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விஜயை சீண்ட சட்டசபையில் சீமான் இருக்கணும்!.. உதயநிதியின் ஆசை நிறைவேறுமா?..
நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் தவெக 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று ஆட்சியைப் பிடித்து விட்டது. 200 தொகுதிகளில் வெற்றி பெறுவோம் என கணக்கு போட்ட திமுக 74 தொகுதிகளில் மட்டுமே வெற்றி பெற்று எதிர்க்கட்சியாக அமர்ந்து விட்டது. அதிலும் திமுக தலைவர் முக ஸ்டாலின் கொளத்தூர் தொகுதியில் தவெக வேட்பாளரிடம் தோற்றுப் போய்விட்டார்.
இது திமுகவுக்கு பெருத்த அவமானத்தை கொடுத்திருக்கிறது. அதுமட்டுமில்லாமால் திமுக கூட்டணியில் இருந்த காங்கிரஸ், விசிக, முஸ்லிம் லீக், கம்யூனிஸ்ட் ஆகிய கட்சிகள் தவெகவுடன் கூட்டணி அமைத்து விட்டன. சமீபத்தில் வைகோவும் திமுக கூட்டணியிலிருந்து வெளியேறி தவெகவில் இணைந்து விட்டார். எனவே, தவெகவின் பலம் கூடிக் கொண்டே போகிறது. திமுகவின் பலம் குறைந்துவிட்டது.
இந்நிலையில், சமீபத்தில் ஒரு திருமண விழாவில் கலந்து கொண்ட சீமானும் உதயநிதி ஸ்டாலினும் நெருக்கம் காட்டினார்கள். மேடையில் பேசிய சீமான் உதயநிதி ஸ்டாலினை ‘தம்பி’ என பாசத்தோடு அழைத்தார். தற்போது எதிரிக்கு எதிரி நண்பன் என சொல்வது போல சீமான் தங்களுடன் இருந்தால் அது பலமாக இருக்கும் என உதயநிதி நினைக்கிறாராம்.
அதாவது சட்டசபைக்குள் சீமான் வரவேண்டும் என்று உதயநிதி நினைக்கிறாராம். ஏனெனில் சட்டமன்றத்தில் மதிமுக, காங்கிரஸ், கம்யூனிஸ்ட், விசிக, முஸ்லீம் லீக் என அனைத்து கட்சிகளும் தவெகவுக்கு ஆதரவாக நிற்கிறது. அதிமுகவும் தீவிர எதிர்ப்பை காட்டுவதில்லை. இந்த சூழ்நிலையில் சீமான் உள்ளே வந்து புள்ளி விபரத்தோடு தனது ஸ்டைலில் தவெகவை எதிர்த்தால் அது தனக்கு துணையாக இருக்கும் என உதயநிதி ஸ்டாலின் கருகிறாராம். எனவே இடைத்தேர்தலில் ஏதேனும் ஒரு தொகுதியில் சீமானை நிறுத்தி அந்த தொகுதியில் திமுக அவரை ஆதரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இது திமுகவுக்கு பெருத்த அவமானத்தை கொடுத்திருக்கிறது. அதுமட்டுமில்லாமால் திமுக கூட்டணியில் இருந்த காங்கிரஸ், விசிக, முஸ்லிம் லீக், கம்யூனிஸ்ட் ஆகிய கட்சிகள் தவெகவுடன் கூட்டணி அமைத்து விட்டன. சமீபத்தில் வைகோவும் திமுக கூட்டணியிலிருந்து வெளியேறி தவெகவில் இணைந்து விட்டார். எனவே, தவெகவின் பலம் கூடிக் கொண்டே போகிறது. திமுகவின் பலம் குறைந்துவிட்டது.
இந்நிலையில், சமீபத்தில் ஒரு திருமண விழாவில் கலந்து கொண்ட சீமானும் உதயநிதி ஸ்டாலினும் நெருக்கம் காட்டினார்கள். மேடையில் பேசிய சீமான் உதயநிதி ஸ்டாலினை ‘தம்பி’ என பாசத்தோடு அழைத்தார். தற்போது எதிரிக்கு எதிரி நண்பன் என சொல்வது போல சீமான் தங்களுடன் இருந்தால் அது பலமாக இருக்கும் என உதயநிதி நினைக்கிறாராம்.
பால் விலை உயர்கிறது!.. பொதுமக்கள் அதிர்ச்சி!.. முகவர்கள் கண்டனம்..
41 பேர் குடும்பத்திற்கு அரசு வேலை கொடுக்க கூடாது: நாம் தமிழர் கட்சி நீதிமன்றத்தில் முறையீடு..
கரூரில் அண்மையில் நிகழ்ந்த கூட்ட நெரிசல் அசம்பாவிதத்தில் 41 பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியது. இந்நிலையில், உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான அரசு சார்பில் அரசு வேலை வழங்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கான நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்க முதலமைச்சர் விஜய் நாளை மறுநாள் கரூர் செல்ல உள்ள நிலையில், இந்த அரசு வேலை வழங்கும் முடிவுக்கு எதிர்ப்பு கிளம்பியுள்ளது.
இனி அரசு மருத்துவமனைகளில் வாட்ஸ் அப் மூலம் ஓபி சீட்டு.. வரிசையில் நிற்க வேண்டாம்...
தமிழகத்தில் உள்ள அரசு மருத்துவமனைகளில் புறநோயாளிகள் சீட்டு பெறுவதற்காக பொதுமக்கள் அதிகாலையிலிருந்தே நீண்ட வரிசையில் காத்திருக்கும் நிலைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க அரசு அதிரடி நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது. இனி பொதுமக்கள் தங்களின் வீட்டிலிருந்தே வாட்ஸ்அப் செயலி மூலம் மிக எளிதாக ஓபி சீட்டுகளை பெற்று கொள்ளலாம் என்று சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ் தெரிவித்துள்ளார்.