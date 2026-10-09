தாராபுரத்தில் மீண்டும் தவெக முன்னிலை.. 2வது இடத்திற்கு மீண்டும் வந்த அதிமுக...
தாராபுரம் இடைத்தேர்தலின் 7-வது சுற்று முடிவில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 18,690 வாக்குகள் பெற்று மீண்டும் தாராபுரத்தைக் கைப்பற்றியுள்ளது. அதிமுக 17,773 வாக்குகளுடன் 2-வது இடத்திலும், ஆளும் திமுக 15,988 வாக்குகளுடன் 3-வது இடத்திலும் முடங்கியுள்ளன. இடைப்பட்ட சுற்றுகளில் அதிமுக கொடுத்த கடுமையான போட்டியை மீறி தவெக மீண்டும் தனது அசுர ஆதிக்கத்தை நிலைநிறுத்தியுள்ளது.
இன்னொருபுறம், மதுராந்தகத்திலும் தவெக வேட்பாளர் மரகதம் குமரவேல் ஆரம்பம் முதலே அசைக்க முடியாத பெருவாரியான வாக்கு வித்தியாசத்தில் தொடர்ந்து முன்னிலை வகித்து வருகிறார். இதன் மூலம் இரு தொகுதிகளிலுமே 'விசில்' சின்னத்தின் வெற்றி கிட்டத்தட்ட உறுதியாகியுள்ளது. அதேவேளையில், தாராபுரத்தில் 363 ஓட்டுகளும், மதுராந்தகத்தில் 332 ஓட்டுகளும் மட்டுமே பெற்று இடதுசாரிகள் டெபாசிட்டை இழக்கும் நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளனர்.
தவெக அலையையும் தாண்டி அதிமுக 17,773 வாக்குகள் பெற்று 2-வது இடத்தில் டஃப் கொடுத்து வருகிறது. இதன்மூலம் அதிமுக தீர்ந்துபோன கட்சி அல்ல, சவாலளிக்கும் சக்தி என்பது நிரூபணமாகியுள்ளது. ஆளும் திமுக 3-வது இடத்திற்குத் தள்ளப்பட்டுள்ள நிலையில், தமிழக அரசியலில் இனி திமுக, அதிமுக மற்றும் தவெக இடையேயான 'மூன்று முனைப் போட்டி' உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.