சனி, 9 மே 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Webdunia
Last Updated : சனி, 9 மே 2026 (17:56 IST)

ஆளுநர் - விஜய் சந்திப்பு இல்லை? தமிழக அரசியலில் உச்சகட்ட பரபரப்பும், அடுத்தகட்ட நகர்வுகளும்!

ஆளுநர் - விஜய் சந்திப்பு இல்லை? தமிழக அரசியலில் உச்சகட்ட பரபரப்பும், அடுத்தகட்ட நகர்வுகளும்!
தமிழக சட்டமன்றத்தின் பதவிக்காலம் முடிய இன்னும் சில மணிநேரங்களே உள்ள நிலையில், தமிழக அரசியல் களம் பெரும் பதற்றத்தில் ஆழ்ந்துள்ளது. 120 எம்.எல்.ஏ-க்களின் ஆதரவுடன் ஆட்சியமைக்க உரிமை கோருவதற்காக தமிழக வெற்றி கழகத் தலைவர் விஜய் இன்று ஆளுநரை சந்திக்கத் திட்டமிட்டிருந்தார். இதற்காக அவர் தனது இல்லத்திலிருந்து ஆளுநர் மாளிகைக்கு புறப்பட்டு சென்றார். ஆனால், எதிர்பாராத திருப்பமாக ஆளுநர் அர்லேகர் கேரளா புறப்பட்டு சென்றதால், இந்தச் சந்திப்பு நடைபெறவில்லை.
 
சந்திப்பு ரத்தானதை தொடர்ந்து, விஜய் மீண்டும் பட்டினப்பாக்கத்தில் உள்ள தனது அலுவலகத்திற்கு திரும்பினார். பெரும்பான்மை பலத்தை நிரூபிப்பதற்கான அனைத்து ஆவணங்களுடன் தயாராக இருந்தும், ஆளுநரின் இந்த திடீர் கேரளா பயணம் தவெக தரப்பிற்குப் பெரும் அதிர்ச்சியை அளித்துள்ளது. 
 
நாளை (மே 10) சட்டமன்றத்தின் ஆயுள் முடிவடைவதால், அதற்குள் புதிய அரசு பதவியேற்க வேண்டியது அவசியம். இந்த சூழலில் ஆளுநர் இல்லாதது, தமிழகத்தில் 'ஆளுநர் ஆட்சி' அமல்படுத்தப்படுவதற்கான அறிகுறியா என்ற அச்சம் மக்களிடையே எழுந்துள்ளது.
 
மறுபுறம், ஆளுநர் மாளிகை வட்டாரங்கள் இது ஒரு முன்கூட்டியே திட்டமிடப்பட்ட பயணம் என்று கூறினாலும், தவெக ஆதரவாளர்கள் இது திட்டமிட்ட தாமதம் என குற்றம்சாட்டுகின்றனர். வரும் சில மணிநேரங்களில் ஆளுநர் மாளிகையிலிருந்து என்ன அறிவிப்பு வரும் என்பதும், விஜய் தனது அடுத்தகட்ட சட்ட போராட்டத்தை தொடங்குவாரா என்பதும் தமிழக அரசியலின் மிக முக்கியமான கேள்விகளாக மாறியுள்ளன.
 
Edited by Siva

தவெகவுக்கு இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் கட்சியும் ஆதரவு!.. 120 எம்.எல்.ஏக்கள் கிடைச்சாச்சி!..

தவெகவுக்கு இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் கட்சியும் ஆதரவு!.. 120 எம்.எல்.ஏக்கள் கிடைச்சாச்சி!..தவெக ஆட்சியில் அமருமா? விஜய்க்கு போதுமான ஆதரவு கிடைக்குமா? விஜய் முதல்வராவாரா? என கடந்த 4 நாட்களாக பரபரப்பாக ஓடிக்கொண்டிருந்த சம்பவங்கள் தற்போது முடிவுக்கு வந்திருக்கிறது.

