முன்னணி தேர்தல் வியூகவகுப்பாளரும், ஜன சுராஜ் கட்சியின் நிறுவனருமான பிரசாந்த் கிஷோர், பாட்னாவின் புறநகர் பகுதியில் அமைந்துள்ள 'பீகார் நவ்நிர்மாண்' ஆசிரமத்திற்கு தனது இருப்பிடத்தை அதிரடியாக மாற்றியுள்ளார். தர்பங்கா பகுதியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், பீகார் அடுத்த சட்டமன்றத் தேர்தல் வரை தான் ஆசிரமத்திலேயே தங்கி மக்கள் பணியாற்ற போவதாக தெரிவித்துள்ளார்.