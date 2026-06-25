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Last Updated : Thursday, 25 June 2026 (14:06 IST)

பள்ளிகளுக்குள் வெளியாட்களுக்கு அனுமதி இல்லை.. தலைமை ஆசிரியர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்: மேயர் பிரியா

சென்னை மாநகராட்சி
Publish: Thu, 25 Jun 2026 (14:03 IST) Updated: Thu, 25 Jun 2026 (14:06 IST)
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சென்னை மாநகராட்சியின் கீழ் இயங்கி வரும் பள்ளி வளாகங்களுக்குள் மக்கள் பிரதிநிதிகளான கவுன்சிலர்கள் மற்றும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள்  தவிர, வேறு எந்த வெளியாட்களும் உள்ளே செல்லக் கூடாது என்று சென்னை மாநகராட்சி மேயர் பிரியா அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார். பள்ளிகளின் பாதுகாப்பு மற்றும் மாணவர்களின் கல்விச் சூழலைக் கருத்தில் கொண்டு இந்த கடுமையான விதிமுறை கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது.
 
இந்த புதிய உத்தரவின்படி, மாநகராட்சிப் பள்ளிகளுக்குள் அனுமதியின்றி வெளியாட்கள் யாரேனும் நுழைந்தால், அதற்கு அந்தந்த பள்ளிகளின் தலைமை ஆசிரியர்களே முழு பொறுப்பேற்க வேண்டும் என்று எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது. விதியை மீறி வெளியாட்களை அனுமதிக்கும் தலைமை ஆசிரியர்கள் மீது கடுமையான துறை ரீதியான ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் மேயர் பிரியா திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார்.
 
பள்ளி நேரத்தில் தேவையில்லாத நபர்களின் தலையீட்டை தவிர்க்கவும், மாணவ, மாணவிகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யவும் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக மாநகராட்சி தரப்பில் விளக்கமளிக்கப்பட்டுள்ளது. மேயரின் இந்த அதிரடி உத்தரவு சென்னை கல்வி வட்டாரத்திலும், உள்ளூர் அரசியல் தரப்பிலும் தற்போதும் பெரும் பரபரப்பையும், விவாதத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Siva
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Webdunia

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