தொடர்புடைய செய்திகள்
- சென்னை மக்களுக்கு குட் நியூஸ்: சொத்துவரி மற்றும் குடிநீர் வரியை இனி வாட்ஸ்அப் மூலமே செலுத்தலாம்!
- சென்னையில் 2027 மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு: சுயவிவரப் பதிவு ஜூலை 17 முதல் தொடக்கம்!
- சென்னை மேயர், துணை மேயர் உள்பட 157 பேர் சொத்துக்கணக்கை காட்டவில்லை.. அதிர்ச்சி தகவல்...!
- அவமானப்படுத்துறீங்களா!. ஒரு மேயர் ஜெயிச்சு காட்டுங்க!.. திமுகவுக்கு ஆதவ் அர்ஜுனா சவால்!..
- ஜப்பான் சுற்றுலா பயணியின் புகார்.. ஒருசில மணி நேரங்களில் நடவடிக்கை எடுத்த மாநகராட்சி.. இதுதான் தவெக ஆட்சி...!
பள்ளிகளுக்குள் வெளியாட்களுக்கு அனுமதி இல்லை.. தலைமை ஆசிரியர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்: மேயர் பிரியா
சென்னை மாநகராட்சியின் கீழ் இயங்கி வரும் பள்ளி வளாகங்களுக்குள் மக்கள் பிரதிநிதிகளான கவுன்சிலர்கள் மற்றும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தவிர, வேறு எந்த வெளியாட்களும் உள்ளே செல்லக் கூடாது என்று சென்னை மாநகராட்சி மேயர் பிரியா அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார். பள்ளிகளின் பாதுகாப்பு மற்றும் மாணவர்களின் கல்விச் சூழலைக் கருத்தில் கொண்டு இந்த கடுமையான விதிமுறை கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது.
இந்த புதிய உத்தரவின்படி, மாநகராட்சிப் பள்ளிகளுக்குள் அனுமதியின்றி வெளியாட்கள் யாரேனும் நுழைந்தால், அதற்கு அந்தந்த பள்ளிகளின் தலைமை ஆசிரியர்களே முழு பொறுப்பேற்க வேண்டும் என்று எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது. விதியை மீறி வெளியாட்களை அனுமதிக்கும் தலைமை ஆசிரியர்கள் மீது கடுமையான துறை ரீதியான ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் மேயர் பிரியா திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார்.
பள்ளி நேரத்தில் தேவையில்லாத நபர்களின் தலையீட்டை தவிர்க்கவும், மாணவ, மாணவிகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யவும் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக மாநகராட்சி தரப்பில் விளக்கமளிக்கப்பட்டுள்ளது. மேயரின் இந்த அதிரடி உத்தரவு சென்னை கல்வி வட்டாரத்திலும், உள்ளூர் அரசியல் தரப்பிலும் தற்போதும் பெரும் பரபரப்பையும், விவாதத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Edited by Siva
இனி கூட்டணியே வேண்டாம்.. 234 தொகுதியிலும் உதயசூரியன் தான் போட்டி.. தலைவர் முக ஸ்டாலின் அறிவியுங்கள்: ஆ ராசா
பள்ளிகளுக்குள் வெளியாட்களுக்கு அனுமதி இல்லை.. தலைமை ஆசிரியர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்: மேயர் பிரியா
சென்னை மாநகராட்சியின் கீழ் இயங்கி வரும் பள்ளி வளாகங்களுக்குள் மக்கள் பிரதிநிதிகளான கவுன்சிலர்கள் மற்றும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தவிர, வேறு எந்த வெளியாட்களும் உள்ளே செல்லக் கூடாது என்று சென்னை மாநகராட்சி மேயர் பிரியா அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார். பள்ளிகளின் பாதுகாப்பு மற்றும் மாணவர்களின் கல்விச் சூழலைக் கருத்தில் கொண்டு இந்த கடுமையான விதிமுறை கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது.
துரைமுருகன் மற்றும் அவரது மனைவி மீதான லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையின் வழக்கு.. நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு..
தமிழக முன்னாள் அமைச்சரும், திமுகவின் மூத்த தலைவருமான துரைமுருகன் மற்றும் அவரது மனைவி சாந்தகுமாரி ஆகியோருக்கு எதிரான சொத்துக்குவிப்பு வழக்கை சென்னை நீதிமன்றத்திலிருந்து வேலூர் நீதிமன்றத்திற்கு மாற்ற சென்னை உயர்நீதிமன்றம் மறுப்பு தெரிவித்துள்ளது. இந்த வழக்கை மாற்றக்கோரி தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுவை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி ஜி.கே.இளந்திரையன் அதிரடியாக நிராகரித்துள்ளார்.