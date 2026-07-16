தொடர்புடைய செய்திகள்
- அவமானப்படுத்துறீங்களா!. ஒரு மேயர் ஜெயிச்சு காட்டுங்க!.. திமுகவுக்கு ஆதவ் அர்ஜுனா சவால்!..
- ஜெயகுமார் டெபாசிட் இழப்பு.. எல் முருகன் பின்னடைவு.. தமிழிசை பின்னடைவு.. ஓங்கி அடித்த விஜய் அலை..!
- மீண்டும் விஜய்க்கு ஆதரவாக பேசிய அதிமுக.. அதிமுக - தவெக கூட்டணியா?
- அண்ணாமலைக்கு திடீரென பாஜக கொடுத்த புதிய பதவி.. இனி ஜெட் வேகம் தான்..!
- டெல்லியில் பிரதமர் மோடியை சந்திக்கிறாரா ஜிவி பிரகாஷ்? என்ன காரணம்?
மத்திய அரசு விழாவில் மேயர் பிரியா பங்கேற்பு: திமுக எம்பியும் பங்கேற்பு.. பாஜகவுடன் நெருக்கமா?
சென்னை கொளத்தூரில் மத்திய அரசின் புதிய பாஸ்போர்ட் சேவை மையத் திறப்பு விழா இன்று நடைபெற்றது. இந்த தொடக்க விழாவில் மத்திய தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை இணை அமைச்சர் எல். முருகன் முதன்மை விருந்தினராக பங்கேற்று, புதிய மையத்தை திறந்து வைத்தார்.
இந்த அரசு விழாவில், சென்னை மாநகராட்சி மேயர் பிரியா ராஜன், வடசென்னை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கலாநிதி வீராசாமி மற்றும் கொளத்தூர் தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் வி.எஸ். பாபு ஆகியோரும் மேடையில் இணைந்து பங்கேற்றனர். கட்சி பாகுபாடின்றி மத்திய மற்றும் மாநில மக்கள் பிரதிநிதிகள் ஒரே மேடையில் பங்கேற்றது பொதுமக்களின் கவனத்தை ஈர்த்தது.
இருப்பினும், இந்த நிகழ்வு தற்போதைய அரசியல் வட்டாரத்தில் புதிய சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. சமீபகாலமாகத் தமிழக அரசு சார்பில் நடத்தப்படும் பல முக்கிய பொது நிகழ்ச்சிகளை மேயர் பிரியா தவிர்த்து வருவதாக கூறப்படும் நிலையில், மத்திய அரசு ஏற்பாடு செய்திருந்த இந்த விழாவில் அவர் முக்கியத்துவம் கொடுத்துக் கலந்துகொண்டது ஏன் என்ற கேள்விகள் சமூக வலைத்தளங்களிலும் அரசியல் தளங்களிலும் விவாதப் பொருளாக மாறியுள்ளன.
Edited by Siva
தவறு செய்தால் அமைச்சர் பதவி பறிபோகும்: அமைச்சரவை கூட்டத்தில் முதல்வர் விஜய் எச்சரிக்கை!
மத்திய அரசு விழாவில் மேயர் பிரியா பங்கேற்பு: திமுக எம்பியும் பங்கேற்பு.. பாஜகவுடன் நெருக்கமா?
மொத்தம் 1,36,939 எம்பிபிஎஸ் சீட்.. கர்நாடகா முதலிடம்.. தமிழகம் இரண்டாமிடம்.. முழு விவரங்கள்...
தேசிய மருத்துவ ஆணையம் 2026-27 கல்வியாண்டிற்கான எம்பிபிஎஸ் இடங்களின் பட்டியலை வெளியிட்டுள்ளது. இதன் கீழ், தேசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கல்வி நிறுவனங்களை தவிர்த்து, நாடு முழுவதும் உள்ள 823 மருத்துவ கல்லூரிகளில் மொத்தம் 1,36,939 எம்பிபிஎஸ் இடங்கள் இறுதி செய்யப்பட்டுள்ளன. இந்த புதிய அனுமதியின் மூலம், இந்தியாவில் முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் கூடுதலாக 9,911 புதிய எம்பிபிஎஸ் இடங்கள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.
அமெரிக்க ஃபெடரல் ரிசர்வ் குழுவில் ரகுராம் ராஜன்: கொள்கைகளை மறுஆய்வு செய்ய புதிய அதிரடி நியமனம்!
அமெரிக்காவின் மைய வங்கியான ஃபெடரல் ரிசர்வ் வங்கி அந்நாட்டின் பணவீக்கத்தை கட்டுப்படுத்தவும் பணவியல் கொள்கைகளை மறுவடிவமைப்பு செய்யவும் தீவிர சீர்திருத்த நடவடிக்கைகளில் இறங்கியுள்ளது. இதன் ஒரு பகுதியாக, இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் முன்னாள் ஆளுநர் ரகுராம் ராஜன் உள்ளிட்ட மூன்று இந்திய வம்சாவளி நிபுணர்களை உள்ளடக்கிய ஐந்து விசேஷ பணிக்குழுக்களை ஃபெடரல் ரிசர்வ்ப் புதிய தலைவர் கெவின் வார்ஷ் அறிவித்துள்ளார்.
சென்னையில் நாளை 8 புறநகர் மின்சார ரயில்கள் ரத்து: ரயில்வே துறை அதிரடி அறிவிப்பு!
சென்னை எழும்பூர் - விழுப்புரம் வழித்தடத்தில் உள்ள கூடுவாஞ்சேரி ரயில் நிலையத்தில் அவசர பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளன. இதன் காரணமாக, நாளை வெள்ளிக்கிழமை சென்னை கடற்கரை மற்றும் செங்கல்பட்டு இடையே இயக்கப்படும் 8 புறநகர் மின்சார ரயில்கள் முழுமையாக ரத்து செய்யப்படுவதாகத் தென்னக ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.