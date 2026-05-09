ஆளுநர் - விஜய் சந்திப்பு இல்லை? தமிழக அரசியலில் உச்சகட்ட பரபரப்பும், அடுத்தகட்ட நகர்வுகளும்!
தமிழக சட்டமன்றத்தின் பதவிக்காலம் முடிய இன்னும் சில மணிநேரங்களே உள்ள நிலையில், தமிழக அரசியல் களம் பெரும் பதற்றத்தில் ஆழ்ந்துள்ளது. 120 எம்.எல்.ஏ-க்களின் ஆதரவுடன் ஆட்சியமைக்க உரிமை கோருவதற்காக தமிழக வெற்றி கழகத் தலைவர் விஜய் இன்று ஆளுநரை சந்திக்கத் திட்டமிட்டிருந்தார். இதற்காக அவர் தனது இல்லத்திலிருந்து ஆளுநர் மாளிகைக்கு புறப்பட்டு சென்றார். ஆனால், எதிர்பாராத திருப்பமாக ஆளுநர் அர்லேகர் கேரளா புறப்பட்டு சென்றதால், இந்தச் சந்திப்பு நடைபெறவில்லை.
சந்திப்பு ரத்தானதை தொடர்ந்து, விஜய் மீண்டும் பட்டினப்பாக்கத்தில் உள்ள தனது அலுவலகத்திற்கு திரும்பினார். பெரும்பான்மை பலத்தை நிரூபிப்பதற்கான அனைத்து ஆவணங்களுடன் தயாராக இருந்தும், ஆளுநரின் இந்த திடீர் கேரளா பயணம் தவெக தரப்பிற்குப் பெரும் அதிர்ச்சியை அளித்துள்ளது.
நாளை (மே 10) சட்டமன்றத்தின் ஆயுள் முடிவடைவதால், அதற்குள் புதிய அரசு பதவியேற்க வேண்டியது அவசியம். இந்த சூழலில் ஆளுநர் இல்லாதது, தமிழகத்தில் 'ஆளுநர் ஆட்சி' அமல்படுத்தப்படுவதற்கான அறிகுறியா என்ற அச்சம் மக்களிடையே எழுந்துள்ளது.
மறுபுறம், ஆளுநர் மாளிகை வட்டாரங்கள் இது ஒரு முன்கூட்டியே திட்டமிடப்பட்ட பயணம் என்று கூறினாலும், தவெக ஆதரவாளர்கள் இது திட்டமிட்ட தாமதம் என குற்றம்சாட்டுகின்றனர். வரும் சில மணிநேரங்களில் ஆளுநர் மாளிகையிலிருந்து என்ன அறிவிப்பு வரும் என்பதும், விஜய் தனது அடுத்தகட்ட சட்ட போராட்டத்தை தொடங்குவாரா என்பதும் தமிழக அரசியலின் மிக முக்கியமான கேள்விகளாக மாறியுள்ளன.
