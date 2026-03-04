புதன், 4 மார்ச் 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By BALA
Last Modified: புதன், 4 மார்ச் 2026 (12:05 IST)

அதிமுக - திமுக கூட்டு!.. கருணாநிதியாலேயே முடியவில்லை!.. தஞ்சையில் விஜய் பேச்சு..

tvk vijay
தவெக தலைவர் விஜய் தற்போது தஞ்சாவுரில் நடைபெற்ற தவெக பொதுகூட்டத்தில் பேசினார். இந்த கூட்டத்தில் 4900 தவெக நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர். அவர்கள் முன் விஜய் பேசியதாவது:

விஜய் வந்தால் நமக்கு பிழை பிழைப்பு போய்விட்டது என இரண்டு கட்சிகளும் (அதிமுக, திமுக) கூட்டு சதி செய்கின்றன.. ஒன்று நீ.. இல்லையென்றால் நான்.. நம்மால்தான் மக்களை ஏமாற்ற முடியும்.. விஜய் உள்ளே வந்து விடக்கூடாது.. நீ ஒரு பக்கம் SOP போட்டு விஜய் தடுத்துவிடு.. நானும் பழிக்கு மேல் பழியை போட்டு விஜயை தடுக்கிறேன்.. என இரு கட்சிகளும் டீலிங் பேசுகிறது.. இவர்களின் மக்களின் ஃபீலிங் முக்கியமில்லை.. டீலிங்தான் முக்கியம்..

ஸ்டாலின் வந்தால் சட்டம் ஒழுங்கு சந்தி சிரிக்கும்.. விஜய் வந்து நம்ம தூங்க விடமாட்டேங்கிறானே.. இவன் கேள்வி கேக்குறது இல்லாம மக்களையும் கேள்வி கேட்க வைக்கிறானே’ எனை ஸ்டாலின் சார் நினைக்கிறார்.. இந்த விஜயை முடக்கலாம்.. ஒவ்வொரு வீட்டிலும் இருக்கக்கூடிய விஜயை முடக்க முடியாது.. மக்களுக்கு நல்ல திட்டத்தை செயல்படுத்த முடியவில்லை. கேட்டால் நிதிச்சுமை என சொல்கிறீர்களே. கருணாநிதி சிலை வைப்பதற்கு உங்களுக்கு எங்கிருந்து காசு வருகிறது?

நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் நீட் தேர்வை ஒழிப்போம் என மோசடியான வாக்குறுதியை திமுக கொடுத்தது.. நீட் தேர்வை மாநில அரசால் தடுக்க முடியாது என தெரிந்தும் பொய்யான வாக்குறுதியை கொடுத்தார்கள். மோசமானவர்களில் முக்கியமானவர்கள் என்று  சொல்வார்களே.. அதுபோல மோசமான ஆட்சியில் முன்மாதிரியான ஆட்சிதான் இந்த திமுக.. நீதிமன்றங்கள் பலமுறை எச்சரித்தும் மணல் கொள்ளையை ஆதரிக்கும் அரசு திமுக. ஊழல செய்வது மட்டுமே இவர்களின் நோக்கம்..

மீண்டும் நமது ஆட்சி என திமுக சொல்கிறது.. ஆனால் அது நடக்கவே நடக்காது.. திமுக தொடர்ந்து ஆட்சிக்கு வந்ததாக சரித்திரம் இல்லை... ஸ்டாலினின் அப்பாவாலேயே அது முடியவில்லை’ என பேசினார் விஜய்.. மேலும் ஜனநாயகன் பிரச்சனைக்கு முதல்வர் பட்டும் படாமல் குரல் கொடுத்தார்.. ஆனாலும் அவருக்கும் அதற்கு ஆதரவு தெரிவித்த நபர்களுக்கும் நன்றி’ என விஜய் பேசினார்.

இப்படியெல்லாம் பேசக்கூடாது!.. தவெகவினருக்கு பத்திரிக்கையாளர் மன்றம் கண்டனம்...

இப்படியெல்லாம் பேசக்கூடாது!.. தவெகவினருக்கு பத்திரிக்கையாளர் மன்றம் கண்டனம்...நடிகர் விஜய் துவங்கிய தமிழக வெற்றிக் கழகம் தமிழக அரசியலில் ஒரு புதிய அரசியல் சக்தியாக உருவாகியிருக்கிறது.

மாதம் 12,000 ரூபாய் மட்டுமே சம்பளம் வாங்கும் ராபிடோ ஓட்டுநர் .. ஆனால் வங்கி கணக்கில் 300 கோடி பரிமாற்றம்..

மாதம் 12,000 ரூபாய் மட்டுமே சம்பளம் வாங்கும் ராபிடோ ஓட்டுநர் .. ஆனால் வங்கி கணக்கில் 300 கோடி பரிமாற்றம்..மாதம் 12,000 ரூபாய் மட்டுமே சம்பாதிக்கும் ஒரு ராபிடோ ஓட்டுநரின் வங்கி கணக்கில் நடந்த 300 கோடி ரூபாய் பணப்பரிமாற்றம், அகமதாபாத்தில் 550 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான ஒரு மாபெரும் நிதி மோசடியை வெளிச்சத்திற்குக் கொண்டு வந்துள்ளது.

9.7 லட்சம் கோடி ரூபாயை இழந்த முதலீட்டாளர்கள்.. இந்திய பங்குச்சந்தை வரலாறு காணாத சரிவு..!

9.7 லட்சம் கோடி ரூபாயை இழந்த முதலீட்டாளர்கள்.. இந்திய பங்குச்சந்தை வரலாறு காணாத சரிவு..!மத்திய கிழக்கில் அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் மற்றும் ஈரான் இடையே மூண்டுள்ள போர், இந்திய பொருளாதாரத்தில் கடும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

காங்கிரஸ் கேட்கும் எண்ணிக்கை!.. யோசிக்கும் திமுக!.. இன்று கிளைமேக்ஸ் பேச்சுவார்த்தை!..

காங்கிரஸ் கேட்கும் எண்ணிக்கை!.. யோசிக்கும் திமுக!.. இன்று கிளைமேக்ஸ் பேச்சுவார்த்தை!..40 தொகுதிகள், ஆட்சி மற்றும் அதிகாரத்தில் பங்கு, 2 ராஜ்யசபா என பல காங்கிரஸ் கேட்பதால் திமுக - காங்கிரஸ் தொகுதி பங்கீடு தொடர்பான பேச்சுவார்த்தையில் இழுபறி நீடித்து வருகிறது.

TVK: சோழ தேசமான தஞ்சையில் தவெக பொதுக்கூட்டம்!.. என்ன பேசப்போகிறார் விஜய்?..

TVK: சோழ தேசமான தஞ்சையில் தவெக பொதுக்கூட்டம்!.. என்ன பேசப்போகிறார் விஜய்?..தமிழக அரசியலில் விஜய் துவங்கிய தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஒரு புதிய அரசியல் மாற்று சக்தியாக உருவாகி வருகிறது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com