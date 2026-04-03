வெள்ளி, 3 ஏப்ரல் 2026
Written By BALA
Last Modified: வெள்ளி, 3 ஏப்ரல் 2026 (12:50 IST)

வேட்புமனுவில் குற்ற வழக்கு விபரத்தை மறைத்த விஜய்!.. மீண்டும் சர்ச்சை!..

தவெக தலைவர் விஜய் சென்னை பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்கு ஆகிய இரண்டு
தொகுதிகளிலும் போட்டியிடுகிறார்.  முதலாவதாக சென்னை பெரம்பூர் தொகுதியில் விஜய் வேட்புமனு தாக்கல் செய்தார்.. அன்றே பெரம்பூர் மற்றும் கொளத்தூர் ஆகிய தொகுதிகளில் பிரச்சாரமும் செய்தார். அதன்பின் நேற்று திருச்சிக்கு சென்ற விஜய் அங்கு வேட்டுமனு தாக்கல் செய்தார். அதன்பின் திருச்சி மரக்கடை பகுதியில் பிரச்சாரம் செய்தார்.

இந்நிலையில்தான் விஜயின் வேட்புமனு தொடர்பாக ஒரு புதிய சர்ச்சை எழுந்திருக்கிறது. பெரம்பூர் தொகுதி வேட்பு மனுவில் விஜய் தன் மீது எந்த வழக்கும் இல்லை என குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.. ஆனால் திருச்சியில் தாக்கல் செய்த வேட்பு மனுவில் தனக்கு இரண்டு வழக்கு இருப்பதாக குறிப்பிட்டிருக்கிறார். அதாவது பெரம்பூர் பரப்புரையின் போது பதியப்பட்ட வழக்கும், 2025 ஆகஸ்ட் மாதத்தில் மதுரையில் நடந்த மாநாடு தொடர்பான ஒரு வழக்கும் உள்ளதாக குறிப்பிட்டிருக்கிறார்

ஒரு வேட்பாளர் ஒரு தொகுதியில் தனக்கு வழக்கு இல்லை எனவும் ஒரு தொகுதியில் தனக்கு இரண்டு வழக்குகள் இருக்கிறது எனவும் குறிப்பிட்டிருப்பது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. இதன் காரணமாக அவரின் வேட்பு மனு நிராகரிக்கப்படும் அபாயமும் இருக்கிறது..

அதேநேரம் இதற்கு தீர்வும் இருக்கிறது. ஒரு வேட்பாளர் ஒரு தொகுதியில் நான்கு செட் வேட்புமனுக்களை தாக்கல் செய்ய முடியும். பெரம்பூரில் விஜய் இதுவரை இரண்டு செட் மனுக்களை தாக்கல் செய்திருக்கிறார்.. மீதமுள்ள இரண்டு செட் மனுக்களில் தனக்குள்ள 2 வழக்கு விபரங்களை குறிப்பிட்டு பிரமாண பத்திரிக்கை தாக்கல் செய்தால் இந்த பிரச்சனை தீர்ந்துவிடும் என்கிறார்கள்...

திமுகவை திட்டி வீரவசனம் பேசினா போதுமா?. உங்க கொள்கை என்ன?!.. விஜயை விளாசிய சேரன்..

திமுகவை திட்டி வீரவசனம் பேசினா போதுமா?. உங்க கொள்கை என்ன?!.. விஜயை விளாசிய சேரன்..நடிகர் விஜய் துவங்கியுள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகம் முதன் முறையாக சட்டமன்ற தேர்தலை சந்திக்கவிருக்கிறது.

அமெரிக்க ராணுவ தளபதி பதவி நீக்கம்!.. ஈரான் போர் சூடு பிடிக்குமா?...

அமெரிக்க ராணுவ தளபதி பதவி நீக்கம்!.. ஈரான் போர் சூடு பிடிக்குமா?...டொனால்ட் ட்ரம்ப் எப்போது அமெரிக்காவின் ஜனாதிபதியாக இரண்டாவது முறை பொறுப்பேற்றுக் கொண்டாரோ அப்போது முதலே பல அதிரடியான அறிவிப்புகளையும், திட்டங்களையும் அவர் செயல்படுத்தி வருகிறார்.

பற்றி எரியும் மேற்குவங்கம்.. காவல்துறை வாகனத்தை தாக்கிய போராட்டக்காரர்கள்..!

பற்றி எரியும் மேற்குவங்கம்.. காவல்துறை வாகனத்தை தாக்கிய போராட்டக்காரர்கள்..!மேற்கு வங்க மாநிலம் மால்தா மாவட்டத்தில், வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் நீக்கம் செய்யப்பட்டதை கண்டித்து நடைபெற்ற போராட்டத்தில் மீண்டும் வன்முறை வெடித்தது.

வயிற்று வலிக்கு ஸ்கேன் எடுக்க சென்ற சிறுமி கர்ப்பம் என தவறான ரிப்போர்ட்.. பெற்றோர் ஆத்திரம்..!

வயிற்று வலிக்கு ஸ்கேன் எடுக்க சென்ற சிறுமி கர்ப்பம் என தவறான ரிப்போர்ட்.. பெற்றோர் ஆத்திரம்..!தெலங்கானா மாநிலம் வாரங்கல் மாவட்டம் நர்சம்பேட்டை பகுதியில் உள்ள ஸ்கேனிங் மையம் ஒன்றில் நிகழ்ந்த தவறான மருத்துவ கணிப்பு பெரும் பதற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அமெரிக்காவும் இஸ்ரேலும் பேரழிவை சந்திக்கும்!.. டிரம்ப் மண்டியிடுவார்!.. ஈரான் பதிலடி!...

அமெரிக்காவும் இஸ்ரேலும் பேரழிவை சந்திக்கும்!.. டிரம்ப் மண்டியிடுவார்!.. ஈரான் பதிலடி!...அணு ஆயுதம் வைத்திருப்பதாக சொல்லி ஈரான் மீது அமெரிக்காவும், இஸ்ரேலும் தொடங்கிய போர் ஒரு மாதத்தை தாண்டி விட்டது.

