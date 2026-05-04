திங்கள், 4 மே 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Webdunia
Last Updated : திங்கள், 4 மே 2026 (14:24 IST)

தவெக வேட்பாளர் பிரபு வாங்கிய ஓட்டில் 4ல் 1 பகுதி கூட சீமான் வாங்கவில்லை.. 4வது இடத்திற்கு தள்ளப்பட்ட பரிதாபம்..!

seeman vijay
2026 தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் நாம் தமிழர் கட்சிக்கும் அதன் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமானுக்கும் மிகப்பெரிய அரசியல் பின்னடைவை ஏற்படுத்தியுள்ளன. குறிப்பாக, காரைக்குடி தொகுதியின் வாக்கு விபரங்களை ஆராயும்போது, தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் எழுச்சி எந்தளவிற்கு மற்ற கட்சிகளை பாதித்துள்ளது என்பது தெளிவாகிறது.
 
இத்தொகுதியில் தவெக வேட்பாளர் பிரபு 34,782 வாக்குகள் பெற்று முதலிடத்தில் மாஸ் காட்டியுள்ளார். அவருக்கு அடுத்தபடியாக காங்கிரஸ் வேட்பாளர் மாங்குடி 19,614 வாக்குகளுடனும், அமமுக-வின் தேர்போகி பாண்டி 8,920 வாக்குகளுடனும் அடுத்தடுத்த இடங்களை பிடித்துள்ளனர். ஆனால், பெரும் எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில் களம் கண்ட சீமான் வெறும் 7,625 வாக்குகளை மட்டுமே பெற்று 4-வது இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளார்.
 
தவெக வேட்பாளர் பிரபு வாங்கிய வாக்குகளில் நான்கில் ஒரு பகுதியை கூட சீமானால் நெருங்க முடியவில்லை என்பது அவரது ஆதரவாளர்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மாற்றத்திற்கான அரசியலை பேசி வந்த சீமானின் வாக்கு வங்கியை விஜய் ஒட்டுமொத்தமாக அறுவடை செய்துள்ளதையே இந்த எண்கள் காட்டுகின்றன. 
 
தவெக-வின் இந்த அசுர வேக வளர்ச்சி, நாம் தமிழர் கட்சியின் இருப்பையே கேள்விக்குறியாக்கும் வகையில் ஒரு பரிதாப நிலைக்குத் தள்ளியுள்ளது.
 
காரைக்குடி தொகுதியின் நிலவரம்: 
 
பிரபு தவெக: 34782
மாங்குடி காங்கிரஸ்: 19614
தேர்போகி பாண்டி அமமுக: 8920
சீமான் நாதக: 7625
 
Edited by Siva

110 இடங்களில் 3 ஆயிரம் வாக்குகள் மட்டுமே வித்தியாசம்!.. திமுக - தவெக இடையே இழுபறி!..

110 இடங்களில் 3 ஆயிரம் வாக்குகள் மட்டுமே வித்தியாசம்!.. திமுக - தவெக இடையே இழுபறி!..நடிகர் விஜய் துவங்கிய தவெக தமிழக அரசியலில் ஒரு புதிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது. குறிப்பாக இளைஞர்கள் இந்த கட்சிக்கு ஆதரவாக நின்றார்கள்.

தவெக முன்னிலை!.. விஜய் வீட்டில் ஐ.ஏ.எஸ் அதிகாரிகள்!. பரபர அப்டேட்..

தவெக முன்னிலை!.. விஜய் வீட்டில் ஐ.ஏ.எஸ் அதிகாரிகள்!. பரபர அப்டேட்..தமிழக அரசியல் திமுக, அதிமுக ஆகிய கட்சிகளுக்கு இடையேயான போட்டியாக மட்டுமே பார்க்கப்பட்ட நிலையில் நடிகர் விஜய் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தை துவங்கிஅ தமிழக அரசியலில் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தினார்.

108 தொகுதிகளில் தவெக முன்னிலை!.. முக்கிய நிர்வாகிகளுடன் விஜய் ஆலோசனை!..

108 தொகுதிகளில் தவெக முன்னிலை!.. முக்கிய நிர்வாகிகளுடன் விஜய் ஆலோசனை!..நடிகர் விஜய் 2 வருடங்களுக்கு முன்பு தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை துவங்கி அரசியலுக்கு வந்தார்.

2 தொகுதிகளில் மட்டுமே முன்னிலை!.. ஓவர் பில்டப்பு ஒன்னுமில்லாம போச்சே!..

2 தொகுதிகளில் மட்டுமே முன்னிலை!.. ஓவர் பில்டப்பு ஒன்னுமில்லாம போச்சே!..மறைந்த நடிகர் விஜயகாந்த் துவங்கிய கட்சி தேமுதிக. கட்சி துவங்கியது முதலே அதிமுக, திமுக இரண்டு கட்சிகளையும் விஜயகாந்த் விமர்சித்து வந்தார்.

விஜய்க்கு தனிப்பெரும்பான்மை கிடைக்குமா?!.. ஆட்சி அமைக்க முடியுமா?..

விஜய்க்கு தனிப்பெரும்பான்மை கிடைக்குமா?!.. ஆட்சி அமைக்க முடியுமா?..தமிழக அரசியல் திமுக - அதிமுக என்று மட்டுமே செயல்பட்டுவந்த நிலையில் நடிகர் விஜய் தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை துவங்கி அரசியலுக்கு வந்து அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தினார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com