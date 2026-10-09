  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. tvk is first place in first round in by election vote counts
Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Friday, 9 October 2026 (08:52 IST)

இடைத்தேதல் வாக்கு எண்ணிக்கை!.. முதல் சுற்றில் 2 தொகுதிகளிலும் தவெக முன்னிலை..

vijay
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Fri, 9 Oct 2026 (08:53 IST)
google-news
மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் இரண்டு தொகுதிகளிலும் கடந்த 6ம் தேதி  ஆகிய இரண்டு தொகுதிகளிலும் இடைத்தேர்தல் நடைபெற்றது. இரண்டு தொகுதிகளிலும் தவெக, திமுக, அதிமுக, நாம் தமிழர் மற்றும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் தீவிர பிரச்சாரம் செய்தன.

இந்நிலையில், இன்று காலை 8 மணிக்கு வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கியது. முதலில் தபால் வாக்குகள் எண்ணப்பட்ட நிலையில் அதில் 2 தொகுதிகளிலும் தவெக முன்னிலை வகித்தது.

தற்போது தபால் வாக்கு எண்ணிக்கை முடிந்து இரண்டு தொகுதிகளிலும் முதல் சுற்று வாக்குப்பதிவு நடைபெற்று வருகிறது. அதிலும், 2 தொகுதிகளிலும் தவெக வேட்பாளர்களே முன்னிலையில் இருக்கிறார்கள். மதுராந்தகம் தொகுதியில் தவெக வேட்பாளர் மரகதம் குமரவேல் 1091 ஓட்டுகளையும், திமுக வேட்பாளர் பரந்தாமன் 631 ஓட்டுகளையும், அதிமுக வேட்பாளர் கணிதா சம்பத் 691 வாக்குகளையும் பெற்றுள்ளனர்.

அதேபோல், தாராபுரம் தொகுதியில் தவெக வேட்பாளர் சத்யபாமா 1422, ஓட்டுகளையும், அதிமுக வேட்பாளர் பானுமதி 926 வாக்குகளையும், திமுக வேட்பாளர் சுகன்யா 711 ஓட்டுகளையும் பெற்றுள்ளனர்.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
தாராபுரத்தில் அதிமுக 2வது இடம்.. திமுக 3வது இடம்.. தவெக வெற்றி உறுதி.. 2வது 3வது இடத்துக்கு தான் போட்டி..

கூட்டணி கட்சி இல்லாமல் திமுக ஓட்டு வாங்கியதா?!.. திருமாவளவன் கருத்து!....

கூட்டணி கட்சி இல்லாமல் திமுக ஓட்டு வாங்கியதா?!.. திருமாவளவன் கருத்து!....திமுகவை பொருத்தவரை விசிக, காங்கிரஸ், மதிமுக, கம்யூனிஸ்ட், முஸ்லிம் லீக் போன்ற கட்சிகளுடன் கூட்டணி அமைத்துதான் பெரும்பாலான தேர்தலை சந்தித்து வந்தது.

இந்த முட்டாள்களுக்கு இது தெரியாதா?.. திமுகவை திட்டிய ஆதவ் அர்ஜுனா!...

இந்த முட்டாள்களுக்கு இது தெரியாதா?.. திமுகவை திட்டிய ஆதவ் அர்ஜுனா!...தேர்தலுக்கு முன்பு தமிழகத்தில் SIR அமல்படுத்தப்பட்டது. இதனால், இறந்து போனவர்கள், முகவரி மாற்றியவர்கள், SIR விண்ணப்பத்தை நிரப்பி கொடுக்காதவர்கள் என தமிழகத்தில் ஒரு கோடி பேர் வாக்காளர் பட்டியலிலிருந்து நீக்கப்பட்டனர்.

நாம் தமிழர் ஓட்டு இன்னும் எண்ணல!.. சீமான் NGO நடத்தலாம்!.. முஸ்தபா எம்.எல்.ஏ நக்கல்!..

நாம் தமிழர் ஓட்டு இன்னும் எண்ணல!.. சீமான் NGO நடத்தலாம்!.. முஸ்தபா எம்.எல்.ஏ நக்கல்!..2024 சட்டமன்ற பாராளுமன்ற தேர்தலில் நாம் தமிழர் கட்சிக்கு 30 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட வாக்குகள் கிடைத்தன

யார் யாருக்கோ நோபல் பரிசு கொடுக்குறீங்க!.. எனக்கு இல்லையா?!.. டிரம்ப் கோபம்!...

யார் யாருக்கோ நோபல் பரிசு கொடுக்குறீங்க!.. எனக்கு இல்லையா?!.. டிரம்ப் கோபம்!...இந்த வருடமும் தனக்கு அமைதிக்கான நோபல் பரிசு கொடுக்கப்படவில்லை என அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் அதிர்ச்சி தெரிவித்திருக்கிறார் .

வைகோ மட்டும் பேசுகிறார்!.. கூட்டணி கட்சி தலைவர்கள் மீது அப்செட்டில் விஜய்!..

வைகோ மட்டும் பேசுகிறார்!.. கூட்டணி கட்சி தலைவர்கள் மீது அப்செட்டில் விஜய்!..2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் தனித்து போட்டியிட்டு 108 தொகுதிகளில் தவஎக வெற்றி பெற்றது.