கவனத்துடன் செயல்படுங்கள்!.. விஜய்க்கு வாழ்த்து சொன்ன மு.க.ஸ்டாலின்!..

கவனத்துடன் செயல்படுங்கள்!.. விஜய்க்கு வாழ்த்து சொன்ன மு.க.ஸ்டாலின்!..தவெகவுக்கு விசிகவும் ஆதரவு கொடுத்துவிட்ட நிலையில் விஜய் முதல்வராவது உறுதியாகியிருக்கிறது. இந்நிலையில், திமுக தலைவர் மற்றும் முன்னாள் முதல்வர் முக ஸ்டாலின் தனது எக்ஸ் தளத்தில் கீழ்க்கண்டவாறு பதிவிட்டிருக்கிறார்.

அதிமுகவில் மீண்டும் பிளவு: எம்.ஆர்.சி. நகர் ஆலோசனையால் அதிரும் எடப்பாடி கோட்டை!

அதிமுகவில் மீண்டும் பிளவு: எம்.ஆர்.சி. நகர் ஆலோசனையால் அதிரும் எடப்பாடி கோட்டை!தமிழக சட்டமன்றத்தின் ஆயுட்காலம் முடிய இன்னும் சில மணிநேரங்களே உள்ள நிலையில், பிரதான எதிர்க்கட்சியான அதிமுகவில் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது. சென்னை எம்.ஆர்.சி. நகரில் அக்கட்சியின் மூத்த தலைவர்களான எஸ்.பி. வேலுமணி, சி.வி. சண்முகம், சி. விஜயபாஸ்கர் மற்றும் எம்.ஆர். விஜயகுமார் உள்ளிட்ட முன்னாள் அமைச்சர்கள் ரகசிய ஆலோசனையில் ஈடுபட்டுள்ளனர். இவர்களுடன் பாலகிருஷ்ண ரெட்டி, மரகதம் குமரவேல் மற்றும் லீமா ரோஸ் உள்ளிட்ட பல சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் பங்கேற்றுள்ளது கட்சிக்குள் பெரும் பிளவை உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.

விசிக ஆதரவு கொடுத்தாச்சி. விஜயை ஆட்சியமைக்க ஆளுநர் அழைப்பாரா?.. ஒரு சிக்கல் இருக்கு...

விசிக ஆதரவு கொடுத்தாச்சி. விஜயை ஆட்சியமைக்க ஆளுநர் அழைப்பாரா?.. ஒரு சிக்கல் இருக்கு...ஏற்கனவே, தவெகவுக்கு 107 எம்.எல்.ஏக்கள் இருக்கும் நிலையில் சிபிஎம் 2, சிபிஐ 2, காங்கிரஸ் 5, விசிக 2 என மொத்தம் 118 எம்.எல்.ஏக்கள் கிடைத்துவிட்டது.

தவெகவுக்கு விசிக ஆதரவு .. 118 கிடைச்சிருச்சு.. ஆனால் இன்று இரவு 7 மணிக்கு கேரளா போகிறார் கவர்னர்.. அழைப்பு எப்போது?

தவெகவுக்கு விசிக ஆதரவு .. 118 கிடைச்சிருச்சு.. ஆனால் இன்று இரவு 7 மணிக்கு கேரளா போகிறார் கவர்னர்.. அழைப்பு எப்போது?தமிழக அரசியல் களத்தில் நீடித்து வந்த இழுபறி ஒரு முடிவுக்கு வந்துள்ளது. விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தமிழக வெற்றி கழகத்திற்கு தனது ஆதரவை அதிகாரப்பூர்வமாக உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. இதன் மூலம், ஆட்சியமைக்க தேவையான 118 என்ற மேஜிக் எண்ணை விஜய் எட்டியுள்ளார். ஒட்டுமொத்தமாக பெரும்பான்மை பலம் கிடைத்துவிட்டதால், தமிழகத்தின் அடுத்த முதல்வர் விஜய் என்பது உறுதியாகியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com