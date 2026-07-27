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Written By Webdunia
Last Updated : Monday, 27 July 2026 (16:45 IST)

சென்னை மேயர் ப்ரியாவுக்கு தொல்லை கொடுத்த மர்ம நபர்.. காவல்துறையில் புகார்...

மேயர் பிரியா
Written By: Webdunia
Updated: Mon, 27 Jul 2026 (16:45 IST)
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சென்னை மாநகராட்சி மேயர் பிரியா அவர்களுக்கு சமூக வலைதளங்கள் மூலம் மர்மநபர் ஒருவர் தொடர்ந்து தொல்லை கொடுத்து வந்துள்ள சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
இதுதொடர்பாக காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில்  புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. வாட்ஸ்அப்  உள்ளிட்ட பல்வேறு சமூக ஊடக தளங்கள் வழியாக அடையாளம் தெரியாத நபர் தனக்கு தொடர்ந்து அசெளகரியத்தையும் தொல்லையையும் தந்து கொண்டிருப்பதாக மேயர் பிரியா தனது புகாரில் பதிவு செய்துள்ளார்.
 
தனக்கு தொல்லை தந்து கொண்டிருக்கும் அந்த மர்மநபரை உடனடியாக கண்டுபிடித்து, அவர் மீது சட்டப்பூர்வமான கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் மேயர் பிரியா அந்த புகாரில் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார். மேலும், சமீப காலமாக மேயரின் அலுவல் சார்ந்த நடவடிக்கைகளை கிண்டல் செய்தும், கடுமையாக விமர்சித்தும் பல பதிவுகள் பரவி வருவதாகவும், அந்த தொல்லைகளை உடனடியாக நிறுத்த வேண்டும் என்றும் அவர் தரப்பில் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
 
பெண் தலைவர்கள் மற்றும் மக்கள் பிரதிநிதிகளுக்கு எதிராக சமூக வலைதளங்களில் அதிகரித்து வரும் இதுபோன்ற அச்சுறுத்தல்களும் மனரீதியான தொல்லைகளும் கடும் கண்டனத்திற்குரியவை. இந்த விவகாரத்தில் காவல்துறையினர் உடனடியாக தலையிட்டு தீவிர விசாரணை நடத்தி, மேயர் பிரியாவுக்கு தொல்லை கொடுத்த நபரை விரைந்து கைது செய்ய வேண்டும் என்பதே அனைவரின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.
 
Edited by Siva
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