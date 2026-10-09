  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. tvk lead in two places in by election
Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Friday, 9 October 2026 (11:37 IST)

இடைத்தேர்தல் வாக்குபதிவு!.. 6வது சுற்றில் எந்த கட்சிக்கு எவ்வளவு வாக்கு?.. வாங்க பார்ப்போம்!..

stalin vijay
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Fri, 9 Oct 2026 (11:41 IST)
google-news
மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் 2 தொகுதிகளிலும் கடந்த 6ம் தேதி நடந்த இடைத்தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் இன்று காலை 8 மணி முதல் எண்ணப்பட்டு வருகிறது. துவக்கம் முதலே 2 தொகுதிகளிலும் தவெக முன்னிலை வகித்து வந்தது. ஆனால்,  2வது சுற்று முடிவில் தாராபுரத்தில் அதிமுக வேட்பாளர் பானுமதி முன்னிலைக்கு வந்தார்.

தற்போது 6வது சுற்று வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறும் நிலையில் மதுராந்தகம் தொகுதியில் தவெக வேட்பாளர் மரகதம் குமரவேல் 27,184 வாக்குகளும், திமுக வேட்பாளர் பரந்தாமன் 18,379 வாக்குகளும், அதிமுக வேட்பாளர் கணிதா சம்பத் 15,893 வாக்குகளையும் பெற்றுள்ளனர். மேலும், நாம் தமிழர் கட்சியின் வேட்பாளர் ஜானகி ராமன் 799 வாக்குகளும் பெற்றுள்ளனர்.

அதேபோல், தாராபுரம் தொகுதியில் தவெக வேட்பாளர் சத்யபாமா 24,047 வாக்குகளும், அதிமுக வேட்பாளர் பானுமதி 21,935 வாக்குகளும், திமுக வேட்பாளர் சுகன்யா 19,972 வாக்குகளும், நாம் தமிழர் கட்சியின் வேட்பாளர் கார்த்திகா 1891 வாக்குகளையும் பெற்றுள்ளனர்.

இரண்டு தொகுதிகளிலும் தவெக வேட்பாளர்கள் முன்னிலையில் இருப்பது அக்கட்சியின் தொண்டர்களுகும், விஜய் ரசிகர்களுக்கும் மகிழ்ச்சியை கொடுத்திருக்கிறது.

About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
தாராபுரத்தில் மீண்டும் தவெக முன்னிலை.. 2வது இடத்திற்கு மீண்டும் வந்த அதிமுக...

கூட்டணி கட்சி இல்லாமல் திமுக ஓட்டு வாங்கியதா?!.. திருமாவளவன் கருத்து!....

கூட்டணி கட்சி இல்லாமல் திமுக ஓட்டு வாங்கியதா?!.. திருமாவளவன் கருத்து!....திமுகவை பொருத்தவரை விசிக, காங்கிரஸ், மதிமுக, கம்யூனிஸ்ட், முஸ்லிம் லீக் போன்ற கட்சிகளுடன் கூட்டணி அமைத்துதான் பெரும்பாலான தேர்தலை சந்தித்து வந்தது.

இந்த முட்டாள்களுக்கு இது தெரியாதா?.. திமுகவை திட்டிய ஆதவ் அர்ஜுனா!...

இந்த முட்டாள்களுக்கு இது தெரியாதா?.. திமுகவை திட்டிய ஆதவ் அர்ஜுனா!...தேர்தலுக்கு முன்பு தமிழகத்தில் SIR அமல்படுத்தப்பட்டது. இதனால், இறந்து போனவர்கள், முகவரி மாற்றியவர்கள், SIR விண்ணப்பத்தை நிரப்பி கொடுக்காதவர்கள் என தமிழகத்தில் ஒரு கோடி பேர் வாக்காளர் பட்டியலிலிருந்து நீக்கப்பட்டனர்.

நாம் தமிழர் ஓட்டு இன்னும் எண்ணல!.. சீமான் NGO நடத்தலாம்!.. முஸ்தபா எம்.எல்.ஏ நக்கல்!..

நாம் தமிழர் ஓட்டு இன்னும் எண்ணல!.. சீமான் NGO நடத்தலாம்!.. முஸ்தபா எம்.எல்.ஏ நக்கல்!..2024 சட்டமன்ற பாராளுமன்ற தேர்தலில் நாம் தமிழர் கட்சிக்கு 30 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட வாக்குகள் கிடைத்தன

யார் யாருக்கோ நோபல் பரிசு கொடுக்குறீங்க!.. எனக்கு இல்லையா?!.. டிரம்ப் கோபம்!...

யார் யாருக்கோ நோபல் பரிசு கொடுக்குறீங்க!.. எனக்கு இல்லையா?!.. டிரம்ப் கோபம்!...இந்த வருடமும் தனக்கு அமைதிக்கான நோபல் பரிசு கொடுக்கப்படவில்லை என அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் அதிர்ச்சி தெரிவித்திருக்கிறார் .

வைகோ மட்டும் பேசுகிறார்!.. கூட்டணி கட்சி தலைவர்கள் மீது அப்செட்டில் விஜய்!..

வைகோ மட்டும் பேசுகிறார்!.. கூட்டணி கட்சி தலைவர்கள் மீது அப்செட்டில் விஜய்!..2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் தனித்து போட்டியிட்டு 108 தொகுதிகளில் தவஎக வெற்றி பெற்றது.