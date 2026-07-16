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Written By Webdunia
Last Updated : Thursday, 16 July 2026 (15:08 IST)

மத்திய அரசு விழாவில் மேயர் பிரியா பங்கேற்பு: திமுக எம்பியும் பங்கேற்பு.. பாஜகவுடன் நெருக்கமா?

சென்னை மேயர் பிரியா
Written By: Webdunia
Updated: Thu, 16 Jul 2026 (15:08 IST)
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சென்னை கொளத்தூரில் மத்திய அரசின் புதிய பாஸ்போர்ட் சேவை மையத் திறப்பு விழா இன்று நடைபெற்றது. இந்த தொடக்க விழாவில் மத்திய தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை இணை அமைச்சர் எல். முருகன் முதன்மை விருந்தினராக பங்கேற்று, புதிய மையத்தை திறந்து வைத்தார்.
 
இந்த அரசு விழாவில், சென்னை மாநகராட்சி மேயர் பிரியா ராஜன், வடசென்னை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கலாநிதி வீராசாமி மற்றும் கொளத்தூர் தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் வி.எஸ். பாபு ஆகியோரும் மேடையில் இணைந்து பங்கேற்றனர். கட்சி பாகுபாடின்றி மத்திய மற்றும் மாநில மக்கள் பிரதிநிதிகள் ஒரே மேடையில் பங்கேற்றது பொதுமக்களின் கவனத்தை ஈர்த்தது.
 
இருப்பினும், இந்த நிகழ்வு தற்போதைய அரசியல் வட்டாரத்தில் புதிய சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. சமீபகாலமாகத் தமிழக அரசு சார்பில் நடத்தப்படும் பல முக்கிய பொது நிகழ்ச்சிகளை மேயர் பிரியா தவிர்த்து வருவதாக கூறப்படும் நிலையில், மத்திய அரசு ஏற்பாடு செய்திருந்த இந்த விழாவில் அவர் முக்கியத்துவம் கொடுத்துக் கலந்துகொண்டது ஏன் என்ற கேள்விகள் சமூக வலைத்தளங்களிலும் அரசியல் தளங்களிலும் விவாதப் பொருளாக மாறியுள்ளன.
 
Edited by Siva

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