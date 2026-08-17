உங்க ஆட்சியில் போதை மருந்து வித்தீங்களா?!.. சட்டசபையில் கடுப்பான அமைச்சர் சரத்!...
2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் ஜோசப் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளில் வெற்றியை பெற்று ஆட்சி அமைத்திருக்கிறது. அதோடு, அக்கட்சியின் தலைவர் ஜோசப் விஜய் தமிழக முதலமைச்சராகிவிட்டார். அதோடு, விஜய் மக்கள் இயக்கத்தில் இருந்த பலரும் சட்டசபை தேர்தலில் போட்டியிட்டு வெற்றிபெற்று எம்.எல்.ஏக்களாகிவிட்டனர். அதில் சிலருக்கு முதல்வர் விஜய் அமைச்சர் பதவியும் கொடுத்திருக்கிறார். அவர்களில் ஒருவர்தான் மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை சரத்.
இவர் கிரிக்கெட் ஸ்டேடியத்தில் தனது மனைவி மற்றும் குழந்தையுடன் அமர்ந்திருந்தபோது போதைப்பொருளை பயன்படுத்தியதாக சொல்லி ஒரு வீடியோ வெளியானது. ஆனால், அது உடல்நிலை சரியில்லாத தனது குழந்தைக்கான மருந்து என சரத் விளக்கமளித்திருந்தார். ஆனால், திமுகவினர் அதை ஏற்கவில்லை.
இந்நிலையில், இன்று சட்டசபையில் மீண்டும் உதயநிதி உள்ளிட்ட சில திமுக எம்.எல்.ஏக்கள் இந்த விவகாரம் பற்றிபேசினார்கள். இதில் கோபமடைந்த அமைச்சர் சரத் ‘கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்ற சம்பவம் குறித்த விளக்கத்தை ஏற்கனவே சொல்லிவிட்டேன். ஆனாலும், மீண்டும் அதுபற்றி எதிர்கட்சியினர் பேசுகிறார்கள். அப்படிப்பார்த்தால் சம்பவம் நடைபெற்றபோது திமுகதான் ஆட்சியில் இருந்தது. அவர்கள் ஆட்சியில் மைதானம் வாசலில் போதை பொருட்களை விற்பனை செய்தார்களா?’ என கேட்டார். இதற்கு திமுக எம்.ஏல்.ஏக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர்.
இந்நிலையில், இன்று சட்டசபையில் மீண்டும் உதயநிதி உள்ளிட்ட சில திமுக எம்.எல்.ஏக்கள் இந்த விவகாரம் பற்றிபேசினார்கள். இதில் கோபமடைந்த அமைச்சர் சரத் ‘கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்ற சம்பவம் குறித்த விளக்கத்தை ஏற்கனவே சொல்லிவிட்டேன். ஆனாலும், மீண்டும் அதுபற்றி எதிர்கட்சியினர் பேசுகிறார்கள். அப்படிப்பார்த்தால் சம்பவம் நடைபெற்றபோது திமுகதான் ஆட்சியில் இருந்தது. அவர்கள் ஆட்சியில் மைதானம் வாசலில் போதை பொருட்களை விற்பனை செய்தார்களா?’ என கேட்டார். இதற்கு திமுக எம்.ஏல்.ஏக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர்.