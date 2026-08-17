சாலையில் திடீர் பள்ளமா? பள்ளத்திற்கு யார் காரணம்? காண்ட்ராக்ட்ர் யார்? ஆவணங்களை நொடியில் தரும் ஏஐ கருவி..
பெங்களூரைச் சேர்ந்த இன்ஜினியர் கௌரவ் சென், சாலைகளில் உள்ள பள்ளங்களை துல்லியமாக கண்டறிந்து, அதற்கு காரணமான ஒப்பந்ததாரரை கண்டுபிடிக்கும் புதிய AI கருவி ஒன்றை உருவாக்கியுள்ளார். தனது காரில் டாஷ்கேம், ஜிபிஎஸ் மற்றும் Accelerometer ஆகியவற்றை பொருத்தி இந்த முறையை அவர் வடிவமைத்துள்ளார்.
இந்த கருவி மூலம் எடுக்கப்படும் காட்சிகள் AI விஷன் மாடல்கள் மூலம் பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்டு, பள்ளங்களின் அளவு கண்டறியப்படுகிறது. மேலும், 2,900-க்கும் மேற்பட்ட அரசு ஒப்பந்த ஆவணங்களை ஆராய்ந்து, அந்த சாலையை பராமரிக்க வேண்டிய பொறுப்பு யாருடையது என்பதை இந்த செயலி மூலம் கண்டறிய முடியும்.
குறிப்பாக சாலைகள் இன்னும் உத்தரவாத காலத்திற்குள் இருந்தால், அரசுக்கு கூடுதல் செலவு வைக்காமல் ஒப்பந்ததாரரே அதை சீரமைக்க இது உதவும்.
வெறும் நான்கு வினாடிகளுக்குள் பள்ளத்தின் புகைப்படம், துல்லியமான இடம் மற்றும் பொறுப்பான அதிகாரியின் விவரங்களுடன் கூடிய தரவை இந்த செயலி உருவாக்குகிறது. நடைமுறைச் சிக்கல்களுக்கு தொழில்நுட்பம் மூலம் தீர்வு காணும் இவரின் இந்த முயற்சி சமூக வலைதளங்களில் பலரது பாராட்டுக்களைப் பெற்றுள்ளது.
Edited by Siva