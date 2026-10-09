இடைத்தேர்தல் வாக்குபதிவு!.. 6வது சுற்றில் எந்த கட்சிக்கு எவ்வளவு வாக்கு?.. வாங்க பார்ப்போம்!..
மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் 2 தொகுதிகளிலும் கடந்த 6ம் தேதி நடந்த இடைத்தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் இன்று காலை 8 மணி முதல் எண்ணப்பட்டு வருகிறது. துவக்கம் முதலே 2 தொகுதிகளிலும் தவெக முன்னிலை வகித்து வந்தது. ஆனால், 2வது சுற்று முடிவில் தாராபுரத்தில் அதிமுக வேட்பாளர் பானுமதி முன்னிலைக்கு வந்தார்.
தற்போது 6வது சுற்று வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறும் நிலையில் மதுராந்தகம் தொகுதியில் தவெக வேட்பாளர் மரகதம் குமரவேல் 27,184 வாக்குகளும், திமுக வேட்பாளர் பரந்தாமன் 18,379 வாக்குகளும், அதிமுக வேட்பாளர் கணிதா சம்பத் 15,893 வாக்குகளையும் பெற்றுள்ளனர். மேலும், நாம் தமிழர் கட்சியின் வேட்பாளர் ஜானகி ராமன் 799 வாக்குகளும் பெற்றுள்ளனர்.
அதேபோல், தாராபுரம் தொகுதியில் தவெக வேட்பாளர் சத்யபாமா 24,047 வாக்குகளும், அதிமுக வேட்பாளர் பானுமதி 21,935 வாக்குகளும், திமுக வேட்பாளர் சுகன்யா 19,972 வாக்குகளும், நாம் தமிழர் கட்சியின் வேட்பாளர் கார்த்திகா 1891 வாக்குகளையும் பெற்றுள்ளனர்.
இரண்டு தொகுதிகளிலும் தவெக வேட்பாளர்கள் முன்னிலையில் இருப்பது அக்கட்சியின் தொண்டர்களுகும், விஜய் ரசிகர்களுக்கும் மகிழ்ச்சியை கொடுத்திருக்கிறது.