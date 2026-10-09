இடைத்தேதல் வாக்கு எண்ணிக்கை!.. முதல் சுற்றில் 2 தொகுதிகளிலும் தவெக முன்னிலை..
மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் இரண்டு தொகுதிகளிலும் கடந்த 6ம் தேதி ஆகிய இரண்டு தொகுதிகளிலும் இடைத்தேர்தல் நடைபெற்றது. இரண்டு தொகுதிகளிலும் தவெக, திமுக, அதிமுக, நாம் தமிழர் மற்றும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் தீவிர பிரச்சாரம் செய்தன.
இந்நிலையில், இன்று காலை 8 மணிக்கு வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கியது. முதலில் தபால் வாக்குகள் எண்ணப்பட்ட நிலையில் அதில் 2 தொகுதிகளிலும் தவெக முன்னிலை வகித்தது.
தற்போது தபால் வாக்கு எண்ணிக்கை முடிந்து இரண்டு தொகுதிகளிலும் முதல் சுற்று வாக்குப்பதிவு நடைபெற்று வருகிறது. அதிலும், 2 தொகுதிகளிலும் தவெக வேட்பாளர்களே முன்னிலையில் இருக்கிறார்கள். மதுராந்தகம் தொகுதியில் தவெக வேட்பாளர் மரகதம் குமரவேல் 1091 ஓட்டுகளையும், திமுக வேட்பாளர் பரந்தாமன் 631 ஓட்டுகளையும், அதிமுக வேட்பாளர் கணிதா சம்பத் 691 வாக்குகளையும் பெற்றுள்ளனர்.
அதேபோல், தாராபுரம் தொகுதியில் தவெக வேட்பாளர் சத்யபாமா 1422, ஓட்டுகளையும், அதிமுக வேட்பாளர் பானுமதி 926 வாக்குகளையும், திமுக வேட்பாளர் சுகன்யா 711 ஓட்டுகளையும் பெற்றுள்ளனர்.
தற்போது தபால் வாக்கு எண்ணிக்கை முடிந்து இரண்டு தொகுதிகளிலும் முதல் சுற்று வாக்குப்பதிவு நடைபெற்று வருகிறது. அதிலும், 2 தொகுதிகளிலும் தவெக வேட்பாளர்களே முன்னிலையில் இருக்கிறார்கள். மதுராந்தகம் தொகுதியில் தவெக வேட்பாளர் மரகதம் குமரவேல் 1091 ஓட்டுகளையும், திமுக வேட்பாளர் பரந்தாமன் 631 ஓட்டுகளையும், அதிமுக வேட்பாளர் கணிதா சம்பத் 691 வாக்குகளையும் பெற்றுள்ளனர்.
அதேபோல், தாராபுரம் தொகுதியில் தவெக வேட்பாளர் சத்யபாமா 1422, ஓட்டுகளையும், அதிமுக வேட்பாளர் பானுமதி 926 வாக்குகளையும், திமுக வேட்பாளர் சுகன்யா 711 ஓட்டுகளையும் பெற்றுள்ளனர்.