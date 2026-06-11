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Last Updated : Thursday, 11 June 2026 (12:33 IST)

திமுகவில் விஜயபாஸ்கர்.. தவெகவில் ஜெயகுமார்.. அதிமுகவை ஒரு வழி பண்ணாமல் விடமாட்டாரா ஈபிஎஸ்?

jayakumar
Publish: Thu, 11 Jun 2026 (12:17 IST) Updated: Thu, 11 Jun 2026 (12:33 IST)
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தமிழக வெற்றி கழகத்தின் அசுரத்தனமான எழுச்சி, தமிழ்நாட்டின் பாரம்பரியமிக்க திராவிட கட்சிகளின் வாக்கு வங்கியில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. குறிப்பாக, கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு பிறகு எதிர்க்கட்சித் தலைவர் அந்தஸ்தை கூட பெற முடியாமல் அ.தி.மு.க கடும் பின்னடைவை சந்தித்துள்ளதுடன், கட்சிக்குள் நிலவும் உள்விவகாரக் குழப்பங்களும் தீவிரமடைந்துள்ளன.
 
இந்தச் சூழலில், அ.தி.மு.க-வின் முக்கிய முகங்களில் ஒருவரான முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார், தவெக-வில் இணையப் போவதாக அரசியல் வட்டாரத்தில் பரவலான பேச்சுக்கள் எழுந்துள்ளன. கட்சியின் முன்னணிப் பேச்சாளராகவும், ஊடகங்களில் தீவிரமாகச் செயல்பட்டவருமான ஜெயக்குமார், சமீபகாலமாக அரசியல் நிகழ்வுகளில் இருந்து சற்று ஒதுங்கியே இருப்பது இந்த ஊகங்களுக்கு மேலும் வலுசேர்த்துள்ளது. 
 
அ.தி.மு.க-வில் நிலவும் அதிகாரப் போட்டி மற்றும் கருத்து வேறுபாடுகள் காரணமாக அவர் விரக்தியில் இருப்பதாகவும், தனது அரசியல் எதிர்காலத்தைக் கருதி தவெக-வில் இணைவது குறித்துத் தீவிரமாக ஆலோசித்து வருவதாகவும் தகவல்கள் கசிகின்றன.
 
இதுகுறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகள் எதுவும் இன்னும் வெளியாகவில்லை என்றாலும், ஏற்கனவே சில அ.தி.மு.க நிர்வாகிகள் மாற்று அரசியல் வாய்ப்புகளைத் தேடி வரும் நிலையில், ஜெயக்குமாரின் இந்த சாத்தியமான அரசியல் நகர்வு ஒட்டுமொத்தத் தமிழக அரசியலிலும், அ.தி.மு.க-விலும் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என அரசியல் விமர்சகர்களால் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Siva
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Webdunia

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